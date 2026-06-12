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felszámolás balásy gyula ajánlat Magyar Péter cégcsoport levél

Magyar Péter visszautasította Balásy Gyula ajánlatát: a vállalkozó cégei a felszámolás szélére kerülhetnek

2026. június 12. 12:08

Balásy Gyula levele szerint azért ajánlotta fel az államnak a cégcsoportját, hogy megőrizze annak kiépített infrastruktúráját, tudásbázisát és kapcsolatrendszerét.

2026. június 12. 12:08
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Balásy Gyula médiavállalkozó egy 24.hu-nak írt levélben reagált arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön elutasította az ajánlatát, amelyben az államnak kínálta fel cégcsoportja átvételét – írja az ATV.

A miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón jelezte: a kormány a korábbi Balásy-cégek által végzett feladatokra új, kisebb volumenű közbeszerzéseket ír ki.

Mint ismert, Balásy cégcsoportjával szemben a rendőrség jelenleg hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást folytat, amelynek részeként a cégek és a vállalkozó számláit is zárolták.

Levelében az üzletember kifejtette: ajánlatának célja a több mint húsz év alatt kiépített szakmai infrastruktúra, tudásbázis és nemzetközi kapcsolatrendszer megmentése volt, hangsúlyozva, hogy a cégek korábban jelentős eredménytartalékkal és aktív szerződéses állománnyal rendelkeztek.

A vállalkozó elismerte, hogy a számlák zárolása miatt mintegy 500 munkavállaló és több száz alvállalkozó került kilátástalan helyzetbe. Ígérete szerint mindent megtesznek a bérek és a tartozások rendezése érdekében, ugyanakkor hozzátette: 

jelenleg komoly esély van arra, hogy a cégek nem tudják elkerülni a felszámolást.

Balásy emellett biztosította a hatóságokat az együttműködésről, és jelezte, hogy továbbra is minden kért dokumentumot átadnak az eljárások során.

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Nyitókép: Képernyőkép / Youtube

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Összesen 17 komment

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Mendi
2026. június 12. 13:43
És ezen ült három hetet polos? Persze súlyozni kellett pro és kontra, végül nem merte elvenni...
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1
0
Meduza99
2026. június 12. 13:33
Nem jól emlékszem? Mindha a Diákhiteles korszakában törpeti is zsíros szerződéseket írt volna a lá Balássyval, több mint milliárd forint értékben... Mostmár nem jó?
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2
0
balukapitany-2
2026. június 12. 13:20
Segítek neked, a rossz milliárdos az, aki sokszorosan túlárazott állami megrendelésekből, előre lezsírozott pályázatokból szedte meg magát, a jó milliárdos meg a saját tehetségéből lett az. Pl Kapitány a shell alelnökeként havi 49m keresett, nem azért mert valakinek a valakije, hanem mert egy magáncég ezzel megbízta. Remélem érzed a különbséget.
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0
1
madre79
2026. június 12. 13:17
Vannak a jó milliárdosok és vannak a rosszak! Attól függ, hogy a MAN kit milyen osztályba sorol!
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2
0
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