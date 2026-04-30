„Az egyetem nem kidobott pénz” – tiszta vizet öntött a pohárba a Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke

Szerda délután tartott sajtótájékoztatót Kecskeméten
Szerda délután tartott sajtótájékoztatót Kecskeméten, a Neumann János Egyetemet fenntartó Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, dr. Boross Ildikó, aki két órán át részletesen reagált az intézményt és az alapítványt ért támadásokra, bemutatva az ügy részleteit. A szakember szerint nem igaz az az állítás, miszerint eltűnt volna az alapítvány pénze, csak jelenleg nem likvid formában áll rendelkezésre, Optima Zrt. jelenlegi vezetője is megerősítette. Tavaly szeptember óta – mióta megválasztották a kuratórium elnökének – alaposan kivizsgálta a pénzügyi helyzetet, amit örökölt és mindenkit megnyugtatott: az alapítvány nem felelős a kialakult helyzetért, a kecskeméti egyetem építése és fejlődése továbbra is zajlik.
A Neumann János Egyetemért Alapítvány azután került a címlapokra, hogy a sajtó részletesen feltárta az „MNB-ügyet”. Mint mondta, tavaly ősszel egy lebénult szervezetet örökölt, ráadásul folyamatos támadások érték mind az alapítványt, mind az egyetemet, ami nehezen volt kezelhető. Most bízik abban, hogy a választások után lenyugodnak a kedélyek, és így reális képet tud adni arról, pontosan mi is történt az egyetem körül.
Az NJE – sok más magyarországi intézményhez hasonlóan – egy KEKVA, azaz alapítványi fenntartású egyetem. A modell lényege, hogy a fenntartói jogot az állam átadja egy alapítványnak. A kecskeméti intézmény egy nagyobb vagyont kapott korábban, melyet az infrastruktúra fejlesztésére fordítottak, valamint ösztöndíjakra és mentorprogramra. Ennek segítségével sok olyan hallgatójukat tudták támogatni, akik rossz anyagi háttérből érkeztek.
Az alapítványi modell célja, hogy az adott oktatási intézmény ne csak az az államtól függjön, önállóan gazdálkodjanak, így legyenek verseny- és piacképesek. Az alapítvány kuratóriumában az egyetem két fővel vesz részt, azaz a Neumann János Egyetem nélkül nem is lehet döntést hozni, ez ténykérdés”
– mondta a sajtótájékoztatón dr. Boross Ildikó, aki szerint másképp nem is működhet egy fenntartói rendszer.
Mint mondta, az alapítványi rendszert meg kell védeni, hiszen rugalmasabban tudnak dolgozni az egyetemmel együtt. Bár megjegyezte, egyelőre sok a kérdőjel, hiszen nem tudni, hogy a szűk három hete megválasztott új kormány mit akar kezdeni az alapítványi modellel.
Míg ez kiderül – szavai szerint –, addig sincs megállás, hiszen folyamatos projektjeik vannak, több fejlesztés is zajlik, valamint bővítenék a kollégiumi férőhelyeket.
Meglátjuk majd, mennyi vagyonunk lesz”
– tette hozzá.
Boross Ildikó szerint az egyetemek mostanra tudtak teljesen átállni az alapítványi modellre, mostanra forrott ki ennek a lényege, az elmúlt egy évben kiegyenesedett a rendszer és beállt a rend. Azzal a felvetéssel egyetért, hogy az egyetemi szenátus nélkül nem születhet egyetemet közvetlenül érintő határozat, valamint hogy politikusok ne legyenek az intézményt fenntartó alapítványokban, sokkal inkább szakembereknek van ott a helyük.
Fontos, hogy a régióból minél több hallgatónk legyen”
– emelte ki.
A Neumann János Egyetemnek 80 duális partnere van, a helyi ipart szolgálják ki, ez a számokban is megmutatkozik, hiszen sikeresen szolgálják ki a helyi ipari igényeket.
A hallgatók 80 százaléka azonnal el tud helyezkedni a tanult szakmájában”
– közölte a kuratóriumi elnök, aki szerint a Mercedes kérésére indítanak villamosmérnöki szakot. A pénzügyi helyzetre áttérve elmondta, az állam bizonyos esetekben nem finanszíroz előre, ilyen például az ősszel induló villamosmérnöki kar, amelynek 200 milliós költségei is lehetnek, amit az alapítvány finanszíroz és utólag kaphatják vissza. Szavai alapján jelenleg 5-6 milliárd forintnyi szabad forrásuk áll rendelkezésre.
