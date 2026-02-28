Ft
02. 28.
szombat
Rendkívüli!

Kitört a háború, egekbe szökhet az olaj ára: Izrael és Amerika együtt bombázza Iránt

Hírek
Vélemények
Hetilap
Berlin LMBTQ + Németország Kövér László Magyarország Ukrajna Fidesz Európai Unió

Felkészült a támadásra Berlin: ha ezt meglépik, búcsút inthetünk az uniónak – kiderült a titok

2026. február 28. 09:11

Berlin Budapestre figyel, miközben Ukrajnában egyetlen szó dönthet a jövőről. Ezek voltak a legolvasottabb hírek pénteken.

2026. február 28. 09:11
null

Az alábbi híreket olvasták a legtöbben a Mandineren február 27-én.

Berlin Budapestre figyel

Kai Wegner, Berlin főpolgármestere aggodalmát fejezte ki a budapesti LMBTQ-ellenes fejlemények és Karácsony Gergely elleni vádemelés miatt. Mint mondta:

A berlini szenátus támogatja Karácsony Gergely elkötelezettségét, üdvözli részvételét a Berlin Pride-on, és kész további támogatást nyújtani Budapest számára.”

A német főváros vezetése egyértelművé tette, hogy a jövőben kiemelten figyeli a magyarországi eseményeket.

A bejelentés szerint Berlin „figyelemmel kíséri az eseményeket”, különösen a Pride Season 2026 kapcsán. Emellett művészeknek – köztük budapesti LMBTQ-személyeknek – kínálnak lehetőséget szakmai kibontakozásra Berlinben, ami azt jelzi, hogy a német főváros aktívabb szerepet vállalna a magyarországi folyamatok követésében.

Egyetlen szó dönthet Ukrajna sorsáról

Az orosz–ukrán háborút lezáró békeszerződés megfogalmazása kulcskérdés lehet Ukrajna jövője szempontjából. Szerhij Kiszlica szerint „nagyon fontos” pontosan rögzíteni, mit jelentenek a biztonsági garanciák, mégpedig ukrán és angol nyelven is, mert a félreérthető megfogalmazás súlyos következményekkel járhat.

Az ukrán vezetés félelme nem alaptalan: Kiszlica emlékeztetett, hogy az 1994-es budapesti memorandum angol szövegében nem szerepelt a „garancia” kifejezés, csak a „biztosíték” és az „elköteleződés”,

így nem is érte Oroszországot retorzió, amikor 2014-ben […] elfoglalta a Krímet”.

A végleges békedokumentumot ráadásul az amerikai kongresszusnak is jóvá kell hagynia.

„Összeomlásra van ítélve” az unió?

Éles hangon bírálta az ukrán csatlakozás körül felmerült különeljárást Kövér László, aki szerint az úgynevezett fordított integráció

nemcsak igazságtalan, hanem életveszélyes is az Európai Unió jövője szempontjából”.

A javaslat lényege, hogy Ukrajna teljes jogú tagságot kapna, és csak ezt követően kellene teljesítenie a feltételeket, ami szerinte súlyos kettős mércét jelent.

A házelnök úgy fogalmazott:

Egy szervezet, amely két lábbal rúgja fel saját szabályait, összeomlásra van ítélve”, és figyelmeztetett, hogy az ukrán gyorsbővítés az unió dezintegrációját kockáztatja.

Hozzátette: Magyarország nem kilépni akar az EU-ból, hanem visszatérni az alapítók elveihez, egyenlő tagállamok együttműködéséhez, amit a beszéd végén így foglalt össze:

Make Europe Great Again!”

***

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

 

madre79
2026. február 28. 11:08
...és ki nem szarja le az EU-t?
balatontihany-25
2026. február 28. 11:05
"Make Europe Great Again!” Illett volna lefordítani, mert ez magyar lap, magyar olvasókkal, még ha sokan tudunk is angolul. De nem mindenki... A szakmájuk szabályai szerint pedig eleve le kellett volna fordítani.
patópál
2026. február 28. 10:56
A berlini szenátusnak mi köze a belügyeinkhez? Milyen arcot vágnának vajon, ha mi is pénzelnénk náluk egy-két tüntetést?
csulak
2026. február 28. 10:49
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!