Varsóból jön a figyelmeztetés: a hatalmat könnyen át lehet venni gyűlölettel

Egy rendkívül heterogén választói közösséget kellett összetartani, amelyet lényegében csak a PiS elleni ellenérzés fogott össze. Erre épít Magyar Péter is.”
Az ígéretek is hasonló mintát követtek: Donald Tusk adócsökkentést ígért, valamint a közösségi közlekedés olcsóbbá tételét és a fiatalok lakáshoz jutásának támogatását. Ezekből azonban a szakértő szerint nem valósult meg érdemi előrelépés. Az adócsökkentés kapcsán például az egyik pénzügyminiszter-helyettes, Jarosław Neneman később úgy nyilatkozott, hogy ez csupán politikai ígéret volt, mivel a kampányígéretek és a gazdasági realitások teljesen eltérnek egymástól – idézte.
Meghúzódó ukrán szál
Az ismerős elemek sora azonban itt még nem ér véget. A 2023-as lengyelországi kampányban is éles üzenetváltások zajlottak Volodimir Zelenszkij és Mateusz Morawiecki között.
„Morawieckinek fel kellett szólítania Zelenszkijt, hogy ne fenyegesse a lengyeleket. Komoly vita alakult ki például a lengyel piacokat elárasztó, gyengébb minőségű ukrán gabona miatt, de említhetjük azt az esetet is, amikor Zelenszkij két ellenzéki aktivista újságírót tüntetett ki, miközben az állami vezetőkkel nem találkozott. Az ukrán elnök tehát teljes mellszélességgel beállt Donald Tusk mögé, ami nem meglepő, hiszen – a szakértő értelmezése szerint – ugyanahhoz a berlini–brüsszeli politikai szövetségi körhöz tartoznak.”
Rosonczy-Kovács Mihály arra is felhívta a figyelmet, hogy Zelenszkij „visszakapta a kölcsönt”, mivel Donald Tusk nemrég Kijevben arról beszélt: „európai, lengyel és ukrán forrásokból építenek ukrán biztonságot”. A szakértő ezt úgy értelmezte, hogy a lengyel források egy része Ukrajnába kerül.
Ezzel párhuzamosan ugyanakkor a lengyel társadalom hozzáállása is jelentősen megváltozott az orosz–ukrán háborúhoz. Egy friss, állami közvélemény-kutatás szerint a lakosság 54 százaléka mindenáron a békére törekedne, míg 28 százalék a háború folytatását támogatja. A szakértő szerint ebből a változásból Tusk politikájában kevés tükröződik: továbbra is konfliktusorientált megközelítést képvisel, és a jelenlegi időszakot is háború előtti állapotként írja le.
„A magyar választók Varsó példáján keresztül láthatják, mi történne, ha a brüsszeli elit jelöltje, Tusk néppárti kollégája, Magyar Péter kerülne hatalomra. Tusk esete is azt mutatja, mennyit érnek ezek az ígéretek:
a hatalmat ugyan át lehet venni egy gyűlöletre építő kampánnyal, de puszta tagadásra építve nem lehet kormányozni – különösen egy ilyen törékeny geopolitikai helyzetben.”
„A tanulságok mellett fontos rögzíteni: Tusk elvesztette a választást. A PiS magabiztosan győzött, ám nem tudta fenntartani koalícióképességét, ami a lengyel arányos választási rendszerben kulcsfontosságú. A magyar, egyéni választókerületekre épülő rendszerben Tusk és szövetségesei a 2023-as eredményekkel nem tudtak volna hatalomra kerülni” – zárta gondolatait Rosonczy-Kovács Mihály.
Forgatókönyv és rendezés: Marcin Tulicki
Gyártás: Anna Cyzowska
Közreműködők: Jan Rosół, dr. Kovács Erik József, Manninger Miksa, Rosonczy-Kovács Mihály
Készítette: Marcin Tulicki, Michał Adamczyk, Michał Karnowski
