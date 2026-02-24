Egyszerre fagyott Von der Leyen és Zelenszkij arcára a mosoly: érzékeny pontot talált el Orbán

Megfagyott a levegő Brüsszelben: most már Von der Leyen is látja, nem szórakozhat Magyarországgal
Nem teketóriázott Szijjártó Péter.
„Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is” – mondta a miniszterelnök.
Az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek: azt akarják, hogy a választások előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen és 1000 forintos benzinár – közölte a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.
Orbán Viktor bejegyzése szerint az ukránok ezt azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányt, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra.
„Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot” – fogalmazott. Hozzátette: hogy az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállították, és nem szavaznak meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez.
Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt. Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is”
(MTI)
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala