Duna Kör-séta: A kommunisták ma negyven éve vettek halálkanyart kimúlásuk célegyenese felé

Azoktól fordul fel ma az ember gyomra, akik már akkor is éltek, és most úgy tesznek, mintha korlátozva lennének szabadságjogaikban.
Negyven évvel ezelőtt ezen a napon, 1986 február nyolcadikán, mindennapi útvonalam epicentrumában, a vízivárosi Batthyány téren jól meggumibotoztak sokunkat Kádár János rendőrei. Békés sétára indultunk (indultak a felnőttek, magam cidriző gyerekként bolyongtam velük) a Bős-Nagymarosra tervezett vízlépcső építése elleni tiltakozásként.
Másnap több aktányi napi operatív információs jelentés készült a belső ellenséges elemek tevékenységéről, és megregulázásukról. Előttünk volt még abban az évben a március 15—i lánchídi csata, amikor újra kiderült, hogy semmi sem igaz a békésnek hazudott terrorból, Csernobil, amikor ráeszmélhetünk: valóban csak egy ugrás a Sugár, és a forradalom harmincadik évfordulója.
A rendszer rendszernek hitte magát, de hiába sajogtak az ütések, valójában ők vettek újabb halálkanyart a kimúlásuk célegyenese felé.
Tanulmányi kirándulásként hirdette a sétát a Batthyány térről a Margitszigetre a Vargha János vezette Duna Kör, hiszen tüntetni nem volt szabad. (Sem arról írni a hivatalos sajtóban, hogy tüntetni nem szabad, abban az időben még ültettek le embereket vidéken egy-egy kocsmai „ruszkik haza!” bekiabálásért, izgatás büntette miatt, de lehetetlen átadni a egész iszonyatot a ma diktatúrázóknak, s csak azoktól fordul fel az ember gyomra, akik már akkor is éltek, és most úgy tesznek, mintha korlátozva lennének szabadságjogaikban.) Végül a Duna Kör – amely kitűnő alakjai: Vargha János, Sólyom László és mások mellett persze ugyanúgy meg volt szórva mindenféle ügynökökkel, mint akkoriban minden ellenzéki szerveződés – lefújta a sétát, mihelyst kiderült, hogy a BM nagy erőkkel szervezkedik, de mégiscsak megjelentünk vagy nyolcszázan.
A vérbe fojtott 1956-os forradalomhoz és az erdélyi faluromboláshoz hasonlóan a Duna ügye is komoly társadalmi mozgósító erővel bírt.
Még két évet kellett várni és a rendszerváltás előtti három legnagyobb tüntetésre, amelyek egyike épp a vízlépcső ellenében zajlik majd. A biztos ökológiai katasztrófát okozó beruházást már ekkor is sokan nézték rossz szemmel, és a demokratikus ellenzék a Duna Körrel, népi írókkal karöltve aláírást gyűjtött, hogy társadalmi vitát kezdeményezzen. 1986 január elején Csoóri Sándor, Kenedi János és Vargha János hitelesítette kézjegyével többek között azt a levelet, amelyet az Elnöki Tanácshoz címeztek és több mint kétezerötszázan adták hozzá a nevüket, követelve a nyilvános vitát a „Duna-Draculáról”. Ám vita helyett munkásőrök és rendőrök hada várta elképesztő tömegben a békés polgárokat a Batthyány téren és mihelyst mozgást érzékeltek, ütöttek, könnygázt fújtak, többeket előállítottak. Ahogy Kis János írta akkoriban a szamizdat Beszélőben: „Márpedig ami nem tilos, azt a Magyar Népköztársaságban szabad: legalábbis rendőröknek. Tudják ezt jól azok, akik eldöntötték, hogy a Duna Kör sétáját meg kell akadályozni. Nem bánták, hogy a karhatalom brutálisan lép föl. Üzentek. Azt üzenték: nem babra megy a játék.”
