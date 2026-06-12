Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
06. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
nav rajtaütés akció

Komplett bűnszervezetre csapott le a NAV: több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le (VIDEÓ)

2026. június 12. 09:58

A hatóságok összehangolt akciójuk során 23 különböző helyszínen ütöttek rajta a gyanúsítottakon.

2026. június 12. 09:58
null

Komplett bűnszervezetre csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy balatoni akciója során – számolt be a szerv Facebook-oldalán.

A hatóság leleplezett egy olyan jól szervezett céghálót, amely több mint 780 millió forintnyi áfát csalt el fiktív számlákkal, kamucégekkel és látszólagos szolgáltatásokkal.

A bűnszervezet vezetője a Balatonnál berendezett otthonából irányította a szervezetet. A rajtaütést megelőzően a bűnszervezet már a nemzetközi terjeszkedést tervezte, és a központot Thaiföldre akarták költöztetni.

A hatóságok összehangolt akciója során pénzügyőr nyomozók, bevetési egységek és IT-szakemberek csaptak le 23 különböző helyszínen. A rajtaütés eredményes volt: 

a nyomozók összesen több mint 1,2 milliárd forint értékben biztosítottak vagyonelemeket az okozott kár megtérítésére.

A lefoglalt tételek között szerepelnek 700 millió forint értékű ingatlanok és járművek, emellett 63 ezer eurót, 59 ezer svájci frankot, valamint 35 millió forint értékű aranyat foglaltak le, és 315 millió forintot zároltak bankszámlákon.

Az ügyben 25 személyt gyanúsítanak bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással, közülük öt fő már letartóztatásban várja az eljárás folytatását.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőkép / Facebook / Nemzeti Adó- és Vámhivatal

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Krupp Skya
2026. június 12. 10:07
Igy ment ez arákosi rendszerben is aztán amikor elfogyott a lé Bokros Lalyos célba vette a nyugdíjasokat is.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!