Kiterítette a lapjait Von der Leyen: eldőlt Ukrajna sorsa, Brüsszelben végérvényesen elnémítanák Magyarországot

Az Európai Unió egy példátlan terven dolgozik, amely lehetővé tenné Ukrajna részleges EU-tagságát már 2027-ben, még a teljes reformok befejezése előtt – írja a Politico.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozza a tagság sürgősségét és biztonsági jelentőségét.

A terv fő akadálya Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenállása; Orbán szerint Ukrajna „soha” ne csatlakozzon az EU-hoz, míg Zelenszkij bírálja Budapestet az út blokkolásáért. Az EU több lépésben próbálná megkerülni Magyarország vétóját: várják Orbán esetleges választási vereségét (Magyar Péter Tisza pártelnök népszavazást ígérne), szükség esetén pedig Trump közvetítésére vagy akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztésére is sor kerülhetne.