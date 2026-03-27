A Neumann János Egyetem töretlenül építkezik tovább! (X)

Az alapítvány gazdálkodását érintő kritikák kapcsán kiemelte, hogy különösen az Optima-kötvények ügyében jelennek meg leegyszerűsítő és sokszor félrevezető állítások, azonban tényként kezelhető, hogy a 2021 évi befektetési döntések a maguk idejében még az utólagos igazságügyi szakértői elemzések alapján is jogszerűek voltak, a kamat meghatározása pedig az akkori piaci viszonyoknak megfelelően történt. Fontos tény, hogy a kötvényjegyzés után az Optima csoport már 2022-ben vállalta: saját költségén, mintegy 30 milliárd forintból felépíti a CAMPUS második ütemét. Az elkészült épületet az alapítvány használhatta volna, csak bérleti díjat kellett volna fizetnie úgy, hogy ennek mértékét maga az alapítvány határozhatta meg. Így az alapítvány egyszerre juthatott volna jelentős, évente több milliárd forintos kamatbevételhez a kötvények után, valamint egy olyan új ingatlanhoz, amelynek bérbeadásából további bevétele is származhatott volna. Ennek megfelelően az alapítvány követelése mögött nemcsak a PADME Alapítvány és az Optima cégcsoport teljes vagyona, hanem egy hasznosítható ingatlan fedezete is volt.

Dr. Boross Ildikó

Az elnök kiemelte, hogy nem feladata és nem is tartja lényegesnek megítélni, hogy az MNB alapítványa (PADME) és vagyonkezelője, az Optima Zrt. likviditása miért romlott le. A hangsúly azon van, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint az Optima-csoport vagyona bőségesen fedezi az alapítvány követeléseit. Az eszközök értékesítéséből az alapítvány minden pénzéhez hozzájuthat. Ennek megfelelően az alapítvány az egyetemmel együtt már azon dolgozik, miként használja fel a több mint 100 milliárd forintos, a tervezettnél korábban megtérülő összeget. Az alapítvány a megnövekedett feladatok teljesítése érdekében az elmúlt évben professzionális működésre állt át. Az új szabályozási környezet, a kialakított működési rend, a differenciált struktúra, a következetes kontrolling és pénzügyi fegyelem, továbbá a szakmai csapat felkészültsége lehetővé teszi, hogy az alapítvány komplex beruházásokat és fejlesztéseket is hatékonyan menedzseljen.