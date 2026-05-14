Vita robbant ki a Corvinuson: kiderült, miként változhat meg az egyetem működése

Az egyetem tájékoztatása szerint már megkezdődtek az egyeztetések az oktatókkal, kutatókkal, intézetvezetőkkel, a Professzori Testülettel, a Szenátussal, a Corvinus Alkalmazotti Tanáccsal, a szakszervezet képviselőivel, valamint a Hallgatói és a Doktorandusz Önkormányzat vezetőivel is. Emellett a hallgatók további fórumokat is szerveznek a témában.

A konzultáció alapját egy, a rektor által jegyzett nyilvános vitaanyag adja, amely részletesen ismerteti, hogyan alakítanák át a jelenlegi működési modellt. A vitaanyag egyik legfontosabb eleme, hogy a Corvinus megtartaná az alapítványi fenntartású modellt, ugyanakkor azt teljes mértékben az európai normákhoz igazítaná. A javaslat célja az akadémiai szabadsággal és az egyetemi autonómiával kapcsolatos kritikák kezelése.

A tervezet szerint a jelenlegi kuratórium helyett egy öttagú Egyetemi Fenntartói Testület működne. Ebben négy külsős tag kapna helyet – köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezető vagy kutató, valamint három üzleti vagy társadalmi szereplő –, mellettük pedig a rektor lenne a testület ötödik tagja. A modell azt is rögzítené, hogy minden akadémiai kérdés kizárólag a Szenátus hatáskörébe tartozzon, amit jogszabályi garanciák véenének.