Magyar Péter visszautasította Balásy Gyula ajánlatát: a vállalkozó cégei a felszámolás szélére kerülhetnek

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A gazdasági és energetikai miniszternek annyi ingatlanja van, hogy egyet elfelejtett megemlíteni a bevallásában.
Balásy Gyula levele szerint azért ajánlotta fel az államnak a cégcsoportját, hogy megőrizze annak kiépített infrastruktúráját, tudásbázisát és kapcsolatrendszerét.
Balásy Gyula médiavállalkozó egy 24.hu-nak írt levélben reagált arra, hogy Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön elutasította az ajánlatát, amelyben az államnak kínálta fel cégcsoportja átvételét – írja az ATV.
A miniszterelnök a kormányszóvivői tájékoztatón jelezte: a kormány a korábbi Balásy-cégek által végzett feladatokra új, kisebb volumenű közbeszerzéseket ír ki.
Mint ismert, Balásy cégcsoportjával szemben a rendőrség jelenleg hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást folytat, amelynek részeként a cégek és a vállalkozó számláit is zárolták.
Levelében az üzletember kifejtette: ajánlatának célja a több mint húsz év alatt kiépített szakmai infrastruktúra, tudásbázis és nemzetközi kapcsolatrendszer megmentése volt, hangsúlyozva, hogy a cégek korábban jelentős eredménytartalékkal és aktív szerződéses állománnyal rendelkeztek.
A vállalkozó elismerte, hogy a számlák zárolása miatt mintegy 500 munkavállaló és több száz alvállalkozó került kilátástalan helyzetbe. Ígérete szerint mindent megtesznek a bérek és a tartozások rendezése érdekében, ugyanakkor hozzátette:
jelenleg komoly esély van arra, hogy a cégek nem tudják elkerülni a felszámolást.
Balásy emellett biztosította a hatóságokat az együttműködésről, és jelezte, hogy továbbra is minden kért dokumentumot átadnak az eljárások során.
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A gazdasági és energetikai miniszternek annyi ingatlanja van, hogy egyet elfelejtett megemlíteni a bevallásában.
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