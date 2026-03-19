magyar államkincstár áprilisi nyugdíj nyugdíj változás

Ez minden nyugdíjast érint: módosul az áprilisi juttatás kifizetésének időpontja, nem a megszokott napon érkezik

2026. március 19. 06:13

A változásnak egészen egyszerű magyarázata van.

2026. március 19. 06:13
Remek hír a nyugdíjasok számára, hogy áprilisában a megszokottnál hamarabb utalják az ellátást: a háttérben egy egyszerű, de fontos szabály áll, amely az év több pontján is befolyásolja majd a kifizetések időpontját – számolt be a Haon vármegyei hírportál. 

A Magyar Államkincstár még tavaly decemberben közzétette a 2026-os nyugdíjfolyósítási dátumokat, amelyekből kiderül: 

áprilisban a megszokott 12-e helyett kicsit hamarabb érkezik a nyugdíj a bankszámlákra.

Az áprilisi nyugdíjutalás korai időpontjának oka a naptárban keresendő: április 12-e ugyanis vasárnapra esik, így a kifizetéseket – a bevett gyakorlat szerint – az azt megelőző munkanapra hozzák előre. Ez esetben ez április 10-e péntek. Ez a szabály minden hónapban érvényes: ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik. A kincstár tájékoztatása alapján az év hátralévő részében az alábbi napokon várhatóak a nyugdíjkifizetések a bankszámlákra:

május 12. (kedd)
június 12. (péntek)
július 10. (péntek)
augusztus 12. (szerda)
szeptember 11. (péntek)
október 12. (hétfő)
november 12. (csütörtök)
december 2. (szerda)
A felsorolásból is látszik, hogy több hónapban is előrébb hozzák az utalást – például júliusban és szeptemberben –, amikor a 12-e nem esik munkanapra, vagy az ünnepek indokolják az eltérést. Decemberben pedig különösen korán, már 2-án érkezik a nyugdíj, hogy az idősek még az ünnepek előtt hozzájussanak az ellátásukhoz.

Nyitókép forrása: MTI/Bruzák Noémi
 

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. március 19. 07:47
Nyilván április 13, hétfő már túl késő. Úgy már semmi értelme nem lenne. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
pandalala
•••
2026. március 19. 07:09 Szerkesztve
Nem módosul! .... Ha 12.-e szombatra vagy vasárnapra esik, akkor mindig már pénteken megtörténik az átutalás!! .... ;-)))
Obsitos Technikus
2026. március 19. 07:05
És ez egy hír...
csakazigaz-az1xbiztos
2026. március 19. 06:59
Ja - majd jönnek az elmeroggyantak, hogy a választás miatt a Fidesz még a nyugdíjutalást is előbbre hozta, pedig ez csak a szokásos nyugdíjutalási gyakorlat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!