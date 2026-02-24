Ft
02. 24.
kedd
02. 24.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború Háború Ukrajnában Ukrajna Kijev Franciaország orosz-ukrán háború Oroszország nukleáris fegyver

Figyelmeztetett Oroszország: drasztikusan felgyorsultak az események – nukleáris fegyverek érkezhetnek Ukrajnába

2026. február 24. 11:44

Megkongatta a vészharangot az orosz titkosszolgálat.

2026. február 24. 11:44
null

Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyverhez akarja juttatni Ukrajnát – állította egy keddi közleményében az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtószolgálata.

„London és Párizs aktívan azon dolgozik, hogy Kijevet ilyen fegyverekkel és hozzájuk szükséges szállítóeszközökkel lássa el. Európai összetevők, berendezések és technológiák Ukrajnának való titkos átadásáról van szó ezen a területen.

Lehetséges változatként a francia TN75-ös kisméretű robbanótöltet átadását fontolgatják, amely az M51.1 tengeralattjárók ballisztikus rakétájához való”

– olvasható a tájékoztatásban. Az SZVR szerint a britek és a franciák „tudatában vannak annak, hogy terveik súlyos nemzetközi jogsértést jelentenek, elsősorban a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés megsértését, és a globális atomsorompó-rendszer összeomlásának kockázatával járnak”, ezért azt a látszatot próbálják kelteni, „hogy Kijev nukleáris fegyverének megjelenése saját fejlesztése eredménye”.

Az orosz kémszolgálat úgy vélekedett: London és Párizs azért szánta el magát erre a lépésre, mert tudatában van annak, hogy az ukrán hadsereg képtelen legyőzni Oroszországot,

a brit és a francia elit nem hajlandó beletörődni a vereségbe, és Ukrajnát „csodafegyverrel” akarja ellátni, mert szerinte Kijev kedvezőbb feltételekben tud megállapodni a harcok lezárásáról, ha atomfegyverrel vagy legalábbis úgynevezett „piszkos” bombával rendelkezik. Az SZVR tudni véli, hogy „Berlin bölcsen elutasította a részvételt ebben a veszélyes kalandban”.

A SZVR közleménye nyomán az orosz parlament felsőháza felkérte kedden az ENSZ Biztonsági Tanácsát, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséget (NAÜ) és a Nukleáris Fegyverek Elterjedésének Megakadályozásáról szóló Szerződés Felülvizsgálati Konferenciáját, hogy mandátumának megfelelően vizsgálja ki London és Párizs szándékait.

Az Oroszországi Föderáció szenátoraiban rendkívüli aggodalmat kelt Nagy-Britannia és Franciaország azon szándéka, hogy nukleáris robbanószerkezeteket szállítsanak Ukrajnába.

(...) Ezzel kapcsolatban felszólítjuk kollégáinkat, a brit alsó- és felsőház tagjait, valamint a francia nemzetgyűlés képviselőit és a szenátus tagjait, hogy haladéktalanul kezdeményezzenek megfelelő parlamenti vizsgálatot” – állt a felhívásban.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: Mikhail METZEL / POOL / AFP

 

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Hangillat
2026. február 24. 13:19
A Politically Correct gyakorlata. Az atomrakéta felhőgomba nem okoz gombamérgezést..
Válasz erre
1
0
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. február 24. 13:09 Szerkesztve
ha csak előtte nem perzselik fel az oroszok egész ukrajnát-- a háború második évében úgy tudom a kínaiak beszélték le Putint az atomfegyver alkalmazásáról - amerika meg akkor ugasson ha visszafordítja az idő és meg nem történté teszi Hirosima és Nagaszaki atombombázását HA EZ NEM SIKERÜL NEKIK, AKKOR KUSSOLJANAK ÉS FŐLEG NE BESZÉLJENEK AGRESSZIÓRÓL ÉS MORÁLRÓL AZ ANGLIAI ZSIDÓK NEM FÉRNEK A BŐRÜKBE - TALÁN OTT KÉNE KEZDENI A TISZTOGATÁST, RAKNI KÉNE EGY SZÉP NAGY ATOMMÁGLYÁT A CITY KÖZEPÉN
Válasz erre
0
0
titi77
2026. február 24. 13:08
ha ez nem kamu akkor meg erre való a megelőző csapás! gondolom, ezt putyin is tudja. bár szerintem ez a cikk annyira hiteles mint a vénkurva gépeltérítése bulgáriában!
Válasz erre
1
0
Obsitos Technikus
2026. február 24. 12:46
Na Leonyid elvtárs megírhatja a pokolban a Felperzselt föld 2-t.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!