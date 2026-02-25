Ft
Hidegzuhanyként érte a hír Magyarországot: összefogott ellenünk Lengyelország és Franciaország

2026. február 25. 09:34

Egy követ fúj Donald Tusk és a francia külügyminiszter.

2026. február 25. 09:34
null

Donald Trump amerikai elnök nyíltan támogatja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit Washingtonban is megerősített támogatásáról a közelgő választások előtt – írja a Bloomberg.

A cikk kiemeli, hogy Trump nagykövetei Európában – különösen Belgiumban, Franciaországban és Lengyelországban – rendre konfliktusokat vállalnak fel helyi kormányokkal, gyakran „populista” szövetségeseket keresve.

Az ilyen beavatkozások feszültséget keltenek az EU-tagállamok és az USA között;

vezetők, mint Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter vagy Donald Tusk lengyel miniszterelnök hangsúlyozzák a diplomáciai normák betartását és a szuverenitás tiszteletét.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

 

