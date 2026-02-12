Ukrajna drámájától hangos a téli olimpia: Szibiha a szervezők arcába kiabálta az országát ért sérelmeket

Csütörtökön megkezdődött a férfi szkeletonosok négy futamból álló versenye a milánói–cortinai téli olimpián, ám az ukrán Vladiszlav Heraszkevics végül nem állhatott rajthoz. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) visszavonta a sportoló akkreditációját, miután az a szervezet tiltása ellenére olyan bukósisakban kívánt versenyezni, amelyen az ukrajnai háború több áldozatának arcképe szerepelt – számolt be az olasz ITV.

A NOB engedélyezte volna, hogy Heraszkevics fekete gyászkarszalagot viseljen az áldozatokra emlékezve, azonban a sportoló ezt nem tartotta elegendőnek.