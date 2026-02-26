Ugrásra készen áll egy ukrán védelmi tanácsadó: bármikor Magyarországra támadna, már a NATO sem érdekli

Ebből még nagy baj lehet: Ukrajna elkezdte méregetni a magyar hadsereg állapotát
Mindent számításba vettek.
„Orbánnak érdemes lenne innia valamilyen nyugtató teát, és visszafognia a kreativitását” – írta Olekszij Kopitko.
Magyarország elleni támadással fenyegetőzik egy vezető ukrán védelmi tanácsadó – írja az Ellenpont.
Olekszij Kopitko nemrég még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kormányzatában dolgozott, a védelmi miniszter közvetlen munkatársa volt. Kopitko azt írja, hogy az ukrán hadsereg az oroszoknak is komoly károkat tud okozni, így Magyarországgal még könnyebben el tudnának bánni, ha Orbán Viktor nem fogja vissza magát.
A korábbi kormányzati tanácsadó egyértelműen megüzente: őket még Magyarország NATO-tagsága sem érdekli.
„Figyeljük meg: a mieink minden éjjel szétvernek valami értékeset a megszállt Krímben. Az oroszok védelme pedig két-három nagyságrenddel erősebb és képzettebb, mint Magyarországé, még a NATO-tagsága ellenére is. Szóval Orbánnak érdemes lenne innia valamilyen nyugtató teát, és visszafognia a kreativitását. Jól emlékszünk az orbáni fegyveres testületek egészségtelen mozgolódásaira 2022 februárjában és márciusában.
Ha most bármiféle forrongás kezdődik, Ukrajna másodszorra nem fogadja el a »humanitárius« kifogásokat”
– fenyegetőzik az egykori minisztériumi alkalmazott.
Nyitókép forrása: Ukrán elnöki hivatal sajtóosztály / AFP
