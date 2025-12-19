Törölték Lengyelországban az európai elfogatási parancsot Marcin Romanowski ellen: Magyarország állásfoglalása is befolyásolta a döntést

Az Interpol döntése rámutatott: politikai boszorkányüldözés folyik Lengyelországban
A korábbi igazságügyi miniszterhelyettes jól tette, hogy Magyarországra menekült.
Romanowski szerint a bíróság új döntése vádirat az igazságügyi minisztérium jelenlegi vezetése és Donald Tusk miniszterelnök kormánya ellen.
A varsói kerületi bíróság törölte az európai elfogatási parancsot Marcin Romanowski volt lengyel igazságügyminiszter-helyettessel szemben, aki egy évvel ezelőtt Magyarországra menekült, miután több korábbi kormánypárti politikushoz hasonlóan őt is megpróbálták letartóztatni Lengyelországban – számolt be a hírről pénteken Romanowski ügyvédje.
A lengyelországi elfogatóparancs továbbra is érvényben marad Romanowski ellen, aki továbbra is a legnagyobb ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság Párt (PiS) parlamenti képviselője. Tavaly decemberben a lengyel államügyészség kezdeményezésére ugyanaz a varsói kerületi bíróság döntött az európai elfogatóparancs kiadásáról, mint a lengyelországiról.
Az egykori miniszterhelyettes ügyvédje, Bartosz Lewandowski pénteken az X-en jelentette be: a bíróság jóváhagyta keresetét, és visszavonta az elfogatóparancsot. Emlékeztetett, hogy tavaly áprilisban az Interpol nemzetközi rendőri együttműködési szervezet elutasította a körözés életbe léptetését. Az Interpol akkor a titoktartás elvére hivatkozva nem ismertette döntése indoklását. Lewandowski szerint viszont a bíróság figyelembe vette az Interpol korábbi indoklását, amikor az európai elfogatóparancs visszavonásáról döntött.
Utóbbit azzal az indoklással vonták vissza, hogy a bíróság elismerte: a Romanowski elleni nyomozás körül „törvényellenes politikai befolyásolási kísérlet és a polgári szabadságjogok megsértése érzékelhető”. A közzétett részletes indoklásban azt is leírják, hogy Magyarország az Európai Unió teljes jogú tagja, így
„a magyar állam döntése a menedékjognyújtásról ugyanolyan jogi következményeket von maga után, mint akármilyen más uniós tagállamban hozott döntés”.
A tagállamok közötti jogsegélynyújtás és más uniós államok szervei iránti bizalom elvére hivatkozva leszögezték:
„ha Magyarország elismerte, hogy Marcin Romanowskit Lengyelországban politikai okokból üldözik, akkor ezt az értékelést jóhiszeműnek kell tekinteni, és teljes körűen tiszteletben kell tartani”.
A bíróság elismerte, hogy a magyar hatóságok döntése „teljes összhangban van az uniós és a nemzetközi joggal”. Romanowski pénteken a TV Republika lengyel konzervatív hírtévének nyilatkozva kijelentette: a bíróság új döntése vádirat az igazságügyi minisztérium jelenlegi vezetése és Donald Tusk miniszterelnök kormánya ellen. Úgy látja: az Igazságosság Alap ügyét az ellenzéki politikusok elleni támadásokhoz akarták felhasználni, a bíróság pénteki indoklása viszont „teljesen megcáfolta ezt az érvelést”. Przemyslaw Nowak, a lengyel államügyészség szóvivője péntek este „megalapozatlannak” nevezte az aznapi bírósági döntést, és újabb jogi lépéseket helyezett kilátásba az általa képviselt szerv részéről.
(MTI)
