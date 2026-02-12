Ft
téli olimpia nob andrij szibiha heraszkevics külügyminiszter ukrajna oroszország

Ukrajna drámájától hangos a téli olimpia: Szibiha a szervezők arcába kiabálta az országát ért sérelmeket

2026. február 12. 12:31

Az ukrán külügyminiszter is állást foglalt a sisakja miatt kitiltott ukrán olimpikon ügyében.

2026. február 12. 12:31
null

Csütörtökön megkezdődött a férfi szkeletonosok négy futamból álló versenye a milánói–cortinai téli olimpián, ám az ukrán Vladiszlav Heraszkevics végül nem állhatott rajthoz. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) visszavonta a sportoló akkreditációját, miután az a szervezet tiltása ellenére olyan bukósisakban kívánt versenyezni, amelyen az ukrajnai háború több áldozatának arcképe szerepelt – számolt be az olasz ITV.

A NOB engedélyezte volna, hogy Heraszkevics fekete gyászkarszalagot viseljen az áldozatokra emlékezve, azonban a sportoló ezt nem tartotta elegendőnek.

Álláspontja szerint a sisak nem sértett volna semmilyen szabályt vagy etikai normát.

Nem értem, miért sértene bárkit a bukósisak. Sportolók előtt tiszteleg, akik közül néhányan érmesek voltak az ifjúsági olimpián” – fogalmazott Heraszkevics, aki a tiltás ellenére sem volt hajlandó másik sisakot választani.

Az ügy komoly diplomáciai visszhangot váltott ki. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X közösségi oldalon reagált a történtekre, élesen bírálva a NOB döntését. A politikus úgy fogalmazott: „A NOB nem az ukrán sportolót, hanem saját jóhírét tiltotta be,” Szerinte a jövő generációi szégyenletes pillanatként fognak emlékezni az esetre.

Szibiha hangsúlyozta: 

Heraszkevics a háborúban elhunyt sporttársaira akart emlékezni, ami álláspontja szerint semmilyen szabályt vagy etikai elvet nem sért.

A külügyminiszter azt állította, hogy a NOB megfélemlítette és kioktatta az ukrán sportolót, miközben szerinte a szervezet nem lépet fel megfelelően – a játékokról kitiltott – Oroszországgal szemben.

Bejegyzésében Oroszországot a nemzetközi sport és az Olimpiák „legnagyobb visszaélőjének” nevezte. Többek között azt állította, hogy az ország három inváziót indított az elmúlt három évtizedben, államilag finanszírozott doppingprogramot működtetett, valamint 650 ukrán sportoló és edző haláláért felelős, továbbá 800 sportlétesítményt rongált meg Ukrajnában.

„Az oroszokat kell eltiltani, nem az áldozataik megemlékezését” – írta Szibiha a nemzetközi sportéletből amúgy is kitiltott Oroszország kapcsán.

A külügyminiszter hozzátette: szerinte az olimpiai eszme is sérült azzal, hogy Heraszkevics nem vehet részt a versenyen. Úgy fogalmazott, ha az olimpiai hitvallás szerint a részvétel a legfontosabb, akkor a NOB saját elveit árulta el a döntésével.

Nyitókép: Odd ANDERSEN / AFP

