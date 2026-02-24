A Mandiner is beszámolt róla, hogy mit közölt az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtószolgálata. Az orosz titkosszolgálat szerint Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyverhez akarja juttatni Ukrajnát.

Az orosz kémszolgálat úgy vélekedett: London és Párizs azért szánta el magát erre a lépésre, mert tudatában van annak, hogy az ukrán hadsereg képtelen legyőzni Oroszországot,

a brit és a francia elit nem hajlandó beletörődni a vereségbe, és Ukrajnát „csodafegyverrel” akarja ellátni, mert szerinte Kijev kedvezőbb feltételekben tud megállapodni a harcok lezárásáról, ha atomfegyverrel vagy legalábbis úgynevezett „piszkos” bombával rendelkezik.