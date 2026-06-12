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vb 2026 FIFA Gianni Infantino

Magas jegyárak, mérsékelt érdeklődés – ezért volt sok üres hely a világbajnokságon

2026. június 12. 10:54

A labdarúgó-világbajnokság mexikóvárosi nyitó mérkőzésén telt házat regisztráltak. A Guadalajarában játszott Dél-Korea–Csehország meccsen ugyanakkor korántsem telt meg az Azték Stadionnál jóval kisebb aréna.

2026. június 12. 10:54
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A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) hivatalos közlése szerint 44 985 néző volt kint a guadalajarai Akron Stadionban a Dél-Korea–Csehország mérkőzésen, de a 46 ezres arénában jó néhány hely üresen maradt, ami ismételten felvetette a magas jegyárakkal és a jelentős létszámbővítésen átesett világbajnokság iránti érdeklődéssel kapcsolatos aggályokat.

Előzőleg a mexikóvárosi Azték Stadionban telt ház volt a nyitó mérkőzésen, több mint 80 ezren látták a helyszínen a dél-afrikaiak felett aratott 2–0-s hazai sikert, a jelentős futballkultúrával rendelkező Guadalajarában azonban korántsem telt meg a jóval kisebb aréna. A stadionban a brit hírügynökségnek nyilatkozó szurkolók a magas jegyárakat említették lehetséges okként.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke egy nappal korábban védelmébe vette szervezete árképzését, a korábban is megfogalmazott kritikákra – nevezetesen azokra, amelyek szerint a jegyek megfizethetetlenek – reagálva úgy fogalmazott: az árak megegyeznek más nagy sporteseményeken alkalmazottakéval.

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A nemzetközi szövetség több mint hatmillió belépőt adott el, és korábban kiemelte, az amerikai kontinensről jelentős volt az érdeklődés, Infantino szerint pedig a kereslet „tízszeresen vagy még többszörösen” haladta meg a várakozásokat.

Ugyanakkor olyan szervezetek, mint az európai szurkolókat tömörítő Football Supporters Europe (FSE), arra hívták fel a figyelmet, hogy az „uzsoraárak” kizárják a mérkőzések látogatásának lehetőségéből a hétköznapi drukkereket.

Az először 48 csapatos világbajnokságot Mexikó az Egyesült Államokkal és Kanadával közösen rendezi.

Nyitókép: Ulises Ruiz / AFP

A Dél-Korea–Csehország mérkőzés rövid összefoglalója

 

Összesen 3 komment

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Canadian
2026. június 12. 13:37
Amikor elkezdték a jegyeket árusítani, a jegyek ára nagy derültséget okozott. $15 000-ral kezdték. Azt hitték venni fogják, mint a cukrot. Nem vették. Most már jóval olcsóbbak a jegyek. A jegy üzérek megszívták, mert olcsóbban kénytelenek eladni, mint vették. Ráadásul az Ontario kormány is gyorsan behozott egy törvényt, hogy bűncselekmény drágábban továbbadni jegyeket. Ezen fennakadt Toronto önkormányzata is, ők is megvettek egy csomó jegyet és most olcsóbban kell tovább adják. Ha ha... Nem segít az sem, hogy a meccseket az egész kontinensen terítik szét. A legtöbb ember nem tud folyamatosan repkedni egyik helyszínről a másikra. A soccer (foci) különben sem annyira népszerű mint Európában. Itt Kanadában a hockey messze a legnépszerűbb, valósággal vallásként működik. Utána baseball és amerikai futball. Az európai foci most van feljövőben, főleg iskolákban, mivel nem kell hozzá drága felszerelés, csak egy labda.
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gullwing
2026. június 12. 11:32
Talán az is közre játszott hogy a csehekre meg a déli koreaiakra nem sokan voltak kíváncsiak... mert valljuk be ilyen két csapat még van jó pár azok között akik nem jutottak ki a VB-re...
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Mazsola0408
2026. június 12. 11:08
Erre a mérkőzésre ez is sok volt
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