Törölték Lengyelországban az európai elfogatási parancsot Marcin Romanowski ellen: Magyarország állásfoglalása is befolyásolta a döntést

Utóbbit azzal az indoklással vonták vissza, hogy a bíróság elismerte: a Romanowski elleni nyomozás körül „törvényellenes politikai befolyásolási kísérlet és a polgári szabadságjogok megsértése érzékelhető”. A közzétett részletes indoklásban azt is leírják, hogy Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja, így

„a magyar állam döntése a menedékjognyújtásról ugyanolyan jogi következményeket von maga után, mint akármilyen más uniós tagállamban hozott döntés”.

A tagállamok közötti jogsegélynyújtás és más uniós államok szervei iránti bizalom elvére hivatkozva leszögezték:

„ha Magyarország elismerte, hogy Marcin Romanowskit Lengyelországban politikai okokból üldözik, akkor ezt az értékelést jóhiszeműnek kell tekinteni, és teljes körűen tiszteletben kell tartani”.

A bíróság elismerte, hogy a magyar hatóságok döntése „teljes összhangban van az uniós és a nemzetközi joggal”. Romanowski pénteken a TV Republika lengyel konzervatív hírtévének nyilatkozva kijelentette: a bíróság új döntése vádirat az igazságügyi minisztérium jelenlegi vezetése és Donald Tusk miniszterelnök kormánya ellen. Úgy látja: az Igazságosság Alap ügyét az ellenzéki politikusok elleni támadásokhoz akarták felhasználni, a bíróság pénteki indoklása viszont „teljesen megcáfolta ezt az érvelést”. Przemyslaw Nowak, a lengyel államügyészség szóvivője péntek este „megalapozatlannak” nevezte az aznapi bírósági döntést, és újabb jogi lépéseket helyezett kilátásba az általa képviselt szerv részéről.