03. 06.
péntek
magyar Irán Szijjártó Péter

Óriási örömhírt jelentett be Szijjártó Péter: végre biztonságban lehetnek a magyarok

2026. március 04. 15:22

Már most úton van hazafelé 83 honfitársunk Ammanból, a következő napokban pedig még több, a Közel-Keleten rekedt magyart hoz haza a kormány.

2026. március 04. 15:22
null

„Úton van hazafelé az első mentesítő járatunk Ammanból, ahonnan 83 – Izraelben és Jordániában rekedt – magyar állampolgárt viszünk haza” – jelentette be közösségi oldalán Szijjártó Péter.

„Holnap és holnapután is a totálisan lezárt légterű Izraelt szárazföldön elhagyó magyarokat hozzuk haza újra Ammanból, majd Sharm-el-Sheikh-ből,

s közben készítjük elő az újabb mentesítő járatokat azokból az országokból, ahol engedélyezett és BIZTONSÁGOS a repülés”

– írta a külgazdasági és külügyminiszter.

Ezt is ajánljuk a témában

Magyar Péterék szerint a háború „fideszes propaganda”

Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve. 

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.

Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön. 

Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.

Nyitókép: Facebook/Szijjártó Péter

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
pctroll
2026. március 04. 17:20
Az örömhírt nem szokjuk ilyen konteksztusban alkalmazni mándíner.
Válasz erre
1
0
Vata Aripeit
•••
2026. március 04. 16:54 Szerkesztve
Gratula,ehhez képest Orbán Anita és Putyin....na ezt még elképzeli is brrr (Ezt nem.ide akartam..de a brrr az brr 🙂)
Válasz erre
0
0
szim-patikus
•••
2026. március 04. 16:40 Szerkesztve
– Izraelben és Jordániában rekedt – magyar állampolgárt viszünk haza” – jelentette be közösségi oldalán Szijjártó Péter. Viszünk haza, vagy hozunk haza--- az nagyon nem mindegy. Főleg, ha Izrarel az a haza, vagy esetleg más ország az otthona.... (átlag hazai magyar meg el sem jut a távoli közel-keletre pl. Dubajba, hacsak nem azért viszik ki oda, mert kurva)
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 04. 16:33
koszonjuk szepen
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!