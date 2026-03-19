Ez minden nyugdíjast érint: módosul az áprilisi juttatás kifizetésének időpontja, nem a megszokott napon érkezik

Remek hír a nyugdíjasok számára, hogy áprilisában a megszokottnál hamarabb utalják az ellátást: a háttérben egy egyszerű, de fontos szabály áll, amely az év több pontján is befolyásolja majd a kifizetések időpontját – számolt be a Haon vármegyei hírportál.
A Magyar Államkincstár még tavaly decemberben közzétette a 2026-os nyugdíjfolyósítási dátumokat, amelyekből kiderül:
áprilisban a megszokott 12-e helyett kicsit hamarabb érkezik a nyugdíj a bankszámlákra.
Az áprilisi nyugdíjutalás korai időpontjának oka a naptárban keresendő: április 12-e ugyanis vasárnapra esik, így a kifizetéseket – a bevett gyakorlat szerint – az azt megelőző munkanapra hozzák előre. Ez esetben ez április 10-e péntek. Ez a szabály minden hónapban érvényes: ha a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a nyugdíj mindig korábban érkezik. A kincstár tájékoztatása alapján az év hátralévő részében az alábbi napokon várhatóak a nyugdíjkifizetések a bankszámlákra:
május 12. (kedd)
június 12. (péntek)
július 10. (péntek)
augusztus 12. (szerda)
szeptember 11. (péntek)
október 12. (hétfő)
november 12. (csütörtök)
december 2. (szerda)
A felsorolásból is látszik, hogy több hónapban is előrébb hozzák az utalást – például júliusban és szeptemberben –, amikor a 12-e nem esik munkanapra, vagy az ünnepek indokolják az eltérést. Decemberben pedig különösen korán, már 2-án érkezik a nyugdíj, hogy az idősek még az ünnepek előtt hozzájussanak az ellátásukhoz.
