02. 26.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború magyar hadsereg Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Barátság kőolajvezeték Volodimir Zelenszkij magyar honvédség hadsereg Orbán Viktor

Ebből még nagy baj lehet: Ukrajna elkezdte méregetni a magyar hadsereg állapotát

2026. február 26. 09:12

Mindent számításba vettek.

2026. február 26. 09:12
null

Orbán Viktor miniszterelnök utasítására a magyar hadsereg megerősítette az energetikai létesítmények védelmét, válaszul az Ukrajnából érkező fenyegetésekre – írja a Korrespondent.

A cikk részletesen bemutatja a Magyar Honvédség jelenlegi állapotát: 32 ezer fős létszám, modern Leopard harckocsik és PzH 2000 önjáró lövegek mellett elavult szovjet eszközök is szolgálatban vannak.

A légvédelem főként NASAMS rendszereken alapul, de hiányoznak a nagy hatótávolságú rakéták és a támadó helikopterek.

A Barátság kőolajvezetékről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz támadások miatt akadozik a Barátság kőolajvezeték működése;

szerinte Budapestnek Moszkvával kellene egyezségre jutnia az energiaellátás biztosítása érdekében.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

