Duna Kör-séta: A kommunisták ma negyven éve vettek halálkanyart kimúlásuk célegyenese felé

A vérbe fojtott 1956-os forradalomhoz és az erdélyi faluromboláshoz hasonlóan a Duna ügye is komoly társadalmi mozgósító erővel bírt.

Még két évet kellett várni és a rendszerváltás előtti három legnagyobb tüntetésre, amelyek egyike épp a vízlépcső ellenében zajlik majd. A biztos ökológiai katasztrófát okozó beruházást már ekkor is sokan nézték rossz szemmel, és a demokratikus ellenzék a Duna Körrel, népi írókkal karöltve aláírást gyűjtött, hogy társadalmi vitát kezdeményezzen. 1986 január elején Csoóri Sándor, Kenedi János és Vargha János hitelesítette kézjegyével többek között azt a levelet, amelyet az Elnöki Tanácshoz címeztek és több mint kétezerötszázan adták hozzá a nevüket, követelve a nyilvános vitát a „Duna-Draculáról”. Ám vita helyett munkásőrök és rendőrök hada várta elképesztő tömegben a békés polgárokat a Batthyány téren és mihelyst mozgást érzékeltek, ütöttek, könnygázt fújtak, többeket előállítottak. Ahogy Kis János írta akkoriban a szamizdat Beszélőben: „Márpedig ami nem tilos, azt a Magyar Népköztársaságban szabad: legalábbis rendőröknek. Tudják ezt jól azok, akik eldöntötték, hogy a Duna Kör sétáját meg kell akadályozni. Nem bánták, hogy a karhatalom brutálisan lép föl. Üzentek. Azt üzenték: nem babra megy a játék.”

A tüntetésre egyébként szép számmal eljöttek osztrák zöld aktivisták is, például Josef Buchner, akit az ott elcsattant pofonok gyógyítottak ki a szovjet világ iránti szimpátiából.

Ahogy Steyregg későbbi polgármestere elmesélte: miután a tányérsapkáján a vörös csillagot viselő rendőr a szemébe fújta a könnygázt, otthon első dolga volt, hogy bocsánatot kért apjától, aki rossz szemmel nézte baloldali orientációját. Osztrák barátaink részvétele persze okszerű volt: voltak ott szövetségesei az elvtársaknak is, Ausztria jelentős hitellel kívánta támogatni a vízlépcső megépítését. Ahogy a korabeli Die Presse írta: „Ausztria számára ez a terv számos előnnyel jár. A rosszul kihasznált építési ágazat munkához jut. Ezenkívül Ausztria a kilencvenes években megtakaríthat egy erőműépítést. Magyarország főleg télen és az átmeneti évszakokban szállít majd energiát Ausztriának.” A magyar táj rombolásában pedig volt már történelmi praxisuk nekik is.

Bár még két évvel később ’88-ban, az örökmécsesnél is megvertek sokakat, 1986-ban sem járt semmi retorzió azért, ha valaki nem adta a nevét az állampártnak vagy intézményeinek, miközben az veri a polgárait.