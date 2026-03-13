Egymás haját tépik Von der Leyen emberei: a jugoszláv titkosszolgálatnak dolgozhatott az ukrán csatlakozás egyik legnagyobb pártfogója

Ukrajna ünnepel: Von der Leyent uszítaná Magyarország ellen az Európai Parlament – hivatalos
Eközben Kijev hamarosan vad pénznyomtatásba kezdhet.
Ismét reflektorfénybe kerültek a vádak Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa ellen.
Ismét reflektorfénybe kerültek a vádak Marta Kos, az Európai Unió bővítési biztosa ellen. Egy európai parlamenti képviselő szerint új bizonyítékok kerültek elő arra vonatkozóan, hogy Kos az 1980-as években együttműködhetett a jugoszláv titkosszolgálattal – írta a Politico.
A kérdés már a biztos 2024-es európai parlamenti meghallgatásán is felmerült, ahol Kos határozottan tagadta az állításokat. Az ügy azonban most ismét napirendre került, ráadásul a Szlovéniában közeledő, március 22-i választások előtt.
Az újabb vádakat Romana Tomc, az Európai Parlamentben működő Európai Néppárt alelnöke hozta nyilvánosságra.
A képviselő levelet küldött az Európai Bizottság számára, amelyben azt állította, új dokumentumok bizonyíthatják Kos korábbi együttműködését Jugoszlávia titkosszolgálatával, és hivatalos vizsgálatot sürget az ügyben.
Tomc szerint a biztos korábban nem mondott igazat, amikor azt állította, hogy nem működött együtt a titkosszolgálattal. A képviselő úgy fogalmazott: az új információk fényében a kérdést nem lehet figyelmen kívül hagyni.
Az Néppárt szóvivője közölte: a frakció figyelemmel kíséri az ügy alakulását, és alaposan megvizsgálja a felmerült állításokat. Hozzátették, hogy Kos eddig nem reagált a legújabb vádakra, így most rajta a sor, hogy tisztázza a helyzetet.
Az Európai Bizottság egyik tisztviselője hangsúlyozta:
Kos kinevezése előtt átfogó ellenőrzési folyamaton ment keresztül, és az Európai Parlament ugyanúgy jóváhagyta kinevezését, mint a testület többi tagjáét.
Ezt is ajánljuk a témában
A strasbourgi parlamenti ülésen Tomc bemutatott egy könyvet is, Igor Omerza szlovén szerzőtől, amely állítása szerint olyan dokumentumokat tartalmaz, amelyek Kos és a jugoszláv titkosszolgálat kapcsolatát bizonyíthatják.
Kos hétfőn az Európai Parlament külügyi bizottsága előtt jelenik meg, ahol az uniós bővítésről tart meghallgatást. A várakozások szerint az ellene felhozott vádak is szóba kerülnek majd.
Nyitókép: SIMON WOHLFAHRT / AFP