Zéró tolerancia: a tiszás karlendítős fotó után az Európai Zsidó Kongresszus is megszólalt

Tiszás náci karlendítés: itt tart Tárkányi Zsolt botránya
A Tisza sajtófőnökének és képviselőjelöltjének karlendítése jókora közéleti hullámokat keltett.
Az EJC elvárja a magyar politikai szereplőktől, hogy világosan és egyértelműen ítéljék el az antiszemitizmus minden megnyilvánulását.
„Miközben Európa-szerte hatalmas mennyiségű antiszemita támadással nézünk szembe, Magyarország nemzeti ünnepe alkalmából az Európai Zsidó Kongresszus elismeri Magyarország rendíthetetlen elkötelezettségét az antiszemitizmus minden formájával szemben felmutatott zéró tolerancia iránt” – írta az Európai Zsidó Kongresszus X-posztjában, szúrta ki a Magyar Nemzet.
Magyarország következetesen fenntartotta ezt az elvet, és elengedhetetlen, hogy ez az álláspont továbbra is szilárdan beágyazódott és érvényesüljön a közpolitika minden területén. Az EJC elvárja, hogy minden magyar politikai szereplő világosan és egyértelműen határolódjon el az antiszemita megnyilvánulásoktól és cselekedetektől, és ítélje el az antiszemitizmus minden megnyilvánulását”
– szögezte le az Európai Zsidó Kongresszus.
Mint írtuk, a napokban nyilvánosságra került egy fénykép, amelyen Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt sajtófőnöke és debreceni országgyűlési képviselőjelöltje látható karlendítés közben egy futballultrák által szervezett vonuláson.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Hetek