Komplett bűnszervezetre csapott le a NAV: több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le (VIDEÓ)

Komplett bűnszervezetre csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy balatoni akciója során – számolt be a szerv Facebook-oldalán.

A hatóság leleplezett egy olyan jól szervezett céghálót, amely több mint 780 millió forintnyi áfát csalt el fiktív számlákkal, kamucégekkel és látszólagos szolgáltatásokkal.