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kocsis máté mentelmi jog Magyar Péter

Kocsis Máté nyilvánosan kért bocsánatot Magyar Péter édesanyjától

2026. június 12. 12:09

A Fidesz korábbi frakcióvezetője reagált az új kormánypárti többség döntésére, amely elutasította mentelmi jogának felfüggesztését.

2026. június 12. 12:09
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Bő két héttel azután, hogy a parlament „tiszás többsége” nem adta ki a mentelmi jogát egy magánvádas ügyben, Kocsis Máté Facebook-bejegyzésben reagált a kialakult helyzetre. A Fidesz korábbi frakcióvezetője felidézte: ő maga igennel szavazott a mentelmi jog felfüggesztésére, ugyanakkor az új kormánypárti többség elutasította azt.

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Kocsis szerint az ügy körül azóta konteók jelentek meg, amelyek „olykor az őrület határát súrolják”. Hozzátette ugyanakkor, hogy álláspontja szerint semmi rendkívüli nem történt, mivel az Országgyűlés gyakorlata magánvádas esetekben többnyire az, hogy nem függeszti fel a mentelmi jogot.

A politikus a bejegyzésben az ügy hátterét is ismertette. Mint írta, az eset egy tavaly decemberi kampányrendezvényen készült Mandiner-interjú egy részletéhez kapcsolódik, amely Magyar Péter édesanyjára vonatkozott, és amelyet a miniszterelnök sérelmesnek talált. A konkrét kijelentést nem idézte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy több okból is vállalta volna a bíróság előtt zajló vitát.

Érvelése szerint közszereplők között, közügyben és kampányhelyzetben elhangzó kijelentéseknél magasabb a tűrésküszöb, és egy esetleges bírósági döntés később hivatkozási alapot is teremthetett volna a nyilvánosságban. Kocsis szerint azonban az lett a politikai konszenzus, hogy a parlamenti felszólalása „inkább ne” történjen meg, mivel a Tisza többsége úgysem adta volna ki a mentelmi jogát.

A politikus bejegyzése végén közölte: 

„EZÚTON MEGKÖVETEM DR. ERŐSS MÓNIKÁT, ÉS BOCSÁNATOT KÉREK TŐLE AZ ÁLTALA SÉRELMEZETT MONDATOK MIATT!”

Hozzátette, abban bízik, hogy Magyar Péter is hasonló lépésre szánja el magát a jövőben. „Mert neki is lesznek még mentelmi ügyei, melyekben a szintúgy védve marad majd.” 

Nyitókép: MTI/Komka Péter

Összesen 48 komment

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Sorrend:
magyar-1977
2026. június 12. 13:58
magyar-1977 The Loner 2026. június 12. 13:57 Bömbölj még orbánárva!:DDDDDDDDDDD
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0
0
The Loner
•••
2026. június 12. 13:21 Szerkesztve
Így pedig egy igazi büdös bunkó : (Szándékosan nem írtam „Tiszás”-t, mivel nem gondolom, hogy ez általánosan jellemző lenne rájuk, hiszen a többség nem ilyen.) " magyar-1977 2026. június 12. 13:06 Na ma hány orbánárva készül felhúzni magát?:DDDDDDDDDD Remélem a foltos fejű havasi patkány se marad ki a jóból!:DDDDDDD" No comment !
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3
0
The Loner
•••
2026. június 12. 13:19 Szerkesztve
Máté egy talpig úriember,aki méltósággal tette meg mindazt, amit egy igazi férfi ilyen helyzetben meg kell, hogy tegyen. Büszkeséggel tölt el. A Tiszások számára példa lehet az emberség és a becsület,így viselkedik egy valódi gentleman.
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6
0
magyar-1977
2026. június 12. 13:06
Na ma hány orbánárva készül felhúzni magát?:DDDDDDDDDD Remélem a foltos fejű havasi patkány se marad ki a jóból!:DDDDDDD
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0
7
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