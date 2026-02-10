Ft
Brüsszel Magyarország Ukrajna Ursula von der Leyen Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Kiterítette a lapjait Von der Leyen: eldőlt Ukrajna sorsa, Brüsszelben végérvényesen elnémítanák Magyarországot

2026. február 10. 09:18

Egyedül Orbán Viktor választási győzelme akadályozhatja meg Ukrajna 2027-es uniós csatlakozását.

2026. február 10. 09:18
null

Az Európai Unió egy példátlan terven dolgozik, amely lehetővé tenné Ukrajna részleges EU-tagságát már 2027-ben, még a teljes reformok befejezése előtt – írja a Politico.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hangsúlyozza a tagság sürgősségét és biztonsági jelentőségét.

A terv fő akadálya Orbán Viktor magyar miniszterelnök ellenállása; Orbán szerint Ukrajna „soha” ne csatlakozzon az EU-hoz, míg Zelenszkij bírálja Budapestet az út blokkolásáért. Az EU több lépésben próbálná megkerülni Magyarország vétóját: várják Orbán esetleges választási vereségét (Magyar Péter Tisza pártelnök népszavazást ígérne), szükség esetén pedig Trump közvetítésére vagy akár Magyarország szavazati jogának felfüggesztésére is sor kerülhetne.

Németország óvatos a többszintű tagsági modellel szemben, de Párizs, Róma és Varsó támogatása változást hozhat

írja a brüsszeli lap.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

 

