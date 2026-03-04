Óriási örömhírt jelentett be Szijjártó Péter: végre biztonságban lehetnek a magyarok

Szijjártó Péter nagyszabású mentőakciót jelentett be: fellélegezhetnek a Közel-Keleten rekedt magyarok (VIDEÓ)
A WizzAir közel-keleti járatsűrítése mellett egy mentesítő járat is útnak indult Kecskemétről.
Már most úton van hazafelé 83 honfitársunk Ammanból, a következő napokban pedig még több, a Közel-Keleten rekedt magyart hoz haza a kormány.
„Úton van hazafelé az első mentesítő járatunk Ammanból, ahonnan 83 – Izraelben és Jordániában rekedt – magyar állampolgárt viszünk haza” – jelentette be közösségi oldalán Szijjártó Péter.
„Holnap és holnapután is a totálisan lezárt légterű Izraelt szárazföldön elhagyó magyarokat hozzuk haza újra Ammanból, majd Sharm-el-Sheikh-ből,
s közben készítjük elő az újabb mentesítő járatokat azokból az országokból, ahol engedélyezett és BIZTONSÁGOS a repülés”
– írta a külgazdasági és külügyminiszter.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
