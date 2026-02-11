Fenik a késeket Brüsszelben: füstös szobákban beszélik meg, mit tegyenek Magyarországgal

Az Európai Unió részleges tagsági tervet dolgoz ki Ukrajna számára 2027-ig, amely lehetővé tenné az ország fokozatos integrációját a reformok teljes befejezése előtt – emlékeztetett a Korrespondent.

A fő akadály Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenállása, aki határozottan ellenzi Ukrajna EU-csatlakozását.

Az uniós vezetők több lépésben próbálják megkerülni Budapest vétóját: politikai nyomásgyakorlást fontolgatnak – akár Donald Trump amerikai elnök közvetítésével –, illetve végső esetben Magyarország szavazati jogának felfüggesztését is mérlegelik. Németországban Friedrich Merz kancellár kizárta Ukrajna 2027-es csatlakozását, míg Brüsszel hangsúlyozza, hogy a reformkövetelmények nem enyhülnek.