Zsidókat akart mészárolni egy tunéziai férfi Franciaországban – időben lekapcsolták

Tombol az antiszemitizmus Nyugat-Európában, egy bezzegországban a legszörnyűbb a helyzet
Térképen mutatjuk, kik nem bírnak el a zsidóellenességgel.
Az antiszemita szervezet egy múzeumot is meg akart támadni.
Franciaországban hétfőn őrizetbe vettek egy tunéziai állampolgárt, akit szélsőséges támadás tervezésével vádoltak meg – közölte a Nemzeti Terrorizmusellenes Ügyészség (Pnat).
Az ügyhöz közel álló forrás szerint a nyomozás során összegyűjtött adatok alapján
a tervezett erőszakos cselekmény célpontja egy párizsi múzeum, valamint a zsidó közösség tagjai voltak,
azonban konkrét célpontot nem jelöltek meg.
A férfit május 7-én tartóztatták le egy előző nap indított előzetes nyomozás keretében terrorista bűnszervezetben való részvétel vádjával, személyek elleni bűncselekmények elkövetésének gyanújával – tudatta a Pnat.
A hírt elsőként közlő Le Monde és a Le Parisien című napilap szerint a gyanúsított a Louvre-t, valamint a párizsi 16. kerület zsidó közösségét említette lehetséges célpontként. A Le Monde szerint az ügy egy április 28-i rendőri ellenőrzéssel kezdődött Párizs belvárosában.
A párizsi külvárosban élő férfit, akit hamis jogosítvánnyal közlekedve állítottak meg, őrizetbe vették, mivel nem volt érvényes tartózkodási engedélye.
A gyanúsított tagadja, hogy bármilyen terrorcselekményt tervezett volna.
A Le Monde szerint a férfi mobiltelefonjának vizsgálata során számos dzsihadista propagandavideót találtak. A Le Monde beszámolója szerint
a telefonján olyan internetes keresések is megtalálhatók voltak, mint például „hogyan készítsünk pokolgépet”,
vagy a TNT robbanóanyag által okozott károkról szóló kérdések.
(MTI)
