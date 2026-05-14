Vita robbant ki a Corvinuson: kiderült, miként változhat meg az egyetem működése

2026. május 14. 13:00

Egy vitaanyag átalakítaná az egyetem alapítványi fenntartású modelljét, teljes mértékben az európai normákhoz igazítva azt.

A Corvinus Egyetem közleményben reagált arra, hogy a szakszervezet kiállt az alapítványi fenntartási modell átalakítását kezdeményező vitaanyag mellett.

Az intézmény közleményében hangsúlyozta: 

széleskörű egyeztetési folyamat indult az egyetem jövőjéről, amelybe a hallgatókat, valamint az oktatói és kutatói közösséget is bevonják.

Az egyetem tájékoztatása szerint már megkezdődtek az egyeztetések az oktatókkal, kutatókkal, intézetvezetőkkel, a Professzori Testülettel, a Szenátussal, a Corvinus Alkalmazotti Tanáccsal, a szakszervezet képviselőivel, valamint a Hallgatói és a Doktorandusz Önkormányzat vezetőivel is. Emellett a hallgatók további fórumokat is szerveznek a témában.

A konzultáció alapját egy, a rektor által jegyzett nyilvános vitaanyag adja, amely részletesen ismerteti, hogyan alakítanák át a jelenlegi működési modellt. A vitaanyag egyik legfontosabb eleme, hogy a Corvinus megtartaná az alapítványi fenntartású modellt, ugyanakkor azt teljes mértékben az európai normákhoz igazítaná. A javaslat célja az akadémiai szabadsággal és az egyetemi autonómiával kapcsolatos kritikák kezelése.

A tervezet szerint a jelenlegi kuratórium helyett egy öttagú Egyetemi Fenntartói Testület működne. Ebben négy külsős tag kapna helyet – köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezető vagy kutató, valamint három üzleti vagy társadalmi szereplő –, mellettük pedig a rektor lenne a testület ötödik tagja. A modell azt is rögzítené, hogy minden akadémiai kérdés kizárólag a Szenátus hatáskörébe tartozzon, amit jogszabályi garanciák véenének.

Az egyetem szerint az új struktúra közelebb vinné a Corvinust azokhoz a nemzetközi felsőoktatási intézményekhez, amelyek sikeresen működnek a globális egyetemi piacon.

Az alapítványi modell azonban az elmúlt években komoly uniós kritikákat kapott. Az Európai Unió kifogásolta, hogy a stratégiai irányító szerepet betöltő kuratóriumok tagjait a kormány nevezte ki, eredetileg határozatlan időre, ráadásul több esetben aktív politikusok is helyet kaptak bennük. Brüsszel szerint azonban ez a rendszer nem biztosított kellő átláthatóságot és függetlenséget, ezért több alapítványi fenntartású magyar egyetemet kizártak egyes uniós programokból, köztük az Erasmus ösztöndíjból és a Horizont Európa kutatási programból.

Mint ismert a Tisza-kormány szeretné mielőbb feloldani a befagyasztott uniós forrásokat, amelynek egyik feltétele az egyetemi modellváltás körüli viták rendezése. Nem véletlen, hogy Lannert Judit oktatási miniszter hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán a felsőoktatási rendszer átalakítását az első feladatok között említette.

Egyelőre azonban nincs nyilvános kormányzati terv arról, pontosan milyen irányban változna a modellváltott egyyetemek rendszere, és az sem világos, hogy minden intézmény visszakerülne-e állami fenntartásba.

A Corvinuson kibontakozó vita így vélhetően nemcsak az egyetem belső működéséről szól, hanem arról is, milyen álláspontot képviseljen az intézmény a kormánnyal folytatandó tárgyalások során.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
pollip
2026. május 14. 14:24
A takarító nők és a karbantartók is nagyon fontosak az egyetem működését tekintve! Sőt, esetenként fontosabbak mindenkinél! Tessék kikérni a véleményüket!
gullwing
2026. május 14. 14:02
Azt teljes mértékben az európai normákhoz igazítaná Az egyetem szerint az új struktúra közelebb vinné a Corvinust azokhoz a nemzetközi felsőoktatási intézményekhez, amelyek sikeresen működnek a globális egyetemi piacon. csak szólok nyugaton számtalan egyetemen aktív politikai szereplők is a struktúra részei.. A nyugat-európai felsőoktatási intézményekben egyetemek bizottságaiban, egyetemi tanácsokban és kuratóriumokban (az elnevezések változók) a politikusok részaránya 10–20 százalék körülire tehető... A politikusok esetében ügyelnek arra, hogy azok több pártból érkezzenek.... a jelölést azok nem személy szerint kapják, hanem tisztségük alapján. Vagyis a példa kedvéért a hivatalban lévő polgármester, államtitkár, minisztériumi osztályvezető
madre79
•••
2026. május 14. 13:53 Szerkesztve
MP nem nyúlhat bele mindenbe! A közgáz állam az államban, a kormány programját is ők csinálták/ ják még az átkosban is.
nempolitizalok-0
2026. május 14. 13:39
Lehet önteni az LMBTQ-s szarokat.
