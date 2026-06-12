Magas jegyárak, mérsékelt érdeklődés – ezért volt sok üres hely a világbajnokságon

A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) hivatalos közlése szerint 44 985 néző volt kint a guadalajarai Akron Stadionban a Dél-Korea–Csehország mérkőzésen, de a 46 ezres arénában jó néhány hely üresen maradt, ami ismételten felvetette a magas jegyárakkal és a jelentős létszámbővítésen átesett világbajnokság iránti érdeklődéssel kapcsolatos aggályokat.

Előzőleg a mexikóvárosi Azték Stadionban telt ház volt a nyitó mérkőzésen, több mint 80 ezren látták a helyszínen a dél-afrikaiak felett aratott 2–0-s hazai sikert, a jelentős futballkultúrával rendelkező Guadalajarában azonban korántsem telt meg a jóval kisebb aréna. A stadionban a brit hírügynökségnek nyilatkozó szurkolók a magas jegyárakat említették lehetséges okként.