Ezt soha nem akarták hallani Ukrajnában: ha ezt megtudja Zelenszkij, garantáltan az egekbe fog szökni a pulzusa

Már csak ez hiányzott: atomfegyvert kaphat Zelenszkij, azonnal reagált az ukrán sajtó
Állítólag nincs itt semmi látnivaló.
Kiderült az igazság.
Minden úgy van, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök mondta, az ukrán elnöki tanácsadó hosszan beszélt az ukránok „számításairól” : Volodimir Zelenszkij ukrán államfő üzemanyaghiányt és 1000 forintos benzint akar Magyarországon a választás előtt – közölte a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója kedden a Facebook-oldalán.
Menczer Tamás azt írta, hogy így akarják megbuktatni a nemzeti kormányt, és egy kijevi bábkormányt akarnak a helyére ültetni, és ha jön az „új ember”, akkor majd Ukrajna azonnal megkapja az Orbán-kormány által blokkolt hadikölcsönt, sőt Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke még több pénzt ad Ukrajnának.
A politikus szerint a helyzet tehát világos: Magyar Péter Kijev és Brüsszel bábja, pénzt, fegyvert és katonákat is küldene a háborúba.
„Ezzel szemben az Orbán-kormány megvédi Magyarország békéjét, és nem küldi a magyarok pénzét Ukrajnának. Az ukrán támadásokat kivédjük, a tartalékokat feltöltöttük, az üzemanyaghiányt elhárítottuk. Az ellenlépéseket megtettük. Magyarország az első. A Fidesz pedig a biztos választás” – fogalmazott Menczer Tamás.
Az igazgató a bejegyzése mellett megosztott egy videót, amelyen a felirat szerint Oleg Szoszkin korábbi ukrán elnök tanácsadója beszél.
A férfi azt mondta, pontosan értik, hogy Orbán Viktor nem fogja kibírni, hogy bekövetkezzen egy benzinár-ugrás márciusban, miközben Ukrajna nem javítja meg gyorsan a vezetéket, „vagy javítja, de lassan, lelkesedés nélkül, arra hivatkozva, hogy nincs alkatrész, támadják őket, nincs lehetőség”, és máris hiány alakul ki minden benzin- és dízelfajtából.
Ráadásul kezdődik a mezőgazdasági szezon; Magyarország nagy agrárország, sok mezőgazdasági terméket állít elő, rengeteg üzemanyagra van szükségük – tette hozzá.
Gazdák, munkák, látják mennyire ki van számolva. A számítás tehát nagyon pontos: kibírjuk, nem baj, ezek a pénzek úgyis meg kellett volna érkezzenek áprilisban.
Aztán április 12-én választások, Orbán veszít, jön az új ember, vele együtt dolgozunk Európában, és azonnal feloldják az összes hitelt. Még több pénzt adnak neki. Most már közvetlen összecsapás zajlik” – fogalmazott Oleg Szoszkin a videó alapján.
Ezt is ajánljuk a témában
Állítólag nincs itt semmi látnivaló.
(MTI)
Nyitókép: Gints Ivuskans / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A Barátság kőolajvezeték után a Török Áramlatot is célba vehetik az ukránok.
Állítólag nincs itt semmi látnivaló.
Sikerült rálelnie az igazi szövetségeseire Ukrajnában.