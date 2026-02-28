Felkészült a támadásra Berlin: ha ezt meglépik, búcsút inthetünk az uniónak – kiderült a titok

Felkészült a támadásra Berlin: bármikor beavatkozhatnak Magyarország belpolitikájába
Megígérték, hogy innentől Budapesten tartják a szemüket.
Berlin Budapestre figyel, miközben Ukrajnában egyetlen szó dönthet a jövőről. Ezek voltak a legolvasottabb hírek pénteken.
Az alábbi híreket olvasták a legtöbben a Mandineren február 27-én.
Kai Wegner, Berlin főpolgármestere aggodalmát fejezte ki a budapesti LMBTQ-ellenes fejlemények és Karácsony Gergely elleni vádemelés miatt. Mint mondta:
A berlini szenátus támogatja Karácsony Gergely elkötelezettségét, üdvözli részvételét a Berlin Pride-on, és kész további támogatást nyújtani Budapest számára.”
A német főváros vezetése egyértelművé tette, hogy a jövőben kiemelten figyeli a magyarországi eseményeket.
A bejelentés szerint Berlin „figyelemmel kíséri az eseményeket”, különösen a Pride Season 2026 kapcsán. Emellett művészeknek – köztük budapesti LMBTQ-személyeknek – kínálnak lehetőséget szakmai kibontakozásra Berlinben, ami azt jelzi, hogy a német főváros aktívabb szerepet vállalna a magyarországi folyamatok követésében.
Az orosz–ukrán háborút lezáró békeszerződés megfogalmazása kulcskérdés lehet Ukrajna jövője szempontjából. Szerhij Kiszlica szerint „nagyon fontos” pontosan rögzíteni, mit jelentenek a biztonsági garanciák, mégpedig ukrán és angol nyelven is, mert a félreérthető megfogalmazás súlyos következményekkel járhat.
Az ukrán vezetés félelme nem alaptalan: Kiszlica emlékeztetett, hogy az 1994-es budapesti memorandum angol szövegében nem szerepelt a „garancia” kifejezés, csak a „biztosíték” és az „elköteleződés”,
így nem is érte Oroszországot retorzió, amikor 2014-ben […] elfoglalta a Krímet”.
A végleges békedokumentumot ráadásul az amerikai kongresszusnak is jóvá kell hagynia.
Ezúttal nagyon észnél kell lenniük.
Éles hangon bírálta az ukrán csatlakozás körül felmerült különeljárást Kövér László, aki szerint az úgynevezett fordított integráció
nemcsak igazságtalan, hanem életveszélyes is az Európai Unió jövője szempontjából”.
A javaslat lényege, hogy Ukrajna teljes jogú tagságot kapna, és csak ezt követően kellene teljesítenie a feltételeket, ami szerinte súlyos kettős mércét jelent.
A házelnök úgy fogalmazott:
Egy szervezet, amely két lábbal rúgja fel saját szabályait, összeomlásra van ítélve”, és figyelmeztetett, hogy az ukrán gyorsbővítés az unió dezintegrációját kockáztatja.
Hozzátette: Magyarország nem kilépni akar az EU-ból, hanem visszatérni az alapítók elveihez, egyenlő tagállamok együttműködéséhez, amit a beszéd végén így foglalt össze:
Make Europe Great Again!”
Az ukrán gyorsbővítéssel a Balkánt is magukra haragítanák.
