Brüsszel Ukrajna Kijev Ursula von der Leyen Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Európai Unió

Egyszerre fagyott Von der Leyen és Zelenszkij arcára a mosoly: érzékeny pontot talált el Orbán

2026. február 24. 10:02

„Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is” – mondta a miniszterelnök.

2026. február 24. 10:02
null

Az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek: azt akarják, hogy a választások előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen és 1000 forintos benzinár – közölte a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor bejegyzése szerint az ukránok ezt azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányt, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra.

„Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot” – fogalmazott. Hozzátette: hogy az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállították, és nem szavaznak meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez.

Nem asszisztálunk az ukrán olajblokádhoz, hanem megtörjük azt. Ebben biztosak lehetnek Brüsszelben és Kijevben is”

írta Orbán Viktor.

(MTI)

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

google-2
2026. február 24. 10:21
Az életünket így is, úgy is megnehezítik a háborújukkal, akkor legalább olyasvalaki vezesse az országunkat, aki ért is hozzá, és az nem Magyar Péter, nagyon-nagyon nem ő.
csulak
2026. február 24. 10:21
Mutassak be az EB es ET-nek a bizonitekokat, hogy a Baratsag vezeteket, CSAK az ukranok tamadjak, nem az oroszok ! Tehat orkrajna tudatosan a haboru elejetol tamadja 2 EU-s orszag energiabiztonsagat ! Ezert orkrajna buntetest erdemel, nem EU-s penzeket !
falcatus-2
2026. február 24. 10:06
"nem szavaznak meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez..." gyenge üzenet, nem elég erős. Addig, amíg nem lesz Ukrajnának egy választáson megerősített legitim parlamentje és kormánya. Így már (majdnem) elég erős lett volna.
sanya55-2
2026. február 24. 10:05
Én még hozzátenném (én) meg a ku…va anyátok
