Olimpikon, mérnök, antifasiszta és antikommunista – ő volt a Városmajor embermentő királya

Fotó: Jaffa Kiadó

Ezért inkább úgy döntött, hogy könyvet ír az elképesztő kalandjairól.

Mert megérdemli! Már csak azt kellett lépésről lépésre kitalálnom, mi legyen a fókusz. Hamar kirajzolódott, hogy az életrajzi csomópontokon kívül markánsan meg kell jelennie a Szent-Györgyi- vonalnak is. Nem csupán a Nobel-díjas tudós személye, hanem a Nelli-szerelem miatt is. Bár az amerikai életrajzírók egy része ezt elkönyvelte politikai indíttatású kapcsolatként, én éppen az ellenkezőjéről győződtem meg, sőt a 20. század egyik legnagyobb, legfantasztikusabb szerelmi története rajzolódott ki előttem. Ami egy decens úrinő és egy vagány, a megfelelési kényszerrel és a külvilág elvárásaival mit sem törődő srác között szövődött a magasságok mellett nagy mélységekkel; előbb a háború szörnyűségei, az illegalitásban töltött hetek-hónapok, majd a politika, illetve az emigráció szétválasztották őket. Közel húsz évig éltek külön, itt is új házasság lett, ott is, gyerekeik születtek, ám amikor 1965-ben összetalálkoztak – Libik 1956 után Svédországba menekült –, ismét tűz lett a folyamatosan izzó parázsból. Ám mivel Nelli súlyosan megbetegedett, csak négy év jutott nekik a titkos boldogságból. Ez szerintem önmagában regénybe vagy filmre kívánkozik.

Az meg pláne, hogy Libik György összetett alakjában és kacskaringós sorsában mintha az euró­pai, közelebbről a magyar 20. század egésze köszönne vissza afféle sűrítményként.

Valahogy így. Az élete valóban széttartó szerepek és identitások hálózatából állt. Fiatalként a „Városmajor királyaként” ismerték Budapest-szerte, sikeres sportoló is volt, többszörös magyar bajnok síelőként kijutott például az 1948-as olimpiára. A nyilas uralom idején Raoul Wallenberg és az ugyancsak svéd diplomata Per Anger mellett hamis iratokkal vakmerő mentőakciókat vezetett, mérnökként részt vett a Szabadság híd újjáépítésében, majd miután szembefordult a Rákosi- és Kádár-rendszerrel, és Nagy Imre oldalán exponálta magát 1956-ban, emigrált, és sikeres vállalkozó lett Svédországban. Bármit tett és bárhol is élt, a lényeg nem változott: a gyengék, elnyomottak, elesettek cselekvő védelme mindennél előbbre való volt számára.