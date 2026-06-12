Komplett bűnszervezetre csapott le a NAV: több mint 1,2 milliárd forintnyi vagyont foglaltak le (VIDEÓ)

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A hatóságok összehangolt akciójuk során 23 különböző helyszínen ütöttek rajta a gyanúsítottakon.
Komplett bűnszervezetre csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy balatoni akciója során – számolt be a szerv Facebook-oldalán.
A hatóság leleplezett egy olyan jól szervezett céghálót, amely több mint 780 millió forintnyi áfát csalt el fiktív számlákkal, kamucégekkel és látszólagos szolgáltatásokkal.
A bűnszervezet vezetője a Balatonnál berendezett otthonából irányította a szervezetet. A rajtaütést megelőzően a bűnszervezet már a nemzetközi terjeszkedést tervezte, és a központot Thaiföldre akarták költöztetni.
A hatóságok összehangolt akciója során pénzügyőr nyomozók, bevetési egységek és IT-szakemberek csaptak le 23 különböző helyszínen. A rajtaütés eredményes volt:
a nyomozók összesen több mint 1,2 milliárd forint értékben biztosítottak vagyonelemeket az okozott kár megtérítésére.
A lefoglalt tételek között szerepelnek 700 millió forint értékű ingatlanok és járművek, emellett 63 ezer eurót, 59 ezer svájci frankot, valamint 35 millió forint értékű aranyat foglaltak le, és 315 millió forintot zároltak bankszámlákon.
Az ügyben 25 személyt gyanúsítanak bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalással, közülük öt fő már letartóztatásban várja az eljárás folytatását.
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Nyitókép: Képernyőkép / Facebook / Nemzeti Adó- és Vámhivatal
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