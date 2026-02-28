Felkészült a támadásra Berlin: ha ezt meglépik, búcsút inthetünk az uniónak – kiderült a titok

Az ukrán vezetés félelme nem alaptalan: Kiszlica emlékeztetett, hogy az 1994-es budapesti memorandum angol szövegében nem szerepelt a „garancia” kifejezés, csak a „biztosíték” és az „elköteleződés”,

így nem is érte Oroszországot retorzió, amikor 2014-ben […] elfoglalta a Krímet”.

A végleges békedokumentumot ráadásul az amerikai kongresszusnak is jóvá kell hagynia.