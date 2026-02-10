Váratlan helyről tették nevetség tárgyává az EU-t: Lengyelország saját maga felrobbantását pénzelte (VIDEÓ)

A rapper kiemelte, hogy az Európai Unió és a NATO tagállama, Lengyelország már kétszer is szembesült azzal, hogy Ukrajna, amelyet ők is támogatnak, közvetlenül fenyegette a békéjüket.

„Egyszer rakétát lőttek Lengyelországra, másodszor pedig felrobbantották az Északi Áramlatot. Rendben van, ha nem fogadjuk el az orosz energiát, bár ez is hülyeség, de akkor azt úgy csinálom, hogy elzárom és nem fogadom. De nem úgy, hogy jön egy ország, amit én támogatok, és felrobbantja az én felségterületemen az én vezetékemet” – tette hozzá.