Jó stratégiával a magyar egyetemek is globális játékossá válhatnak

A Corvinusra hagyományosan a legfelkészültebb magyar középiskolások jelentkeznek, az egyetem ezért sem enged a magas felvételi pontszámokból. Bruno van Pottelsberghe szerint „a tehetségek újabb generációinak megnyeréséhez az a legjobb módszer, ha korszerű képzést adunk, és jó el­helyezkedési lehetőségeket kínálunk nekik a hazai és nemzetközi piacon”. Világosan látszik, hogy aki a Corvinusra jelentkezik, az már hallgatóként is nemzetközi tapasztalatokra iratkozik fel: a Nézőpont Intézet Egyetemkutató Műhelyének országos felmérése szerint a Corvinuson tanuló magyar diákok kétszer olyan arányban készülnek nemzetközi mobilitásra, mint az országos hallgatói átlag: itt négyből három diák külföldi tanulmányokat tervez.

A rektor hangsúlyozza: az igazi kihívás az, hogy külföldről is hasonlóan tehetséges hallgatókat vonzzanak a Corvinusra. Ahogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság vagy épp Hollandia korlátozni kezdi a külföldről felvett hallgatók létszámát, stratégiai esély nyílik a közép-európai térség legjobb képzőhelyei előtt. És bár Magyarországon a Corvinus neve általánosan ismert, külföldön építeni kell a márkát, ebben a munkában számíthatnak a Stipendium Hungaricum ösztöndíj népszerűségére is. Pottelsberghe kiemeli, hogy az egyetem proaktív kommunikációt folytat: tavaly 16 ország 24 nemzet­közi felsőoktatási vásárán vettek részt, továbbá célzottan kommunikálnak külföldön a közösségi médián és a sajtón keresztül is. Az eredmények már látszanak: 2025-ben 70 országból csaknem 650 nemzetközi hallgató iratkozott be, 70 százalékkal több, mint az előző évben. Az egyetem az alapszakos, mesterszakos és posztgraduális hallgatókon túl a vállalatvezetői körben is megszólítja a legkiválóbbakat. Jelentős intézményfejlesztési siker, hogy nemrég a SEED vezetőképző iskola integrálásával Magyarország és a régió legnagyobb egyetemi executive-képzési szolgáltatója jött létre a Corvinuson.