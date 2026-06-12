Kocsis Máté nyilvánosan kért bocsánatot Magyar Péter édesanyjától

Kocsis Máté mentelmi joga: kiderült, mit javasol az Országgyűlés mentelmi bizottsága
Még a tiszások is meghagynák.
A Fidesz korábbi frakcióvezetője reagált az új kormánypárti többség döntésére, amely elutasította mentelmi jogának felfüggesztését.
Bő két héttel azután, hogy a parlament „tiszás többsége” nem adta ki a mentelmi jogát egy magánvádas ügyben, Kocsis Máté Facebook-bejegyzésben reagált a kialakult helyzetre. A Fidesz korábbi frakcióvezetője felidézte: ő maga igennel szavazott a mentelmi jog felfüggesztésére, ugyanakkor az új kormánypárti többség elutasította azt.
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Még a tiszások is meghagynák.
Kocsis szerint az ügy körül azóta konteók jelentek meg, amelyek „olykor az őrület határát súrolják”. Hozzátette ugyanakkor, hogy álláspontja szerint semmi rendkívüli nem történt, mivel az Országgyűlés gyakorlata magánvádas esetekben többnyire az, hogy nem függeszti fel a mentelmi jogot.
A politikus a bejegyzésben az ügy hátterét is ismertette. Mint írta, az eset egy tavaly decemberi kampányrendezvényen készült Mandiner-interjú egy részletéhez kapcsolódik, amely Magyar Péter édesanyjára vonatkozott, és amelyet a miniszterelnök sérelmesnek talált. A konkrét kijelentést nem idézte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy több okból is vállalta volna a bíróság előtt zajló vitát.
Érvelése szerint közszereplők között, közügyben és kampányhelyzetben elhangzó kijelentéseknél magasabb a tűrésküszöb, és egy esetleges bírósági döntés később hivatkozási alapot is teremthetett volna a nyilvánosságban. Kocsis szerint azonban az lett a politikai konszenzus, hogy a parlamenti felszólalása „inkább ne” történjen meg, mivel a Tisza többsége úgysem adta volna ki a mentelmi jogát.
A politikus bejegyzése végén közölte:
„EZÚTON MEGKÖVETEM DR. ERŐSS MÓNIKÁT, ÉS BOCSÁNATOT KÉREK TŐLE AZ ÁLTALA SÉRELMEZETT MONDATOK MIATT!”
Hozzátette, abban bízik, hogy Magyar Péter is hasonló lépésre szánja el magát a jövőben. „Mert neki is lesznek még mentelmi ügyei, melyekben a szintúgy védve marad majd.”
Nyitókép: MTI/Komka Péter