Egy követ fúj Donald Tusk és a francia külügyminiszter.
Donald Trump amerikai elnök nyíltan támogatja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt, akit Washingtonban is megerősített támogatásáról a közelgő választások előtt – írja a Bloomberg.
A cikk kiemeli, hogy Trump nagykövetei Európában – különösen Belgiumban, Franciaországban és Lengyelországban – rendre konfliktusokat vállalnak fel helyi kormányokkal, gyakran „populista” szövetségeseket keresve.
Az ilyen beavatkozások feszültséget keltenek az EU-tagállamok és az USA között;
vezetők, mint Jean-Noel Barrot francia külügyminiszter vagy Donald Tusk lengyel miniszterelnök hangsúlyozzák a diplomáciai normák betartását és a szuverenitás tiszteletét.
