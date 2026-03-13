Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
03. 13.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 13.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
von der leyen kos titkosszolgálat európai unió Jugoszlávia szlovén európai néppárt

Egymás haját tépik Von der Leyen emberei: a jugoszláv titkosszolgálatnak dolgozhatott az ukrán csatlakozás egyik legnagyobb pártfogója

2026. március 13. 16:20

Ismét reflektorfénybe kerültek a vádak Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa ellen.

2026. március 13. 16:20
null

Ismét reflektorfénybe kerültek a vádak Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa ellen. Egy európai parlamenti képviselő szerint új bizonyítékok kerültek elő arra vonatkozóan, hogy Kos az 1980-as években együttműködhetett a jugoszláv titkosszolgálattal – írta a Politico.

A kérdés már a biztos 2024-es európai parlamenti meghallgatásán is felmerült, ahol Kos határozottan tagadta az állításokat. Az ügy azonban most ismét napirendre került, ráadásul a Szlovéniában közeledő, március 22-i választások előtt.

Az újabb vádakat Romana Tomc, az Európai Parlamentben működő Európai Néppárt alelnöke hozta nyilvánosságra. 

A képviselő levelet küldött az Európai Bizottság számára, amelyben azt állította, új dokumentumok bizonyíthatják Kos korábbi együttműködését Jugoszlávia titkosszolgálatával, és hivatalos vizsgálatot sürget az ügyben.

Tomc szerint a biztos korábban nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy nem működött együtt a titkosszolgálattal. A képviselő úgy fogalmazott: az új információk fényében a kérdést nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Az Néppárt szóvivője közölte: a frakció figyelemmel kíséri az ügy alakulását, és alaposan megvizsgálja a felmerült állításokat. Hozzátették, hogy Kos eddig nem reagált a legújabb vádakra, így most rajta a sor, hogy tisztázza a helyzetet.

Az Európai Bizottság egyik tisztviselője hangsúlyozta: 

Kos kinevezése előtt átfogó ellenőrzési folyamaton ment keresztül, és az Európai Parlament ugyanúgy jóváhagyta kinevezését, mint a testület többi tagjáét.

A strasbourgi parlamenti ülésen Tomc bemutatott egy könyvet is, Igor Omerza szlovén szerzőtől, amely állítása szerint olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyek Kos és a jugoszláv titkosszolgálat kapcsolatát bizonyíthatják.

Kos hétfőn az Európai Parlament külügyi bizottsága előtt jelenik meg, ahol az uniós bővítésről tart meghallgatást. A várakozások szerint az ellene felhozott vádak is szóba kerülnek majd.

Nyitókép: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv

Orbán és Zelenszkij harca, kegyetlen ukrán fenyegetés, őrült putyinozás – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2026. március 13. 18:26
Erről a szlovén ribancról bármit fel lehet tételezni, jogosan.
Válasz erre
0
0
Csigorin
2026. március 13. 18:22
most meg az ukran maffia zsebeben van
Válasz erre
0
0
Tboyka
2026. március 13. 17:55
Még a végén az is kiderül, hogy az EU vezetősége tele van stazi, gestapo, náci és kgb ugynokokkel.
Válasz erre
7
0
Syr Wullam
2026. március 13. 17:49
Kosz Márti ügynök volt? Persze. Legközelebb meg kiderül, hogy Kallax férje az oroszokkal bizniszel, mi? Nanebasszamár. 😁
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!