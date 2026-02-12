Parancsba adta a NATO-főtitkár: azonnal felszálltak a svéd Gripenek, kritikus helyre tartanak

Üzent a NATO-főtitkár: Oroszország soha többé ne próbálja meg megtámadni Ukrajnát!
Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent – jelentette ki Mark Rutte.
„A lépés fokozza az elrettentő erőt.”
Svédország Gripen vadászrepülőgépeket küld járőrözni Grönland és Izland térségébe a NATO Sarkvidéki Őrszem (Arctic Sentry) nevű programjának részeként – közölte csütörtökön a svéd kormány.
Ulf Kristersson miniszterelnök közleményében úgy fogalmazott: „a lépés fokozza az elrettentő erőt, védi a közös érdekeket, és hozzájárul a stabilitáshoz egy olyan térségben, amely kulcsfontosságú Európa és a transzatlanti együttműködés számára.”
„Svédország kezdetben JAS 39 Gripen repülőgépekkel járul hozzá a Sarkvidéki Őrszem misszióhoz Izland és Grönland térségében”
– fogalmazott a kormányfő.
Mark Rutte NATO-főtitkár szerdán közölte, hogy Finnország és Svédország tagsága nagymértékben növeli a NATO jelenlétét a régióban, valamint a szövetség északi-sarkvidéki képességeit.
A főtitkár szerdai bejelentése szerint az Északi-sarkvidék egyre fontosabb a kollektív biztonság szempontjából, ezért a NATO térségbeli jelenlétének megerősítését célzó missziót indított el. A Sarkvidéki Őrszem nevű programot Oroszország fokozott térségbeli katonai tevékenysége és Kína Északi-sarkvidék iránti növekvő érdeklődése tette kulcsfontosságúvá – tette hozzá. A program emellett része annak a törekvésnek, hogy enyhítsék a szövetségen belül kialakult feszültségeket, amelyeket többek között Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésére irányuló törekvései váltottak ki.
Ezt is ajánljuk a témában
Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent – jelentette ki Mark Rutte.
(MTI)
Nyitókép: Sebastian Elias Uth / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP