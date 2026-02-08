Kiszivárgott Von der Leyen titkos terve: Magyarországon fog csattanni az ostor

Az Európai Bizottság kiszivárgott terve szerint Brüsszel kulcsszerepet vállalna Ukrajna mintegy 800 milliárd dolláros újjáépítésének finanszírozásában, miközben felgyorsítaná Ukrajna EU-integrációját és csatlakozását akár már 2027-ig – hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.

A terv egy tízéves menetrendet vázol fel, amely az újjáépítés mellett Ukrajna gyors bevonását célozza az EU közös piacába, még a teljes jogú tagság előtt.

Siklósi Péter, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója a lapnak nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna uniós csatlakozásának felgyorsítása súlyos kockázatokat hordoz, és alapjaiban kérdőjelezi meg az Európai Unió eddigi bővítési gyakorlatát. Siklósi Péter meglátása szerint Ukrajna jelenlegi helyzete alapján különösen problematikus lenne a gyorsított felvétel. „Ukrajna messze a legfelkészületlenebb: az államot átszövő korrupció, és a háborús helyzet önmagában kizárná a gyors felvételt” – állapította meg.