Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás tisza párt donald tusk magyarország Magyar Péter orbán viktor

Donald Tusk országából érkezett: Magyar Péter napjai meg vannak számlálva

2026. június 12. 10:54

A lengyel publicista úgy látja, bár Magyarország miniszterelnökének pártja kétharmados parlamenti többséggel rendelkezik, választási koalíciója törékeny és főként baloldali, liberális erők irányítják a kulcspozíciókat.

2026. június 12. 10:54
null

A WPolityce.pl cikke szerint Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője intenzív politikai harcot folytat, többek között Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelve és állami vezetők távozását sürgetve.

A cikk szkeptikus:

úgy véli, hogy Magyar napjai meg vannak számlálva, mivel támogatóinak célja csupán egy átmeneti szerep betöltetése vele Orbán Viktor rendszerének leváltása után.

A szerző szerint Magyar népszerűsége jelentős, de instabil, mert bár kétharmados parlamenti többséggel rendelkezik, választási koalíciója törékeny és főként baloldali, liberális erők irányítják a kulcspozíciókat. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bondavary
2026. június 12. 13:35
Eddig még nem írtam le, de volt már olyan kósza gondolatom, hogy Magyar Péter nem a végső megoldás. Miniszterelnöknek tök alkalmatlan, csak arra volt jó, hogy két évig bolsevik típusú agitátorként lázítson országszerte. A kormányában nála sokkal alkalmasabb emberek vannak, ott ő a leggyengébb láncszem. Talán az a lehet a terv, hogy mielőtt lecserélik, próbálja meg eltávolítani a köztársasági elnököt, és ha sikerül, beülhet a helyére. Ott aztán készíthet magáról sztárfotókat, reprezentálhat, kielégítheti önimádatát. Akik lecserélnék, sokáig nem fognak várni, ők pontosan tudják, hogy a köztársasági elnök nem sok mindent tud meggátolni. Nem lehet tudni, mennyi ideje van erre, de ha Magyar Péter nem tudja elmozdítani Sulyok Tamást, akkor az új miniszterelnök már nem fog ezzel foglalkozni. Magyar Péter nagy igyekezete azt is jelentheti, hogy saját magának akar helyet csinálni. Ha ez nem sikerül, vége az ő pünkösdi királyságának.
Válasz erre
3
0
madre79
2026. június 12. 13:25
Remélem, hogy igaz a hír, és egy új választást kell kiírni. A Gyurcsány után időben bevezetett kasztingolás nem jöhet!
Válasz erre
1
0
vanyai-0
2026. június 12. 13:06
Egyértelmű hogy a kretén ízeltlábú csak faltörő kosnak lett meg szerkesztve . Hiszen a poloska egy kártékony rovar
Válasz erre
8
0
harald
2026. június 12. 12:53
A libsi polák véletlenül sem említette a migrációt, mint lakmuszpapírt.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!