A tüntetésre egyébként szép számmal eljöttek osztrák zöld aktivisták is, például Josef Buchner, akit az ott elcsattant pofonok gyógyítottak ki a szovjet világ iránti szimpátiából.
Ahogy Steyregg későbbi polgármestere elmesélte: miután a tányérsapkáján a vörös csillagot viselő rendőr a szemébe fújta a könnygázt, otthon első dolga volt, hogy bocsánatot kért apjától, aki rossz szemmel nézte baloldali orientációját. Osztrák barátaink részvétele persze okszerű volt: voltak ott szövetségesei az elvtársaknak is, Ausztria jelentős hitellel kívánta támogatni a vízlépcső megépítését. Ahogy a korabeli Die Presse írta: „Ausztria számára ez a terv számos előnnyel jár. A rosszul kihasznált építési ágazat munkához jut. Ezenkívül Ausztria a kilencvenes években megtakaríthat egy erőműépítést. Magyarország főleg télen és az átmeneti évszakokban szállít majd energiát Ausztriának.” A magyar táj rombolásában pedig volt már történelmi praxisuk nekik is.
Bár még két évvel később ’88-ban, az örökmécsesnél is megvertek sokakat, 1986-ban sem járt semmi retorzió azért, ha valaki nem adta a nevét az állampártnak vagy intézményeinek, miközben az veri a polgárait.
(Ahogy tette például ekkortájt a Tisza számos mai elkötelezett híve Lendvai Ildikótól Inotai Andráson át Raskó Györgyig.)
A vízlépcső építésének hagymázas tervét végül a rendszerváltás zárta le, bár még hét évet várni kellett, hogy a dunai mederpillért is elbontsák, és a tájrehabilitáció is megkezdődhessen. 1988 őszén jelent meg a Duna – Egy Antológia, amibe Konrád Györgytől Csurka Istvánon át Dobai Péterig, a gyönyörű kalligráfiával közölt Szőcs Géza-verstől Szilágyi Ákos sziporkázó rímekkel teli Duna verséig, Csoóri Sándortól Kukorellyig igen sokan írtak maradandó remekeket.
A bemutatóra a Liszt Ferenc téren került sor, az Írók Boltja előtt. A rendőrök még utoljára megpróbáltak piszkoskodni, apámat beültették a rendőrautóba, az én szorongásom pedig nem javult semmit, pedig ez már a vígjátékba forduló végjátéka volt a kommunistáknak. Ahogy később Esterházy Péter megírta Szebeni Andrással közös könyvében: „Azt tudom, hogy a Petri Gyurit azonnal igazoltatták, vagyis hát a fia szólt, akkor még tényleg fiányi, tessék már jönni, baj van, a papát izélik a rendőrök. A rendőrök az általános politikai helyzetnek megfelelően tanácstalanok voltak, körbejártak a teret, nézelődtek, mintegy bekukucskáltak a színpadra, nem észrevéve, hogy ők maguk is szereplők. (…) majd a rendőrök sebtében-lobban bebújtak az autójukba, s indultak is volna, balszerencséjükre azonban (történelmi idők) pirosat kaptak, így lényegében csak gázt adtak, de a kuplungot fölengedni már nem volt ok. Az összegyűlt írók és olvasók tapsban törtek ki.” Mindazok, akik 1986-ban kiálltak a vízlépcső ellen a vásárcsarnok és a Duna között állva, karhatalmistákkal és rendőrökkel körülvéve, avagy azok, akik a Duna – Egy antológiába írtak, sokfélét gondoltak arról, hogy a szabadságban milyen az ideális közjó.
Két dologban volt egyező a véleményük: gyűlölték a szovjet megszállást, és szabad Magyarországot akartak,
ahol a polgárok magunk dönthetnek az ország sorsáról, magyar szemmel, minden nagyhatalmi befolyástól és pusztító törekvéstől mentesen.
