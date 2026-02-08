Ft
gazdaság Brüsszel mezőgazdaság Ukrajna Ursula von der Leyen orosz-ukrán háború hitel eu Európai Bizottság Európai Unió

Kiszivárgott Von der Leyen titkos terve: Magyarországon fog csattanni az ostor

2026. február 08. 08:16

Mindeközben Kijevben csak várakoznak.

2026. február 08. 08:16
null

Az Európai Bizottság kiszivárgott terve szerint Brüsszel kulcsszerepet vállalna Ukrajna mintegy 800 milliárd dolláros újjáépítésének finanszírozásában, miközben felgyorsítaná Ukrajna EU-integrációját és csatlakozását akár már 2027-ig – hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.

A terv egy tízéves menetrendet vázol fel, amely az újjáépítés mellett Ukrajna gyors bevonását célozza az EU közös piacába, még a teljes jogú tagság előtt.

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a lapnak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítása súlyos kockázatokat hordoz, és alapjaiban kérdőjelezi meg az Európai Unió eddigi bővítési gyakorlatát. Siklósi Péter meglátása szerint Ukrajna jelenlegi helyzete alapján különösen problematikus lenne a gyorsított felvétel. „Ukrajna messze a legfelkészületlenebb: az államot átszövő korrupció, és a háborús helyzet önmagában kizárná a gyors felvételt” – állapította meg.

A mezőgazdaság helyzetével kapcsolatban a kutató arra is felhívta a figyelmet, hogy a földrajzi közelség miatt Magyarország különösen kiszolgáltatott helyzetbe kerülne,

mivel az olcsó, vámmentes ukrán mezőgazdasági termékek gyorsan eláraszthatnák a piacot. Véleménye szerint egy feltételek nélküli, gyorsított integráció nemcsak a magyar, hanem más közép-európai gazdák megélhetését is veszélybe sodorná.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

 

