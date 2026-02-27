Most lehull a lepel a választások végkimeneteléről: szakértők mondják el Mandinernek, min múlhat a győzelem
Nagyon sok múlik azon például, hányan mennek el szavazni az április 12-i országgyűlési választásokkor.
A Medián vitatott számaiban nem az az érdekes, hogy a pártok egymáshoz viszonyított számai el lettek torzítva/csalva.
„A Medián vitatott számaiban nem az az érdekes, hogy a pártok egymáshoz viszonyított számai el lettek torzítva/csalva, avagy csak normálisan súlyozták őket, ez majd kiderül, hanem hogy 1176 megkérdezettből 1038 biztosan állítja, hogy elmenne szavazni, ami azért, hát, szóval…
Mindenesetre érdekes fejlemény volna.”
