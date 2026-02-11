Vége a dalnak: fellélegezhet Magyarország, már két nagyhatalom is ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását

A Politico által ismertetett forgatókönyv szerint Ukrajna és Moldova EU-csatlakozását 2027-re célozzák, de a fő akadályt nemcsak Magyarország Orbán Viktor vezette kormánya jelenti, hanem elsősorban Németország (Friedrich Merz kancellár) és Franciaország (Emmanuel Macron elnök) ellenállása – írja a Cotidianul.

Macron hangsúlyozza: az USA nyomására történő gyors csatlakozás helyett európai egyeztetés szükséges, sőt szerinte újra kell indítani a párbeszédet Oroszországgal is.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ragaszkodik a 2027-es dátumhoz biztonsági garanciaként, míg Maia Sandu moldovai elnök reálisabbnak tartja a 2028-at. A cikk kiemeli: Magyarország vétója gyakran paravánként szolgál Berlin és Párizs vonakodásának elfedésére;