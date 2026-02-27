Megkönnyebbülhetett Ukrajna: váratlanul bejelentették a tűzszünetet, mindkét fél leteszi a fegyvert

A NAÜ szerint az érintett távvezetéken az áramellátás február 10-én szakadt meg, míg egy másik, 750 kilovoltos vezeték sértetlen maradt.

A TASZSZ orosz hírügynökség szerint Alekszandr Lihacsov, az orosz atomenergia-együttműködési vállalatnak, a Roszatomnak a vezetője is megerősítette a NAÜ által közvetített tűzszünetet. Mindkét fél többször is vádolta a másikat azzal, hogy tüzérséggel támadta az erőművet.

A harcok alatt bekövetkezett áramkimaradások miatt a NAÜ több korlátozott tűzszünetet is közvetített, hogy lehetővé váljon a keletkezett károk kijavítása.

(MTI)

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP