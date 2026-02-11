Zelenszkij most vakarhatja a fejét: aduász került a magyarok kezébe – romba dőlhetnek Ukrajna háborús tervei (VIDEÓ)

Vége a dalnak: fellélegezhet Magyarország, már két nagyhatalom is ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását
Érdekes események zajlanak a háttérben.
Orbán Balázs kifejtette, hogy a magyaroknak lehetősége van rögzíteni, hogy nem kívánják Ukrajna háborúját.
Orbán Balázs, a Fidesz kampányfőnöke és a miniszterelnök politikai igazgatója Facebook-oldalán számolt be a nemzeti petíció elindulásáról.
Mint mondta, a magyaroknak most lehetősége van rögzíteni, hogy nem kívánják finanszírozni az orosz–ukrán háborút, és nem kívánják a magyar állampolgárok pénzét az ukrán állam működtetésére fordítani.
Aki szeretné, az finanszírozza, de az, hogy a magyar emberek pénze menjen oda, azt mi nem szeretnénk”
– hangsúlyozta Orbán Balázs.
A kampányfőnök felhívta a figyelmet arra is, hogy Ukrajna egyik legfőbb követelése az Unió olcsó, orosz energiáról való leválása, amellyel tönkretennék a hazai rezsicsökkentést. Ezzel szemben a petíció kezdeményezői és az azt támogatók nem hajlandóak további kiadásokat vállalni azért, hogy Ukrajna folytathassa a háborúját.
Mi magyarok most meg tudjuk üzenni Brüsszelnek, hogy nem fizetünk”
– fogalmazott.
Orbán Balázs azt is kiemelte, hogy a petícióval jelezni lehet az ukránok felé, hogy Magyarország nem enged a külső nyomásnak. „Ha valakik olyan dolgot akarnak tőlünk, ami nem jó nekünk, és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy rávegyenek minket valami olyanra, ami az érdekeinkkel ellentétben áll, akkor egészen addig, amíg ezt csinálják, ők ellenségeink” – mondta. Hozzátette ugyanakkor, hogy Magyarország nem kíván politikai ellenségeket gyűjteni, de követeli Ukrajnától, hogy hagyja abba a Magyarországra irányuló nyomásgyakorlást, ne támogassa az országban az ukrán párti politikai erőket, és ne követeljen olyasmit, ami ellentétes a magyar érdekekkel.
A nemzeti petíció kitöltésével a magyar állampolgárok személyesen is kifejezhetik álláspontjukat.
Orbán Balázs hangsúlyozta, hogy a Magyar Posta közreműködésével a petíció biztosan minden emberhez eljut majd.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP