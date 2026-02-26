Ft
háború ukrán hadsereg Háború Ukrajnában ukrán támadás Magyarország NATO Ukrajna orosz-ukrán háború Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor

Ugrásra készen áll egy ukrán védelmi tanácsadó: bármikor Magyarországra támadna, már a NATO sem érdekli

2026. február 26. 18:25

„Orbánnak érdemes lenne innia valamilyen nyugtató teát, és visszafognia a kreativitását” – írta Olekszij Kopitko.

2026. február 26. 18:25
Zelenszkij

Magyarország elleni támadással fenyegetőzik egy vezető ukrán védelmi tanácsadó – írja az Ellenpont.

Olekszij Kopitko nemrég még Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kormányzatában dolgozott, a védelmi miniszter közvetlen munkatársa volt. Kopitko azt írja, hogy az ukrán hadsereg az oroszoknak is komoly károkat tud okozni, így Magyarországgal még könnyebben el tudnának bánni, ha Orbán Viktor nem fogja vissza magát.

A korábbi kormányzati tanácsadó egyértelműen megüzente: őket még Magyarország NATO-tagsága sem érdekli.

„Figyeljük meg: a mieink minden éjjel szétvernek valami értékeset a megszállt Krímben. Az oroszok védelme pedig két-három nagyságrenddel erősebb és képzettebb, mint Magyarországé, még a NATO-tagsága ellenére is. Szóval Orbánnak érdemes lenne innia valamilyen nyugtató teát, és visszafognia a kreativitását. Jól emlékszünk az orbáni fegyveres testületek egészségtelen mozgolódásaira 2022 februárjában és márciusában.

Ha most bármiféle forrongás kezdődik, Ukrajna másodszorra nem fogadja el a »humanitárius« kifogásokat”

fenyegetőzik az egykori minisztériumi alkalmazott.

Zoltan70
2026. február 26. 19:08
Tehát a VÉDELMI tanácsadó egy olyan NATO-ország elleni TÁMADÁSsal fenyegetőzik, amelyik ország (Magyarország) deklaráltan nem kíván senkivel háborúba keveredni és soha nem fenyegette Ukrajnát semmilyen módon. Milyen hely ez az ukrajna, ahol ilyen fogalmatlan, mindenre (is) alkalmatlan, ön- és közveszélyes kretének teremnek? Akkor miben lennétek mások, mint az általatok oly nagyon gyűlölt oroszok (akik egyébként az általatok gyilkolt nemzettársaik védelmében indították a háborút, tehát azt is magatoknak köszönhetitek, hohol paraziták). Fenyegetitek a fehéroroszokat, minket, a szlovákokat, keleten harcba (illetve szopóra) álltok az oroszokkal, mi a terv? Az egész Univerzumot meg akarják támadni, vagy mi? Tényleg érdekelne, mert szerintem ennek a "tanácsadónak" kéne az általa javasolt gyógytea, de vödörszámra. Ahogy olvasom rendesen meg vannak cincálva az idegei, de erről csak és kizárólag saját maga tehet! Szakadjanak le rólunk, hagyjanak békén, mi a faszt nem lehet ezen megérteni?
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
2026. február 26. 19:07
No és mi az hadüzenet indítéka? Netán az, hogy kértük, hogy egy nemzetközi vezetéket ne korlátozzanak? Vagy netán az, hogy nem szavazzuk meg, hogy Eu és NATO tag legyen Ukrajna. Vagy az, hogy nem a tisza nyer választást? Vagy mi, mert azért ezt pontoson tudnunk kéne....DDD
Válasz erre
0
0
lyon-v-2
2026. február 26. 19:06
Ilyenkor hol van az ET, EB, .... NATO, stb. ? Meg híres Brit Tudósok akik már előre tudnak mindent IS ? Teljes döbbenet amit az ukránok művelnek és nem szól nekik senki....
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2026. február 26. 19:01 Szerkesztve
Nagyon jól tudják ezek, hogy mit miért mondanak. A legutóbbi összeölelkezéskor kiadták ránk a kilövési engedélyt.
Válasz erre
3
0
