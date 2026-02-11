Zelenszkij most vakarhatja a fejét: aduász került a magyarok kezébe – romba dőlhetnek Ukrajna háborús tervei (VIDEÓ)

Mi magyarok most meg tudjuk üzenni Brüsszelnek, hogy nem fizetünk”

– fogalmazott.

Orbán Balázs azt is kiemelte, hogy a petícióval jelezni lehet az ukránok felé, hogy Magyarország nem enged a külső nyomásnak. „Ha valakik olyan dolgot akarnak tőlünk, ami nem jó nekünk, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy rávegyenek minket valami olyanra, ami az érdekeinkkel ellentétben áll, akkor egészen addig, amíg ezt csinálják, ők ellenségeink” – mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy Magyarország nem kíván politikai ellenségeket gyűjteni, de követeli Ukrajnától, hogy hagyja abba a Magyarországra irányuló nyomásgyakorlást, ne támogassa az országban az ukrán párti politikai erőket, és ne követeljen olyasmit, ami ellentétes a magyar érdekekkel.