Otthon és jövő Kecskeméten (X)

A lakhatás kérdése ma már minden fejlődő városban központi jelentőségű.
Kecskemét az elmúlt években olyan bérlakásrendszert épített ki, amely egyszerre biztosít megfizethető otthonokat és képes alkalmazkodni a változó igényekhez. A város célja nem csupán az, hogy lakásokat kínáljon, hanem hogy kiszámítható, hosszú távon is működő megoldást nyújtson az itt élők számára.
A város különböző pontjain található lakások nem egyetlen tömbben koncentrálódnak, hanem szervesen illeszkednek Kecskemét városszerkezetébe, így a bérlakásban élők nem elszigetelt környezetben, hanem valódi városi közösségekben élnek.
A bérlakások többféle kategóriában érhetők el. A szociális alapú lakások az alacsonyabb jövedelmű családok számára biztosítanak megfizethető lehetőséget, míg a költségelvű és piaci alapú konstrukciók azoknak nyújtanak alternatívát, akik nem jogosultak támogatásra, de a piaci albérletet nehezen tudnák megfizetni. Ez a differenciált rendszer teszi lehetővé, hogy a lakhatás ne csak egy szűk kör számára legyen elérhető, hanem szélesebb társadalmi rétegek számára is biztosítson megoldást.
A bérlakásrendszer azonban nem statikus. A város folyamatosan dolgozik a lakásállomány megújításán: korszerűsítések, felújítások és energetikai fejlesztések zajlanak, hogy a lakások hosszú távon is fenntarthatóak és élhetőek legyenek.
A közelmúlttól új szervezeti keretek között folytatódik a lakásgazdálkodás. A közgyűlés döntése alapján a bérlakások üzemeltetését egy korszerűbb működési modellben végzik tovább, amely a meglévő tapasztalatokra épít, de digitális megoldásokkal is fejleszti a szolgáltatásokat. A cél egy ügyfélbarátabb rendszer, amelyben a bérlők gyorsabban és átláthatóbban intézhetik ügyeiket, miközben megmarad a biztonság és a kiszámíthatóság.
Kecskemét lakhatási rendszere szorosan kapcsolódik a város fejlődésének más területeihez is. A családok számára már kisgyermekkortól elérhetőek a minőségi bölcsődei és óvodai ellátások, a helyi oktatási rendszer pedig az általános iskolától a szakképzésen át egészen az egyetemi képzésig kínál lehetőségeket – így a fiatalok teljes életútjukat Kecskeméten alapozhatják meg.
A szakképzés és a duális képzési formák különösen fontos szerepet játszanak abban, hogy a fiatalok piacképes tudással lépjenek ki a munkaerőpiacra. A helyi vállalatok és az oktatási intézmények együttműködése révén a képzés szorosan kapcsolódik a gazdaság igényeihez. Ez a kapcsolat nemcsak a foglalkoztatást erősíti, hanem a helyben maradást is ösztönzi.
Ebben a rendszerben kiemelt szerepe van a Neumann János Egyetemnek, amely a város felsőoktatási központjaként biztosít továbbtanulási lehetőséget a fiatalok számára. Az egyetem jelenléte hozzájárul ahhoz, hogy Kecskemét ne csak munkahelyeket, hanem életpályát kínáljon.
A lakhatás így szorosan összekapcsolódik az oktatással és a gazdasággal. A bérlakások rendszere nemcsak azoknak nyújt segítséget, akik már a városban dolgoznak, hanem azoknak is, akik itt tanulnak, itt kezdenek karriert, és hosszú távon is Kecskeméten képzelik el az életüket.
Kecskemét példája jól mutatja, hogy a lakhatás ma már nem csupán szociális kérdés, hanem stratégiai eszköz is. A város olyan stabil alapokat teremt, amelyekre közösségek, családok és életutak épülhetnek. További részletek: otthon.kecskemet.hu.
X
Fotó: Banczik Róbert