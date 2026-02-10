Váratlan helyről tették nevetség tárgyává az EU-t: Lengyelország saját maga felrobbantását pénzelte (VIDEÓ)

Feketén-fehéren levezették: ezért mérnek magabiztos Tisza-előnyt a baloldali közvélemény-kutatók
DopeMan videóüzenetben fejtette ki álláspontját az Északi Áramlat felrobbantásával kapcsolatban.
A DPK-tag rapper, DopeMan videóüzenetben fejtette ki álláspontját az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantásával és az európai energiahelyzettel kapcsolatban.
„Emlékeztek rá, néhány éve még nem lehetett kimondani, hogy az Északi Áramlatot nem az oroszok robbantották fel. Most pedig kiderült, hogy az ukránok voltak, valószínűleg amerikai háttértámogatással” – fogalmazott DopeMan.
A rapper kiemelte, hogy az Európai Unió és a NATO tagállama, Lengyelország már kétszer is szembesült azzal, hogy Ukrajna, amelyet ők is támogatnak, közvetlenül fenyegette a békéjüket.
„Egyszer rakétát lőttek Lengyelországra, másodszor pedig felrobbantották az Északi Áramlatot. Rendben van, ha nem fogadjuk el az orosz energiát, bár ez is hülyeség, de akkor azt úgy csinálom, hogy elzárom és nem fogadom. De nem úgy, hogy jön egy ország, amit én támogatok, és felrobbantja az én felségterületemen az én vezetékemet” – tette hozzá.
DopeMan hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök szerepe kulcsfontosságú az energiaellátás biztosításában.
„És ez a csávó (Zelenszkij ukrán elnö) tockosokat akar adni a magyar miniszterelnöknek, aki áramot szállít az ő országának, hogy ne fagynak halálra” – fogalmazott a rapper.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP