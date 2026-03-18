Amivel Magyar Péter még csak fenyegetőzik, azt Donald Tusk már meg is csinálta

Romanowskit 2024. július 15-én őrizetbe vették, megsértve a politikus mentelmi jogát, amely az Európai Tanács Parlamenti Közgyűlésének tagjaként megillette volna.
Romanowski kénytelen volt külföldre menekülni, és azóta politikai menekültként Magyarországon tartózkodik. Azt, hogy az ellene felhozott vádak csupán politikai indíttatásúak, az is bizonyítja, hogy az Interpol nem volt hajlandó vörös listára tenni, és körözést kiadni vele szemben.
Azóta Zbigniew Ziobro, aki korábban súlyos betegsége miatt menekült meg Tusk bosszújától, szintén politikai menekült lett hazánkban. Idén februárban a varsói kerületi bíróság elrendelte a Magyarországon tartózkodó Ziobro letartóztatását, akit huszonhat rendbeli bűncselekménnyel gyanúsítanak, amelyekért összesen akár 25 évi börtönbüntetésre is ítélhetik.
„Ez nem fenyegetés. Ez egy ígéret, amit be is fogunk tartani”
– mondta Magyar Péter, miután állítólag ingerült hangnemben beszélt telefonon a Magyar Nemzeti Bank egyik alkalmazottjával, majd felszólította: adja át a jegybank vezetőinek az üzenetet, hogy a leendő Tisza-kormány mindent meg fog tenni a világ eddigi legnagyobb bankrablását elkövető politikusok és jegybanki vezetők felelősségre vonásáért. Mindezt azért, mert a jegybank törvényi kötelezettségének eleget téve hivatalból piacfelügyeleti eljárást indított több személlyel szemben bennfentes kereskedelem gyanúja miatt.
Egyelőre nem lehet tudni, hogy Magyar Péter vajon betartja-e a fenyegetéseit, vagy csak politikai megfélemlítés céljából dobálózik ilyen szélsőséges kijelentésekkel, de azok után, ami az elmúlt években Lengyelországban történt, már ez a forgatókönyv is elképzelhető. Főleg úgy, hogy az EU látványosan nem tesz semmit, hogy beavatkozzon a jogállamiság védelmében. Ráadásul köztudott, hogy Magyar Péter egyfajta példaképként tekint a lengyel miniszterelnökre. Donald Tusk többször is beszélt már arról, hogy a Tisza miniszterelnök-jelöltje tőle kér tanácsokat a kormányzással kapcsolatban. Márpedig az tisztán látszik, hogy Tusk milyen tanácsokat tud adni.
Forgatókönyv és rendezés: Marcin Tulicki
Gyártás: Anna Cyzowska
Közreműködők: Jan Rosół, dr. Kovács Erik József, Manninger Miksa, Rosonczy-Kovács Mihály
Készítette: Marcin Tulicki, Michał Adamczyk, Michał Karnowski
