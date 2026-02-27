Ft
Ft
11°C
0°C
Ft
Ft
11°C
0°C
02. 27.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 27.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
medián csalás párt szavazás választás

1176 megkérdezettből 1038 biztosan állítja, hogy elmenne szavazni, ami azért, hát, szóval…

2026. február 27. 11:14

A Medián vitatott számaiban nem az az érdekes, hogy a pártok egymáshoz viszonyított számai el lettek torzítva/csalva.

2026. február 27. 11:14
null
Hont András
Hont András
Facebook

„A Medián vitatott számaiban nem az az érdekes, hogy a pártok egymáshoz viszonyított számai el lettek torzítva/csalva, avagy csak normálisan súlyozták őket, ez majd kiderül, hanem hogy 1176 megkérdezettből 1038 biztosan állítja, hogy elmenne szavazni, ami azért, hát, szóval… 

Mindenesetre érdekes fejlemény volna.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)

Elemző: csak egyetlen ember képes arra, hogy távol tartsa Magyarországot a háborútól (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép forrása: MTI / Beliczay László

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 50 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
reepcze-2
2026. február 27. 13:08
Kálomistából kinézem, hogy csinál majd egy vígjátékot, amiben mindenki egy közvélemény-kutatón fog röhögni. Bandi bácsi meg bepereli. A filmbe párhuzamként beemelnék egy másik figurát is, aki egy szaboicus.hu-n megjelentetett répa fotó láttán elkezd magyarázkodni, hogy dehogyis.
Válasz erre
3
0
chief Bromden
2026. február 27. 13:01
Mediánvízió.
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2026. február 27. 13:01
reakcio1969 ügynök. Nem, nem merte. Nem merte kimondani, nem merte prognosztizálni a Fidesz kétharmados győzelmét. Amiiről - és ezt is elismerte ezzel -, pontosan tudtak. Az utolsó, március 30-án megjelent mérésükben a Fidesz–KDNP pártszövetségnek 128, a hatpárti ellenzéknek 71mandátumot jósolt. A kétharmadhoz 133 mandátum szükséges, a Fidesz akkor 135 mandátumot kapott. Az összefogás 57-et. Hann azt ismerte el, hogy nem valós adatokat publikáltak. Akkor sem. Te maradj a másolásnál meg a Polymarketnél. A befektetőtök pont arra ne áldozna pár garast, hogy azon keresztül is árulja nektek a csalfa reményt?
Válasz erre
2
0
Sacap
2026. február 27. 13:01
Hann bandit ki kell utasítani az országból mert kártékony.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!