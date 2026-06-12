Kocsis Máté nyilvánosan kért bocsánatot Magyar Péter édesanyjától

A politikus a bejegyzésben az ügy hátterét is ismertette. Mint írta, az eset egy tavaly decemberi kampányrendezvényen készült Mandiner-interjú egy részletéhez kapcsolódik, amely Magyar Péter édesanyjára vonatkozott, és amelyet a miniszterelnök sérelmesnek talált. A konkrét kijelentést nem idézte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy több okból is vállalta volna a bíróság előtt zajló vitát.

Érvelése szerint közszereplők között, közügyben és kampányhelyzetben elhangzó kijelentéseknél magasabb a tűrésküszöb, és egy esetleges bírósági döntés később hivatkozási alapot is teremthetett volna a nyilvánosságban. Kocsis szerint azonban az lett a politikai konszenzus, hogy a parlamenti felszólalása „inkább ne” történjen meg, mivel a Tisza többsége úgysem adta volna ki a mentelmi jogát.

A politikus bejegyzése végén közölte: