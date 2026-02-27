Ketyeg az óra, mindenki feszülten figyel: új háború közeleg, Trump nyomhatja meg a piros gombot

voltaképpen azóta, hogy az iszlamista forradalom átvette a hatalmat az országban 1979-ben. Emlékezetes, hogy a forradalom során túszul ejtették a teheráni amerikai követség diplomatáit, 444 napig tartva őket fogva. Hogy az azóta történt esetekből néhányat felidézzünk: az Irán által finanszírozott Hezbollah 1983-ban felrobbantott egy amerikai katonai bázist Libanonban, 307 amerikai és francia katonát ölve meg. 1988-ban Irán megkísérelt felrobbantani egy amerikai hadihajót, melyre reagálva Amerika iráni tengeri célpontokat támadott. 2019-ben Irán lelőtt egy amerikai felderítő drónt a Hormuzi szoros felett, 2011-ben pedig az afgán határon. 2023. október 7-én az Irán által támogatott Hamász terrorszervezet tömegmészárlást rendezett Izraelben, 1195 embert ölve meg, köztük amerikai állampolgárokat. 2016 januárjában Irán amerikai katonai hajókat foglalt el, majd elengedte a legénységüket. Ezt követően az amerikai elnökválasztási kampány során Irán megpróbálta meggyilkoltatni Donald Trumpot – ezt még Joe Biden alatt jelentette be a New York-i ügyészség. 2023 márciusában az Irán által támogatott iszlamista milíciák egy drónnal támadtak meg egy koalíciós bázist Szíriában, egy amerikai katona halálát okozva. 2024 januárjában Irán által támogatott iraki dzsihadisták drónja talált el egy amerikai bázist Jordániában, három amerikai katonát ölve meg.

Amerika a kihívásra többször is reagált: mint emlékezetes, 2020. január 3-án Irán területén likvidálták Kaszim Szulejmánit, az iráni Forradalmi Gárda Kudsz-erejeinek vezetőjét, melyet az Egyesült Államok és az Európai Unió is terrorszervezetként kezel. 2024 februárjában az iráni Forradalmi Gárda célpontjait bombázták Irakban és Szíriában. Tavaly június 22-én pedig az Éjféli Kalapács művelet során bombázták le az iráni nukleáris létesítményeket, ahol hírszerzési információk szerint Irán atombombák gyártásán dolgozott. A fentiek tükrében nem tűnik meglepőnek, hogy Amerika elhatározta magát az Iránnal szembeni fellépésre, a kérdés pusztán az lehet, hogy Trump milyen mértékű beavatkozást tudna vállalni egy olyan félidős választás előtt, melyen nem mérik jónak a republikánusok esélyeit, akiknek szavazóbázisa jelentős részben egyébként is ellenzi a külföldi beavatkozásokat.

Jelenleg három lehetőség van előtte: a reménykedés, hogy a katonai jelenlét elég nyomást helyez Iránra, a mérsékelt beavatkozás, s végül a teljeskörű háború. Trump a minap azt ígérte, hogy kevesebb, mint két héten belül látni fogja a reakcióját a világ.

Fotó: Wikimédia Commons