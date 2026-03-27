A Neumann János Egyetem töretlenül építkezik tovább! (X)

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Az egyetem kulcsszerepet játszik a térség gazdaságában azáltal, hogy képzett munkaerőt biztosít, ami a beruházások köztük a Mercedes gyár bővítésének alapfeltétele.
A kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány körül az elmúlt időszakban megszaporodtak a pontatlan, sok esetben kifejezetten szakmaiatlan nyilatkozatok, derül ki abból az interjúból, amelyben dr. Boross Ildikó, az alapítvány kuratóriumi elnöke részletesen beszélt a szervezet működéséről és az egyetem jövőjéről. A tények egyértelműek: az alapítvány stabil gazdasági háttérrel működik, minden kötelezettségének eleget tesz, és az elmúlt öt év rendkívüli fejlődése után legalább ilyen erős következő időszakra készíti fel a Neumann János Egyetemet.
Dr. Boross Ildikó elnök szerint a Neumann János Egyetemért Alapítványt ért bírálatok jelentős része abból fakad, hogy sokan nem értik az alapítványi modell lényegét, amely működési forma egy világos felelősségi rendszert hoz létre, ahol az akadémiai teljesítmény az egyetem, a gazdasági stabilitás és a fejlesztések menedzselése pedig az alapítvány feladata.
Az alapítvány gazdálkodását érintő kritikák kapcsán kiemelte, hogy különösen az Optima-kötvények ügyében jelennek meg leegyszerűsítő és sokszor félrevezető állítások, azonban tényként kezelhető, hogy a 2021 évi befektetési döntések a maguk idejében még az utólagos igazságügyi szakértői elemzések alapján is jogszerűek voltak, a kamat meghatározása pedig az akkori piaci viszonyoknak megfelelően történt. Fontos tény, hogy a kötvényjegyzés után az Optima csoport már 2022-ben vállalta: saját költségén, mintegy 30 milliárd forintból felépíti a CAMPUS második ütemét. Az elkészült épületet az alapítvány használhatta volna, csak bérleti díjat kellett volna fizetnie úgy, hogy ennek mértékét maga az alapítvány határozhatta meg. Így az alapítvány egyszerre juthatott volna jelentős, évente több milliárd forintos kamatbevételhez a kötvények után, valamint egy olyan új ingatlanhoz, amelynek bérbeadásából további bevétele is származhatott volna. Ennek megfelelően az alapítvány követelése mögött nemcsak a PADME Alapítvány és az Optima cégcsoport teljes vagyona, hanem egy hasznosítható ingatlan fedezete is volt.
Az elnök kiemelte, hogy nem feladata és nem is tartja lényegesnek megítélni, hogy az MNB alapítványa (PADME) és vagyonkezelője, az Optima Zrt. likviditása miért romlott le. A hangsúly azon van, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint az Optima-csoport vagyona bőségesen fedezi az alapítvány követeléseit. Az eszközök értékesítéséből az alapítvány minden pénzéhez hozzájuthat. Ennek megfelelően az alapítvány az egyetemmel együtt már azon dolgozik, miként használja fel a több mint 100 milliárd forintos, a tervezettnél korábban megtérülő összeget. Az alapítvány a megnövekedett feladatok teljesítése érdekében az elmúlt évben professzionális működésre állt át. Az új szabályozási környezet, a kialakított működési rend, a differenciált struktúra, a következetes kontrolling és pénzügyi fegyelem, továbbá a szakmai csapat felkészültsége lehetővé teszi, hogy az alapítvány komplex beruházásokat és fejlesztéseket is hatékonyan menedzseljen.
A CAMPUS beruházás kapcsán az elnök ismertette, hogy az Optima Zrt-vel folyamatban lévő elszámolás egyik tételeként az alapítvány tulajdonjogot szerzett CAMPUS II félkész épületén, a fejlesztés folytatása az állammal kötött szerződés alapján, a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával történik, ugyanakkor az alapítvány szerződésben vállalta, hogy a biztosított forrásokat az Optima Zrt-vel szembeni követelés teljesítését követően visszafizeti. A kuratóriumi elnök szerint erre három éven belül sor kerülhet úgy, hogy a CAMPUS második ütemének épületeit már jövőre átadják és hasznosítása az egyetem fejlődését tudja biztosítani.
Dr. Boross Ildikó a korábbi, központilag irányított egyetemi modell visszaállítását felvető javaslatokra reagálva hangsúlyozta: ez a gondolkodás a múltat idézi, szinte szocreál hangulatot áraszt. Kiemelte, hogy a jelenlegi alapítványi rendszer éppen az egyetemek szabadságát és függetlenségét erősíti. Az intézmények saját döntéseik alapján, rugalmasan használhatják fel az alapítványi forrásokat, kiegészítve az állami támogatást. Ez teszi lehetővé, hogy gyorsabban reagáljanak a kihívásokra, alkalmazkodjanak a változásokhoz, és saját útjukat követve fejlődjenek.
A kecskeméti Neumann János Egyetem ma a térség egyik legnagyobb foglalkoztatója: több száz embernek ad munkát, miközben az alapítvány révén infláció feletti béremeléseket és teljesítményalapú juttatásokat biztosít. A hallgatói támogatások is jelentősen bővültek: az állami ösztöndíjakat az alapítvány megduplázza, így évente mintegy 1,2 milliárd forint jut a diákokhoz. Az önköltséges hallgatók jó eredmény esetén visszakaphatják tandíjukat, a nehezebb helyzetűek pedig mentorálást is kapnak.
Az egyetem kulcsszerepet játszik a térség gazdaságában azáltal, hogy képzett munkaerőt biztosít, ami a beruházások köztük a Mercedes gyár bővítésének alapfeltétele. Ha nincs szakember, nincs fejlesztés, nincs új munkahely. Az alapítvány célja világos: helyben tartani a tehetséget, erősíteni a régiót, és biztos jövőt adni a fiataloknak.
