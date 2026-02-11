Ft
02. 11.
szerda
Németország Brüsszel Magyarország Emmanuel Macron Franciaország Friedrich Merz Orbán Viktor Európai Unió

Vége a dalnak: fellélegezhet Magyarország, már két nagyhatalom is ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását

2026. február 11. 11:15

Érdekes események zajlanak a háttérben.

2026. február 11. 11:15
Orbán Viktor

A Politico által ismertetett forgatókönyv szerint Ukrajna és Moldova EU-csatlakozását 2027-re célozzák, de a fő akadályt nemcsak Magyarország Orbán Viktor vezette kormánya jelenti, hanem elsősorban Németország (Friedrich Merz kancellár) és Franciaország (Emmanuel Macron elnök) ellenállása – írja a Cotidianul.

Macron hangsúlyozza: az USA nyomására történő gyors csatlakozás helyett európai egyeztetés szükséges, sőt szerinte újra kell indítani a párbeszédet Oroszországgal is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ragaszkodik a 2027-es dátumhoz biztonsági garanciaként, míg Maia Sandu moldovai elnök reálisabbnak tartja a 2028-at. A cikk kiemeli: Magyarország vétója gyakran paravánként szolgál Berlin és Párizs vonakodásának elfedésére;

valójában ezek az országok tartanak leginkább egy gyors bővítéstől.



A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Szerintem
2026. február 11. 12:32
Mondhatják csak belpolitikai okból is, mert a népeiknek már nagyon tele van Ukrajnával a tökük. Aztán a szavazó gombot ugyanúgy nyomkodják továbbra is
Szerintem
2026. február 11. 12:27
Jó hát mondak ezek már mindent, meg az ellenkezőjét is.
Szamóca bácsi
2026. február 11. 12:26
már megy a puhítás.
egyszeri
2026. február 11. 12:23
Most, hogy Orbán már kikaparta a forró gesztenyét és ki merte mondani a lényeget, Merz és Macron is előbújt.
