Hidegzuhanyként érte a hír Magyarországot: összefogott ellenünk Lengyelország és Franciaország

Donald Trump amerikai elnök nyíltan támogatja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit Washingtonban is megerősített támogatásáról a közelgő választások előtt – írja a Bloomberg.

A cikk kiemeli, hogy Trump nagykövetei Európában – különösen Belgiumban, Franciaországban és Lengyelországban – rendre konfliktusokat vállalnak fel helyi kormányokkal, gyakran „populista” szövetségeseket keresve.