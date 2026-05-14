Vita robbant ki a Corvinuson: kiderült, miként változhat meg az egyetem működése

Egy vitaanyag átalakítaná az egyetem alapítványi fenntartású modelljét, teljes mértékben az európai normákhoz igazítva azt.
A Corvinus Egyetem közleményben reagált arra, hogy a szakszervezet kiállt az alapítványi fenntartási modell átalakítását kezdeményező vitaanyag mellett.
Az intézmény közleményében hangsúlyozta:
széleskörű egyeztetési folyamat indult az egyetem jövőjéről, amelybe a hallgatókat, valamint az oktatói és kutatói közösséget is bevonják.
Az egyetem tájékoztatása szerint már megkezdődtek az egyeztetések az oktatókkal, kutatókkal, intézetvezetőkkel, a Professzori Testülettel, a Szenátussal, a Corvinus Alkalmazotti Tanáccsal, a szakszervezet képviselőivel, valamint a Hallgatói és a Doktorandusz Önkormányzat vezetőivel is. Emellett a hallgatók további fórumokat is szerveznek a témában.
A konzultáció alapját egy, a rektor által jegyzett nyilvános vitaanyag adja, amely részletesen ismerteti, hogyan alakítanák át a jelenlegi működési modellt. A vitaanyag egyik legfontosabb eleme, hogy a Corvinus megtartaná az alapítványi fenntartású modellt, ugyanakkor azt teljes mértékben az európai normákhoz igazítaná. A javaslat célja az akadémiai szabadsággal és az egyetemi autonómiával kapcsolatos kritikák kezelése.
A tervezet szerint a jelenlegi kuratórium helyett egy öttagú Egyetemi Fenntartói Testület működne. Ebben négy külsős tag kapna helyet – köztük egy nemzetközi tapasztalattal rendelkező akadémiai vezető vagy kutató, valamint három üzleti vagy társadalmi szereplő –, mellettük pedig a rektor lenne a testület ötödik tagja. A modell azt is rögzítené, hogy minden akadémiai kérdés kizárólag a Szenátus hatáskörébe tartozzon, amit jogszabályi garanciák véenének.
Az egyetem szerint az új struktúra közelebb vinné a Corvinust azokhoz a nemzetközi felsőoktatási intézményekhez, amelyek sikeresen működnek a globális egyetemi piacon.
Az alapítványi modell azonban az elmúlt években komoly uniós kritikákat kapott. Az Európai Unió kifogásolta, hogy a stratégiai irányító szerepet betöltő kuratóriumok tagjait a kormány nevezte ki, eredetileg határozatlan időre, ráadásul több esetben aktív politikusok is helyet kaptak bennük. Brüsszel szerint azonban ez a rendszer nem biztosított kellő átláthatóságot és függetlenséget, ezért több alapítványi fenntartású magyar egyetemet kizártak egyes uniós programokból, köztük az Erasmus ösztöndíjból és a Horizont Európa kutatási programból.
Mint ismert a Tisza-kormány szeretné mielőbb feloldani a befagyasztott uniós forrásokat, amelynek egyik feltétele az egyetemi modellváltás körüli viták rendezése. Nem véletlen, hogy Lannert Judit oktatási miniszter hétfői parlamenti bizottsági meghallgatásán a felsőoktatási rendszer átalakítását az első feladatok között említette.
Egyelőre azonban nincs nyilvános kormányzati terv arról, pontosan milyen irányban változna a modellváltott egyyetemek rendszere, és az sem világos, hogy minden intézmény visszakerülne-e állami fenntartásba.
A Corvinuson kibontakozó vita így vélhetően nemcsak az egyetem belső működéséről szól, hanem arról is, milyen álláspontot képviseljen az intézmény a kormánnyal folytatandó tárgyalások során.
