Egymás haját tépik Von der Leyen emberei: a jugoszláv titkosszolgálatnak dolgozhatott az ukrán csatlakozás egyik legnagyobb pártfogója

Ismét reflektorfénybe kerültek a vádak Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa ellen. Egy európai parlamenti képviselő szerint új bizonyítékok kerültek elő arra vonatkozóan, hogy Kos az 1980-as években együttműködhetett a jugoszláv titkosszolgálattal – írta a Politico.

A kérdés már a biztos 2024-es európai parlamenti meghallgatásán is felmerült, ahol Kos határozottan tagadta az állításokat. Az ügy azonban most ismét napirendre került, ráadásul a Szlovéniában közeledő, március 22-i választások előtt.