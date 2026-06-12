Szabályosan kiépített terelésben álló munkagépekbe hajtott a kamionos az M1-es autópályán

Két baleset is történt péntek hajnalban az M1-es autópályán, melyben többen is életüket vesztették. Szimicsku László, az MKIF Zrt. (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) kommunikációs igazgatója a Mandiner megkeresésére elmondta, hajnali fél 5 és háromnegyed 5 között történt a baleset az M1-es autópályán, egy terelésben.

Tehát nem az M1 bővítendő szakaszán történt a tragédia, hanem egy burkolatfelújítási munkálatok miatt kialakított terelésben. Ebbe a terelésbe még szabályosan érkezett be a kamion a saját forgalmi sávjában, de a terelésen belül ismeretlen okból áttért a másik sávba, ahol a szabályosan kiépített terelésben álló munkagépekbe csapódott, majd kigyulladt, egy ember pedig életét vesztette

– tudatta Szimicsku László, hozzátéve, az első baleset a 114-es km-nél történt, a másik a 112-esnél.