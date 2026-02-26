Ebből még nagy baj lehet: Ukrajna elkezdte méregetni a magyar hadsereg állapotát

Egyszer ez már megtörtént velünk: rábökött a német kancellár Magyarországra és Szlovákiára
Nagyon nem jó úton haladunk Németország szerint.
Mindent számításba vettek.
Orbán Viktor miniszterelnök utasítására a magyar hadsereg megerősítette az energetikai létesítmények védelmét, válaszul az Ukrajnából érkező fenyegetésekre – írja a Korrespondent.
A cikk részletesen bemutatja a Magyar Honvédség jelenlegi állapotát: 32 ezer fős létszám, modern Leopard harckocsik és PzH 2000 önjáró lövegek mellett elavult szovjet eszközök is szolgálatban vannak.
A légvédelem főként NASAMS rendszereken alapul, de hiányoznak a nagy hatótávolságú rakéták és a támadó helikopterek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz támadások miatt akadozik a Barátság kőolajvezeték működése;
szerinte Budapestnek Moszkvával kellene egyezségre jutnia az energiaellátás biztosítása érdekében.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyon nem jó úton haladunk Németország szerint.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Dmitrij Peszkov elmondta, mikor lenne érdemes találkoznia a három államfőnek.
Nem fog mindent eltűrni neki Donald Trump.
Nagyon nem jó úton haladunk Németország szerint.