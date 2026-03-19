Varsóból jön a figyelmeztetés: a hatalmat könnyen át lehet venni gyűlölettel

– jelentette ki a Mandinernek Rosonczy-Kovács Mihály, Lengyelország és Olaszország szakértője.

Be nem váltott ígéretek. Hatósági erőszak. Külföldi beavatkozás. Dezinformáció. Ismerős jelenségek az előző lengyel választás környékéről. Vajon megismételhető a Tusk-féle varsói recept Magyarországon? Mi a közös Magyar Péterben és a jelenlegi lengyel miniszterelnökben? – erre keresi a választ az Utolsó figyelmeztetés című film, amelyet a hazánkban gyakran megforduló lengyel vezető újságíró és véleményvezér, Michał Karnowski készített, és amelynek bemutatójára március 20-án kerül sor az Uránia Filmszínházban. Regisztrálni ide kattintva lehet, az eseményről informálódni pedig annak Facebook-oldalán tud.

A Nézőpont Intézet külügyi igazgatója arra is rámutatott, hogy Tuskék különböző választási eredményekre eltérő forgatókönyvekkel készültek. A PiS ugyan megnyerte a választást, ám koalíciós partner hiányában nem tudott kormányt alakítani, így Tusk ennek köszönhetően átvette a hatalmat – idézte fel.

„Már a választás estéjén látszott rajta, hogy tisztában van a helyzet súlyával: a vesztesek koalíciója legalább 2025-ig nem tudja megkerülni a köztársasági elnöki vétót. A régi-új miniszterelnök mindent arra tett fel, hogy az elnökválasztáson győzelmet aratnak, és ezzel legalizálni tudják a korábbi, törvénytelen lépéseket. Hiába azonban: Tusk kollégája, Rafał Trzaskowski alulmaradt a szuverenista Karol Nawrockival szemben. Így továbbra is jogi korlátok között maradt Donald Tusk.”

A szakértő szerint nem véletlen, hogy a 2025-ös elnökválasztáson a lengyelek üzentek a regnáló hatalomnak, mivel az azt megelőző másfél évben egy olyan „durva forgatókönyvet” valósított meg, amely Tusk saját bevallása szerint is szembement a lengyel törvényekkel. „Azóta is gyakran idézik híressé vált mondatát: »kérem, ne aggódjanak, mindent a törvények tiszteletben tartásával teszünk, még ha azokat a saját értelmezésünk szerint alkalmazzuk is.«” Ezzel egy időben hangzott el a sokat emlegetett „harcoló demokrácia” kifejezés is.