Amivel Magyar Péter még csak fenyegetőzik, azt Donald Tusk már meg is csinálta

Mint emlékezetes, Magyar Péter 2025 áprilisában hirdette meg az „Út a börtönbe” programot, amelynek célja a jelenlegi struktúrához köthető „korrupt személyek – oligarchák és gazdasági bűnözők” felelősségre vonása. De nemcsak az oligarchákat és a politikusokat fenyegetik a Tisza Párt vezetői és lelkes hívei, hanem gyakorlatilag mindenkit, akivel éppen nem értenek egyet, vagy akinek egy-egy kijelentése nem szimpatikus számukra. Aki nem szimpatikus nekik, az mehet a börtönbe, de legjobb esetben is elveszíti a munkáját. Legyen szó akár egy újságíróról, aki kérdéseivel jobban megszorongatta Magyar Pétert vagy valamelyik jelöltjét, vagy akár egy bíróról, aki számukra kedvezőtlen döntést hoz. Bárkiből bármikor lehet nemkívánatos ellenség.

Amiről most Magyar Péter beszél, azt Donald Tusk már meg is valósította Lengyelországban

Fotó: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Minderről pedig egy pénteken debütáló, új, lengyel készítésű film, az Utolsó figyelmeztetés segít eligazodni – de ne szaladjunk ennyire előre!

Persze mondhatjuk, hogy a Tisza fenyegetései csak üres szavak. Az utóbbi időben maga Magyar Péter is óvatosabban fogalmaz az „Út a börtönbe” programmal kapcsolatban, ám nem is olyan messze, Lengyelországban egy, a Tiszáéhoz kísértetiesen hasonló kampányt követően, a hatalomátvétel után súlyos politikai leszámolásokba kezdett a Tusk-kormány: az újságíróktól kezdve a politikusokon át a független bíróságokig mindenkit célba vettek, aki bármilyen módon kötődött az előző hatalomhoz.