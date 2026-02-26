Ebből még nagy baj lehet: Ukrajna elkezdte méregetni a magyar hadsereg állapotát

Orbán Viktor miniszterelnök utasítására a magyar hadsereg megerősítette az energetikai létesítmények védelmét, válaszul az Ukrajnából érkező fenyegetésekre – írja a Korrespondent.

A cikk részletesen bemutatja a Magyar Honvédség jelenlegi állapotát: 32 ezer fős létszám, modern Leopard harckocsik és PzH 2000 önjáró lövegek mellett elavult szovjet eszközök is szolgálatban vannak.

A légvédelem főként NASAMS rendszereken alapul, de hiányoznak a nagy hatótávolságú rakéták és a támadó helikopterek.