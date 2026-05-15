A sokszínűséget ünneplő Pride-on betiltanák a zsidó jelképeket

A brüsszeli Pride szervezői előbb olyan feltételeket szabtak a Mazal Pride nevű zsidó csoport számára, amelyek megtiltották volna a Dávid-csillag, valamint a „zsidó” szó használatát transzparenseken és jelképeken. Az ügy sokak szerint már az antiszemitizmus határát súrolja. Az esetről az Exxpress az Allgemeine Jüdische Wochenzeitung beszámolója alapján írt.

A vita azután került nyilvánosságra, hogy a „BaLaGan! LGBT+ Jews in and around Brussels” nevű Facebook-csoport egyik adminisztrátora ismertette a szervezők feltételeit. Bár hangsúlyozták, hogy a zsidó LMBTQI-tagok a queer közösség részét képezik, közben „biztonsági aggályokra” hivatkozva nem engedélyezték volna a látható zsidó szimbólumokat. A Mazal Pride erre élesen reagált. Mint fogalmaztak: