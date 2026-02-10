Kiterítette a lapjait Von der Leyen: eldőlt Ukrajna sorsa, Brüsszelben végérvényesen elnémítanák Magyarországot

Kiszivárgott Von der Leyen titkos terve: Magyarországon fog csattanni az ostor
Mindeközben Kijevben csak várakoznak.
Egyedül Orbán Viktor választási győzelme akadályozhatja meg Ukrajna 2027-es uniós csatlakozását.
Az Európai Unió egy példátlan terven dolgozik, amely lehetővé tenné Ukrajna részleges EU-tagságát már 2027-ben, még a teljes reformok befejezése előtt – írja a Politico.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozza a tagság sürgősségét és biztonsági jelentőségét.
A terv fő akadálya Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenállása; Orbán szerint Ukrajna „soha” ne csatlakozzon az EU-hoz, míg Zelenszkij bírálja Budapestet az út blokkolásáért. Az EU több lépésben próbálná megkerülni Magyarország vétóját: várják Orbán esetleges választási vereségét (Magyar Péter Tisza pártelnök népszavazást ígérne), szükség esetén pedig Trump közvetítésére vagy akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztésére is sor kerülhetne.
Németország óvatos a többszintű tagsági modellel szemben, de Párizs, Róma és Varsó támogatása változást hozhat
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP