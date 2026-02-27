Ft
02. 27.
péntek
csatlakozás brüsszel európai unió Ursula von der Leyen ukrajna európai bizottság

Életveszélyes manőverre készülnek Brüsszelben: ha ezt meglépik, búcsút inthetünk az uniónak

2026. február 27. 11:28

Az ukrán gyorsbővítéssel a Balkánt is magukra haragítanák.

2026. február 27. 11:28
null

Éles hangú beszédben bírálta az ukrán csatlakozás körül felmerült „különeljárást” Kövér László az Országházban, a délkelet-európai országok parlamenti elnökeinek konferenciáján. A házelnök szerint az Ukrajna számára fontolgatott, úgynevezett fordított integráció nemcsak igazságtalan, hanem „életveszélyes” is az Európai Unió jövője szempontjából.

A vitatott elképzelés lényege, hogy Ukrajna teljes jogú tagságot kapna, és csak ezt követően kellene teljesítenie a csatlakozási feltételeket. Kövér szerint ez súlyos kettős mérce azokkal a délkelet-európai országokkal szemben, amelyek több mint húsz éve várnak a belépésre.

Úgy fogalmazott: az EU 2004-ben – Magyarország és a visegrádi országok csatlakozásakor – még az egyenlő jogokon alapuló államközi együttműködés ígéretét hordozta. Mára azonban szerinte olyan föderális irányba tolódott, amely felszámolná a tagállami egyenjogúságot, és a háború, a diktatúra, valamint az elszegényedés veszélyét hordozza.

A házelnök szerint a fordított integráció és az egyhangúságot igénylő döntéshozatal eltörlésének szándéka az a két eszköz, amellyel Brüsszel a csatlakozásra érett délkelet-európai országokat Ukrajna mögé akarja sorolni, miközben minden új belépőnek másodosztályú tagságot készít elő.

Egy szervezet, amely két lábbal rúgja fel saját szabályait, összeomlásra van ítélve”

 – figyelmeztetett, hozzátéve: 

az Európai Bizottság az ukrán gyorsbővítéssel az unió dezintegrációját kockáztatja.

Kövér László kitért arra is, hogy Magyarország több kérdésben – migráció, az orosz–ukrán háború kezelése, bővítés – éles vitában áll az uniós vezetéssel. Szerinte emiatt hazánkat „fekete báránnyá” tették, miközben pénzügyi és energetikai nyomásgyakorlás is zajlik.

Ugyanakkor úgy vélte: a modern pszichológia szerint a fekete bárány gyakran a közösség gyógyítója, aki kimondja az igazságot. Magyarország – hangsúlyozta – nem kilépni akar az EU-ból, hanem az alapítók szelleméhez visszatérve független és egyenlő államok szövetségévé formálni azt.

A beszéd végén angolul üzente Brüsszelnek: „Make Europe Great Again!” – jelezve, hogy szerinte nem gyorsított ukrán csatlakozásra, hanem szabályalapú, érdemeken nyugvó bővítésre van szükség.

(MTI)

Nyitókép forrása: MARKO PERKOV / AFP

