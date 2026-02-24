Ft
02. 24.
kedd
háború Háború Ukrajnában Ukrajna Franciaország orosz-ukrán háború Oroszország orosz titkosszolgálat atomfegyver

Már csak ez hiányzott: atomfegyvert kaphat Zelenszkij, azonnal reagált az ukrán sajtó

2026. február 24. 14:39

Állítólag nincs itt semmi látnivaló.

2026. február 24. 14:39
null

A Mandiner is beszámolt róla, hogy mit közölt az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtószolgálata. Az orosz titkosszolgálat szerint Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyverhez akarja juttatni Ukrajnát.

Az orosz kémszolgálat úgy vélekedett: London és Párizs azért szánta el magát erre a lépésre, mert tudatában van annak, hogy az ukrán hadsereg képtelen legyőzni Oroszországot,

a brit és a francia elit nem hajlandó beletörődni a vereségbe, és Ukrajnát „csodafegyverrel” akarja ellátni, mert szerinte Kijev kedvezőbb feltételekben tud megállapodni a harcok lezárásáról, ha atomfegyverrel vagy legalábbis úgynevezett „piszkos” bombával rendelkezik.

Az ukrán reakció

Az ukrán UNN álhírnek, valamint alaptalan kitalációnak minősíti az SZVR jelentését – szúrta ki a Portfolio. Az ukrán lap azt írta: csak azért állt elő Oroszország ezzel a hazugsággal, mert befolyásolni akarják az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások menetét.

A cikk szerint Oroszország már többször megvádolta Ukrajnát azzal, hogy atomfegyvert akarnak fejleszteni.

Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP

 

