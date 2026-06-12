Magas jegyárak, mérsékelt érdeklődés – ezért volt sok üres hely a világbajnokságon

Csillagászati áron, de még bárki bejuthat a foci-vb meccseire – mutatjuk, mennyiért árulják a belépőket!
Gianni Infantino FIFA-elnök szerint a dinamikus jegyárképzés az észak-amerikai piacnak megfelelően lett kialakítva.
A labdarúgó-világbajnokság mexikóvárosi nyitó mérkőzésén telt házat regisztráltak. A Guadalajarában játszott Dél-Korea–Csehország meccsen ugyanakkor korántsem telt meg az Azték Stadionnál jóval kisebb aréna.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) hivatalos közlése szerint 44 985 néző volt kint a guadalajarai Akron Stadionban a Dél-Korea–Csehország mérkőzésen, de a 46 ezres arénában jó néhány hely üresen maradt, ami ismételten felvetette a magas jegyárakkal és a jelentős létszámbővítésen átesett világbajnokság iránti érdeklődéssel kapcsolatos aggályokat.
Előzőleg a mexikóvárosi Azték Stadionban telt ház volt a nyitó mérkőzésen, több mint 80 ezren látták a helyszínen a dél-afrikaiak felett aratott 2–0-s hazai sikert, a jelentős futballkultúrával rendelkező Guadalajarában azonban korántsem telt meg a jóval kisebb aréna. A stadionban a brit hírügynökségnek nyilatkozó szurkolók a magas jegyárakat említették lehetséges okként.
Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy nappal korábban védelmébe vette szervezete árképzését, a korábban is megfogalmazott kritikákra – nevezetesen azokra, amelyek szerint a jegyek megfizethetetlenek – reagálva úgy fogalmazott: az árak megegyeznek más nagy sporteseményeken alkalmazottakéval.
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Gianni Infantino FIFA-elnök szerint a dinamikus jegyárképzés az észak-amerikai piacnak megfelelően lett kialakítva.
A nemzetközi szövetség több mint hatmillió belépőt adott el, és korábban kiemelte, az amerikai kontinensről jelentős volt az érdeklődés, Infantino szerint pedig a kereslet „tízszeresen vagy még többszörösen” haladta meg a várakozásokat.
Ugyanakkor olyan szervezetek, mint az európai szurkolókat tömörítő Football Supporters Europe (FSE), arra hívták fel a figyelmet, hogy az „uzsoraárak” kizárják a mérkőzések látogatásának lehetőségéből a hétköznapi drukkereket.
Az először 48 csapatos világbajnokságot Mexikó az Egyesült Államokkal és Kanadával közösen rendezi.
Nyitókép: Ulises Ruiz / AFP