„Az egyetem nem kidobott pénz” – tiszta vizet öntött a pohárba a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke

Szerda délután tartott sajtótájékoztatót Kecskeméten, a Neumann János Egyetemet fenntartó Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Boross Ildikó, aki két órán át részletesen reagált az intézményt és az alapítványt ért támadásokra, bemutatva az ügy részleteit. A szakember szerint nem igaz az az állítás, miszerint eltűnt volna az alapítvány pénze, csak jelenleg nem likvid formában áll rendelkezésre, Optima Zrt. jelenlegi vezetője is megerősítette. Tavaly szeptember óta – mióta megválasztották a kuratórium elnökének – alaposan kivizsgálta a pénzügyi helyzetet, amit örökölt és mindenkit megnyugtatott: az alapítvány nem felelős a kialakult helyzetért, a kecskeméti egyetem építése és fejlődése továbbra is zajlik.

A Neumann János Egyetemért Alapítvány azután került a címlapokra, hogy a sajtó részletesen feltárta az „MNB-ügyet”. Mint mondta, tavaly ősszel egy lebénult szervezetet örökölt, ráadásul folyamatos támadások érték mind az alapítványt, mind az egyetemet, ami nehezen volt kezelhető. Most bízik abban, hogy a választások után lenyugodnak a kedélyek, és így reális képet tud adni arról, pontosan mi is történt az egyetem körül.