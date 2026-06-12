Donald Tusk országából érkezett: Magyar Péter napjai meg vannak számlálva

Már Svájcban is Magyarországról beszélnek: Sulyok Tamás mindent elmondott Magyar Péter tervéről
A köztársasági elnök ajánlatot tett az új kormánynak.
A lengyel publicista úgy látja, bár Magyarország miniszterelnökének pártja kétharmados parlamenti többséggel rendelkezik, választási koalíciója törékeny és főként baloldali, liberális erők irányítják a kulcspozíciókat.
A WPolityce.pl cikke szerint Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője intenzív politikai harcot folytat, többek között Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelve és állami vezetők távozását sürgetve.
A cikk szkeptikus:
úgy véli, hogy Magyar napjai meg vannak számlálva, mivel támogatóinak célja csupán egy átmeneti szerep betöltetése vele Orbán Viktor rendszerének leváltása után.
A szerző szerint Magyar népszerűsége jelentős, de instabil, mert bár kétharmados parlamenti többséggel rendelkezik, választási koalíciója törékeny és főként baloldali, liberális erők irányítják a kulcspozíciókat.
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A köztársasági elnök ajánlatot tett az új kormánynak.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala
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A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.