Ugrásra készen áll egy ukrán védelmi tanácsadó: bármikor Magyarországra támadna, már a NATO sem érdekli

A korábbi kormányzati tanácsadó egyértelműen megüzente: őket még Magyarország NATO-tagsága sem érdekli.

„Figyeljük meg: a mieink minden éjjel szétvernek valami értékeset a megszállt Krímben. Az oroszok védelme pedig két-három nagyságrenddel erősebb és képzettebb, mint Magyarországé, még a NATO-tagsága ellenére is. Szóval Orbánnak érdemes lenne innia valamilyen nyugtató teát, és visszafognia a kreativitását. Jól emlékszünk az orbáni fegyveres testületek egészségtelen mozgolódásaira 2022 februárjában és márciusában.