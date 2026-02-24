Ezt soha nem akarták hallani Ukrajnában: ha ezt megtudja Zelenszkij, garantáltan az egekbe fog szökni a pulzusa

Az igazgató a bejegyzése mellett megosztott egy videót, amelyen a felirat szerint Oleg Szoszkin korábbi ukrán elnök tanácsadója beszél.

A férfi azt mondta, pontosan értik, hogy Orbán Viktor nem fogja kibírni, hogy bekövetkezzen egy benzinár-ugrás márciusban, miközben Ukrajna nem javítja meg gyorsan a vezetéket, „vagy javítja, de lassan, lelkesedés nélkül, arra hivatkozva, hogy nincs alkatrész, támadják őket, nincs lehetőség”, és máris hiány alakul ki minden benzin- és dízelfajtából.

Ráadásul kezdődik a mezőgazdasági szezon; Magyarország nagy agrárország, sok mezőgazdasági terméket állít elő, rengeteg üzemanyagra van szükségük – tette hozzá.

Gazdák, munkák, látják mennyire ki van számolva. A számítás tehát nagyon pontos: kibírjuk, nem baj, ezek a pénzek úgyis meg kellett volna érkezzenek áprilisban.

Aztán április 12-én választások, Orbán veszít, jön az új ember, vele együtt dolgozunk Európában, és azonnal feloldják az összes hitelt. Még több pénzt adnak neki. Most már közvetlen összecsapás zajlik” – fogalmazott Oleg Szoszkin a videó alapján.