Egyszerre fagyott Von der Leyen és Zelenszkij arcára a mosoly: érzékeny pontot talált el Orbán

Az ukránok pontosan tudják, mit miért tesznek: azt akarják, hogy a választások előtti hetekben Magyarországon üzemanyaghiány legyen és 1000 forintos benzinár – közölte a miniszterelnök kedden a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor bejegyzése szerint az ukránok ezt azért csinálják, hogy megbuktassák a kormányt, és kicseréljék egy Kijevnek kedves helytartóra.

„Nem fog menni. A tartalékainkat feltöltöttük, az üzemanyaghiánytól megmentettük az országot” – fogalmazott. Hozzátette: hogy az ukránok 90 milliárd eurós hadikölcsönét megállították, és nem szavaznak meg semmilyen Ukrajnát támogató döntést Brüsszelben, ameddig Zelenszkij elnök nem tér észhez.