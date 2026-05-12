franciaország antiszemitizmus zsidó közösség iszlám

Zsidókat akart mészárolni egy tunéziai férfi Franciaországban – időben lekapcsolták

2026. május 12. 08:15

Az antiszemita szervezet egy múzeumot is meg akart támadni.

null

Franciaországban hétfőn őrizetbe vettek egy tunéziai állampolgárt, akit szélsőséges támadás tervezésével vádoltak meg – közölte a Nemzeti Terrorizmusellenes Ügyészség (Pnat).

Az ügyhöz közel álló forrás szerint a nyomozás során összegyűjtött adatok alapján

 a tervezett erőszakos cselekmény célpontja egy párizsi múzeum, valamint a zsidó közösség tagjai voltak, 

azonban konkrét célpontot nem jelöltek meg.

A férfit május 7-én tartóztatták le egy előző nap indított előzetes nyomozás keretében terrorista bűnszervezetben való részvétel vádjával, személyek elleni bűncselekmények elkövetésének gyanújával – tudatta a Pnat.

A hírt elsőként közlő Le Monde és a Le Parisien című napilap szerint a gyanúsított a Louvre-t, valamint a párizsi 16. kerület zsidó közösségét említette lehetséges célpontként. A Le Monde szerint az ügy egy április 28-i rendőri ellenőrzéssel kezdődött Párizs belvárosában. 

A párizsi külvárosban élő férfit, akit hamis jogosítvánnyal közlekedve állítottak meg, őrizetbe vették, mivel nem volt érvényes tartózkodási engedélye.

A gyanúsított tagadja, hogy bármilyen terrorcselekményt tervezett volna.

A Le Monde szerint a férfi mobiltelefonjának vizsgálata során számos dzsihadista propagandavideót találtak. A Le Monde beszámolója szerint 

a telefonján olyan internetes keresések is megtalálhatók voltak, mint például „hogyan készítsünk pokolgépet”,

 vagy a TNT robbanóanyag által okozott károkról szóló kérdések.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kbexxx
2026. május 12. 10:07
Be engedték a farkast (született dzsihadistát )a bárányok (a polgárok zsidók, keresztények ateisták hitetelenek)közé. A farkas nem úgy szocializálódott hogy vegán lesz
nuevas-reglas
2026. május 12. 09:09
Valakinek ki kell vinni a szemetet Magyarorszagon ki fogja ?
csulak
2026. május 12. 09:00
1 a sokezerbol, bravo
nemturista
2026. május 12. 08:55
Ki mást....!?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!