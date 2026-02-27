Ft
02. 27.
péntek
nemzetközi atomenergia - ügynökség tűzszünet orosz-ukrán háború atomerőmű

Megkönnyebbülhetett Ukrajna: váratlanul bejelentették a tűzszünetet, mindkét fél leteszi a fegyvert

2026. február 27. 12:30

Fellélegezhetnek az ukránok, de kérdés, meddig...

2026. február 27. 12:30
null

Helyi tűzszünet lépett életbe Ukrajnában a zaporizzsjai atomerőműnél egy fontos távvezeték megjavítása érdekében – közölte pénteken a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ).

A délkelet-ukrajnai létesítmény Európa legnagyobb atomerőműve. Az orosz erők röviddel Moszkva 2022 februárjában megkezdett teljes körű háborújukban elfoglalták. Az erőmű a háború során többször megrongálódott, ami miatt fennállt egy nukleáris baleset veszélye. A reaktorokat óvintézkedésként leállították, de hűtésükhöz továbbra is áramra van szükség.

Ezt is ajánljuk a témában

A NAÜ nyilatkozatban az X-en közölte, hogy jelenleg is folyik a munka a létesítményben „a 330 kilovoltos tartalék-áramellátás helyreállításának érdekében”. „A szerelés előtt aknamentesítésre is szükség van” – idézték a dokumentumban Rafael Grossinak, az IAEA vezetőjének szavait.

A NAÜ szerint az érintett távvezetéken az áramellátás február 10-én szakadt meg, míg egy másik, 750 kilovoltos vezeték sértetlen maradt.

A TASZSZ orosz hírügynökség szerint Alekszandr Lihacsov, az orosz atomenergia-együttműködési vállalatnak, a Roszatomnak a vezetője is megerősítette a NAÜ által közvetített tűzszünetet. Mindkét fél többször is vádolta a másikat azzal, hogy tüzérséggel támadta az erőművet.

A harcok alatt bekövetkezett áramkimaradások miatt a NAÜ több korlátozott tűzszünetet is közvetített, hogy lehetővé váljon a keletkezett károk kijavítása.

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

