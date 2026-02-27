Életveszélyes manőverre készülnek Brüsszelben: ha ezt meglépik, búcsút inthetünk az uniónak

Éles hangú beszédben bírálta az ukrán csatlakozás körül felmerült „különeljárást” Kövér László az Országházban, a délkelet-európai országok parlamenti elnökeinek konferenciáján. A házelnök szerint az Ukrajna számára fontolgatott, úgynevezett fordított integráció nemcsak igazságtalan, hanem „életveszélyes” is az Európai Unió jövője szempontjából.

A vitatott elképzelés lényege, hogy Ukrajna teljes jogú tagságot kapna, és csak ezt követően kellene teljesítenie a csatlakozási feltételeket. Kövér szerint ez súlyos kettős mérce azokkal a délkelet-európai országokkal szemben, amelyek több mint húsz éve várnak a belépésre.