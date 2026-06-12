Magyar Péter visszautasította Balásy Gyula ajánlatát: a vállalkozó cégei a felszámolás szélére kerülhetnek

Balásy Gyula médiavállalkozó egy 24.hu-nak írt levélben reagált arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön elutasította az ajánlatát, amelyben az államnak kínálta fel cégcsoportja átvételét – írja az ATV.

A miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón jelezte: a kormány a korábbi Balásy-cégek által végzett feladatokra új, kisebb volumenű közbeszerzéseket ír ki.