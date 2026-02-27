Életveszélyes manőverre készülnek Brüsszelben: ha ezt meglépik, búcsút inthetünk az uniónak

Ugrásra készen áll egy ukrán védelmi tanácsadó: bármikor Magyarországra támadna, már a NATO sem érdekli
„Orbánnak érdemes lenne innia valamilyen nyugtató teát, és visszafognia a kreativitását” – írta Olekszij Kopitko.
Az ukrán gyorsbővítéssel a Balkánt is magukra haragítanák.
Éles hangú beszédben bírálta az ukrán csatlakozás körül felmerült „különeljárást” Kövér László az Országházban, a délkelet-európai országok parlamenti elnökeinek konferenciáján. A házelnök szerint az Ukrajna számára fontolgatott, úgynevezett fordított integráció nemcsak igazságtalan, hanem „életveszélyes” is az Európai Unió jövője szempontjából.
A vitatott elképzelés lényege, hogy Ukrajna teljes jogú tagságot kapna, és csak ezt követően kellene teljesítenie a csatlakozási feltételeket. Kövér szerint ez súlyos kettős mérce azokkal a délkelet-európai országokkal szemben, amelyek több mint húsz éve várnak a belépésre.
Úgy fogalmazott: az EU 2004-ben – Magyarország és a visegrádi országok csatlakozásakor – még az egyenlő jogokon alapuló államközi együttműködés ígéretét hordozta. Mára azonban szerinte olyan föderális irányba tolódott, amely felszámolná a tagállami egyenjogúságot, és a háború, a diktatúra, valamint az elszegényedés veszélyét hordozza.
A házelnök szerint a fordított integráció és az egyhangúságot igénylő döntéshozatal eltörlésének szándéka az a két eszköz, amellyel Brüsszel a csatlakozásra érett délkelet-európai országokat Ukrajna mögé akarja sorolni, miközben minden új belépőnek másodosztályú tagságot készít elő.
Egy szervezet, amely két lábbal rúgja fel saját szabályait, összeomlásra van ítélve”
– figyelmeztetett, hozzátéve:
az Európai Bizottság az ukrán gyorsbővítéssel az unió dezintegrációját kockáztatja.
Kövér László kitért arra is, hogy Magyarország több kérdésben – migráció, az orosz–ukrán háború kezelése, bővítés – éles vitában áll az uniós vezetéssel. Szerinte emiatt hazánkat „fekete báránnyá” tették, miközben pénzügyi és energetikai nyomásgyakorlás is zajlik.
Ugyanakkor úgy vélte: a modern pszichológia szerint a fekete bárány gyakran a közösség gyógyítója, aki kimondja az igazságot. Magyarország – hangsúlyozta – nem kilépni akar az EU-ból, hanem az alapítók szelleméhez visszatérve független és egyenlő államok szövetségévé formálni azt.
A beszéd végén angolul üzente Brüsszelnek: „Make Europe Great Again!” – jelezve, hogy szerinte nem gyorsított ukrán csatlakozásra, hanem szabályalapú, érdemeken nyugvó bővítésre van szükség.
(MTI)
Nyitókép forrása: MARKO PERKOV / AFP