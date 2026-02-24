Ft
háború Menczer Tamás Háború Ukrajnában Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Magyar Péter Orbán Viktor

Ezt soha nem akarták hallani Ukrajnában: ha ezt megtudja Zelenszkij, garantáltan az egekbe fog szökni a pulzusa

2026. február 24. 16:00

Kiderült az igazság.

2026. február 24. 16:00
null

Minden úgy van, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök mondta, az ukrán elnöki tanácsadó hosszan beszélt az ukránok „számításairól” : Volodimir Zelenszkij ukrán államfő üzemanyaghiányt és 1000 forintos benzint akar Magyarországon a választás előtt – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán.

Menczer Tamás azt írta, hogy így akarják megbuktatni a nemzeti kormányt, és egy kijevi bábkormányt akarnak a helyére ültetni, és ha jön az „új ember”, akkor majd Ukrajna azonnal megkapja az Orbán-kormány által blokkolt hadikölcsönt, sőt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke még több pénzt ad Ukrajnának.

A politikus szerint a helyzet tehát világos: Magyar Péter Kijev és Brüsszel bábja, pénzt, fegyvert és katonákat is küldene a háborúba.

„Ezzel szemben az Orbán-kormány megvédi Magyarország békéjét, és nem küldi a magyarok pénzét Ukrajnának. Az ukrán támadásokat kivédjük, a tartalékokat feltöltöttük, az üzemanyaghiányt elhárítottuk. Az ellenlépéseket megtettük. Magyarország az első. A Fidesz pedig a biztos választás” – fogalmazott Menczer Tamás.

Az igazgató a bejegyzése mellett megosztott egy videót, amelyen a felirat szerint Oleg Szoszkin korábbi ukrán elnök tanácsadója beszél.

A férfi azt mondta, pontosan értik, hogy Orbán Viktor nem fogja kibírni, hogy bekövetkezzen egy benzinár-ugrás márciusban, miközben Ukrajna nem javítja meg gyorsan a vezetéket, „vagy javítja, de lassan, lelkesedés nélkül, arra hivatkozva, hogy nincs alkatrész, támadják őket, nincs lehetőség”, és máris hiány alakul ki minden benzin- és dízelfajtából.

Ráadásul kezdődik a mezőgazdasági szezon; Magyarország nagy agrárország, sok mezőgazdasági terméket állít elő, rengeteg üzemanyagra van szükségük – tette hozzá.

Gazdák, munkák, látják mennyire ki van számolva. A számítás tehát nagyon pontos: kibírjuk, nem baj, ezek a pénzek úgyis meg kellett volna érkezzenek áprilisban.

Aztán április 12-én választások, Orbán veszít, jön az új ember, vele együtt dolgozunk Európában, és azonnal feloldják az összes hitelt. Még több pénzt adnak neki. Most már közvetlen összecsapás zajlik” – fogalmazott Oleg Szoszkin a videó alapján.

(MTI)

Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP

 