A sajtóban nagy port kavart Optima-üggyel kapcsolatban Boross Ildikó elárulta, a Neumann János Egyetemet a Magyar Nemzeti Bank építtette még 2013-ban, a bank vásárolta meg a telket, így születhetett meg az ország legszebb modern egyeteme, amit 2019-ben adtak át, ekkor még egyetemi alapítványok sem léteztek. Később 144,4 milliárd forintot kaptak a költségvetésből, amiből megvásárolták a CAMPUS-t, a maradék 127,5 milliárd forintot 2,5 százalékos Optima-kötvénybe fektették, azzal a feltétellel, hogy az Optima-csoport vállalta a további infrastrukturális beruházás megvalósítását, finanszírozását.
Mivel az Optima-csoport nem fejezte be a beruházást, az államtól 19,5 milliárd forintot kaptak az új campus felépítésének befejezésére és így már tavaly ősszel elindulhatott a közbeszerzési eljárás. A közbeszerzésen a ZÁÉV 19,5 milliárdos ajánlata nyert, hiszen a többi vállalat csak 20 milliárd forint feletti összegért vállalta volna a munkát. Ez egy támogatás, amelynek az állam fele történő visszatérítését az alapítvány szerződésben vállalta.
Fontos kiemelni, hogy a közbeszerzési eljárás során bevontuk az ÉKM-et és a TÜV-öt is, folyamatosak voltak az ellenőrzések, nehogy szabálytalanság legyen”
– szögezte le.
Boross Ildikó szerint az MNB mecénásként tevékenykedett, olyanok tanultak, akik aztán a Nemzeti Banknál helyezkedtek el, az MNB tudásközpontot hozott létre az NJE-n, a hallgatókat pedig gyakran olyan oktatók tanították, akik MNB-delegáltak voltak.
A Neumann János Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke arról is beszélt, hogy az alapítvány vezetése az MNB-s hátterű Optima-kötvények 2021-es jegyzésekor pénzügyi tanácsadó világcégeket bevonva arra a megállapításra jutott, hogy az akkori döntés reális volt. Elárulta, 2021-ben az Optima vagyona olyan nagy volt, amely egy ilyen befektetésre teljesen alkalmas volt. Mint mondta, a botrány igazi felelőse a Magyar Nemzeti Bank korábbi vezetése és az Optima Befektetési Zrt.
A sajtótájékoztatón újságírói kérdésre válaszolva az alapítvány jelenlegi elnöke elárulta, hogy a korábbi alapítványi vezető, Csizmadia Norbert sem tudhatott minden dologról és sok esetben az Optima, valamint az MNB vezetése a korábbi alapítványi elnök feje felett átnyúlva hozott meg döntéseket.
Boross Ildikó elmondta, tőke nem tűnt el, csak nem likvid formában áll rendelkezésre, hanem elsősorban céges eszközökben. A Neumann-alapítvány megállapodott az Optima új vezetésével, melynek értelmében a befektetők 2028 végéig 113,5 milliárd forint tőkét törlesztenek vissza az egyetemi alapítványnak, miközben éves szinten 3,5 milliárd forint kamatot fizetnek.
A CAMPUS II-nek lassan két éve be kellett volna fejeződnie, azonban 2023-ra az Optimának elfogyott a pénze, folyamatosan forráshiányra hivatkoztak. A kuratórium elnöke kiemelte, hogy azok után, hogy megállapodtak a felek a kötvények visszafizetéséről, ellentétes folyamatok indultak meg. 2023 év végétől 140 milliárdot költött az Optima irányítású GTC olyan beruházásokra, amelyek hozamot nem termeltek. Példaként említette a Váci úti székházat vagy a németországi lakóingatlanokba történő befektetéseket. Álláspontja szerint 2024 évtől megtévesztették a Neumann János Alapítványt, ezt okiratok, levelezések igazolják.
Nyitókép: Gmóser-Juhász Csenge/NJE