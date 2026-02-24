Figyelmeztetett Oroszország: drasztikusan felgyorsultak az események – nukleáris fegyverek érkezhetnek Ukrajnába
Megkongatta a vészharangot az orosz titkosszolgálat.
Állítólag nincs itt semmi látnivaló.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy mit közölt az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtószolgálata. Az orosz titkosszolgálat szerint Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyverhez akarja juttatni Ukrajnát.
Az orosz kémszolgálat úgy vélekedett: London és Párizs azért szánta el magát erre a lépésre, mert tudatában van annak, hogy az ukrán hadsereg képtelen legyőzni Oroszországot,
a brit és a francia elit nem hajlandó beletörődni a vereségbe, és Ukrajnát „csodafegyverrel” akarja ellátni, mert szerinte Kijev kedvezőbb feltételekben tud megállapodni a harcok lezárásáról, ha atomfegyverrel vagy legalábbis úgynevezett „piszkos” bombával rendelkezik.
Az ukrán UNN álhírnek, valamint alaptalan kitalációnak minősíti az SZVR jelentését – szúrta ki a Portfolio. Az ukrán lap azt írta: csak azért állt elő Oroszország ezzel a hazugsággal, mert befolyásolni akarják az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalások menetét.
A cikk szerint Oroszország már többször megvádolta Ukrajnát azzal, hogy atomfegyvert akarnak fejleszteni.
Nyitókép: Genya SAVILOV / AFP
Kiderült az igazság.
Sikerült rálelnie az igazi szövetségeseire Ukrajnában.
„Az ő céljuk, hogy káosz, üzemanyaghiány és benzinár-emelkedés legyen a választások előtt” – mondta Orbán Viktor.