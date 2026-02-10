Ft
Ft
5°C
2°C
Ft
Ft
5°C
2°C
02. 10.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 10.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország dopeman európai unió nato északi áramlat ukrajna

Váratlan helyről tették nevetség tárgyává az EU-t: Lengyelország saját maga felrobbantását pénzelte (VIDEÓ)

2026. február 10. 22:48

DopeMan videóüzenetben fejtette ki álláspontját az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatban.

2026. február 10. 22:48
null

A DPK-tag rapper, DopeMan videóüzenetben fejtette ki álláspontját az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával és az európai energiahelyzettel kapcsolatban.

„Emlékeztek rá, néhány éve még nem lehetett kimondani, hogy az Északi Áramlatot nem az oroszok robbantották fel. Most pedig kiderült, hogy az ukránok voltak, valószínűleg amerikai háttértámogatással” – fogalmazott DopeMan.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak

Mráz Ágoston Sámuel: Felháborító, amit a Válasz Online-nál megengednek maguknak
Tovább a cikkhezchevron

A rapper kiemelte, hogy az Európai Unió és a NATO tagállama, Lengyelország már kétszer is szembesült azzal, hogy Ukrajna, amelyet ők is támogatnak, közvetlenül fenyegette a békéjüket.

„Egyszer rakétát lőttek Lengyelországra, másodszor pedig felrobbantották az Északi Áramlatot. Rendben van, ha nem fogadjuk el az orosz energiát, bár ez is hülyeség, de akkor azt úgy csinálom, hogy elzárom és nem fogadom. De nem úgy, hogy jön egy ország, amit én támogatok, és felrobbantja az én felségterületemen az én vezetékemet” – tette hozzá.

DopeMan hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök szerepe kulcsfontosságú az energiaellátás biztosításában. 

„És ez a csávó (Zelenszkij ukrán elnö) tockosokat akar adni a magyar miniszterelnöknek, aki áramot szállít az ő országának, hogy ne fagynak halálra” – fogalmazott a rapper.

@dopemantv_official ÉSZAKI ÁRAMLAT…NAGYON NAGY MADÁRA AZ EU…TISZTA CINK AZ EGÉSZ…ÉN EGY RUPPÓT NEM ADNÉK AZ 100‼️ #neked #nekedbe #nekedbelegyen #fyp #foryouba ♬ Jaws Main Theme (From "Jaws") - Geek Music

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elfújta az ellenszél
2026. február 10. 23:10
Nem újdonság, de igaz. Ha picit is következetesek akarnának lenni, akkor aktiválni kellene a NATO szerződés 5. cikkelyben foglaltakat ami ellenséges támadás esetén kollektív válaszcsapást helyez kilátásba. Ez pedig automatikusan Ukrajna bombázását, és egyéb válaszcsapásokat jelentene. Viccet csináltak a NATO-ból, ami így az ukrán bohócmutatványhoz csak egy kellék.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!