A sokszínűséget ünneplő Pride-on betiltanák a zsidó jelképeket

Újabb botrány rázta meg a brüsszeli felvonulást, amely elvileg a nyitottság és az elfogadás ünnepe lenne. A Pride szervezői megtiltották volna a zsidó résztvevőknek a Dávid-csillag és más zsidó jelképek használatát, ami komoly felháborodást váltott ki.
A brüsszeli Pride szervezői előbb olyan feltételeket szabtak a Mazal Pride nevű zsidó csoport számára, amelyek megtiltották volna a Dávid-csillag, valamint a „zsidó” szó használatát transzparenseken és jelképeken. Az ügy sokak szerint már az antiszemitizmus határát súrolja. Az esetről az Exxpress az Allgemeine Jüdische Wochenzeitung beszámolója alapján írt.
A vita azután került nyilvánosságra, hogy a „BaLaGan! LGBT+ Jews in and around Brussels” nevű Facebook-csoport egyik adminisztrátora ismertette a szervezők feltételeit. Bár hangsúlyozták, hogy a zsidó LMBTQI-tagok a queer közösség részét képezik, közben „biztonsági aggályokra” hivatkozva nem engedélyezték volna a látható zsidó szimbólumokat. A Mazal Pride erre élesen reagált. Mint fogalmaztak:
Az üzenet, amelyet végső soron kapunk, az, hogy a jelenlétünk csak addig elfogadható, amíg nem túl látható.
Hozzátették:
Nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy identitásunk eltörlése lenne a megoldás.
A döntés komoly felháborodást váltott ki a közösségi médiában is. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy különösen visszás egy olyan rendezvényen elrejteni a zsidó identitást, amely elvileg éppen a láthatóságot és az önazonosság vállalását hirdeti. Egy hozzászóló úgy fogalmazott:
Milyen kedves tőlük, hogy külön egy új szekrényt hoztak létre, amelybe a zsidókat akarják bezárni.
A nyilvános nyomás hatására a Brussels Pride szervezői végül visszavonták a korlátozásokat, így a zsidó résztvevők mégis használhatnak vallási és kulturális szimbólumokat a szombati felvonuláson. A Mazal Pride jelezte, hogy mindenképpen részt vesznek az eseményen. Közlésük szerint:
Ott leszünk. Zsidóként, queerként, szövetségesként és büszkébben, mint valaha.
Az Exxpress szerint ugyanakkor nem egyedi esetről van szó. A brit Keshet UK szervezet már 2025-ben arra hivatkozott, hogy „biztonsági okokból” nem tud zsidó blokkot szervezni a londoni Pride-on. Korábban, 2017-ben a Chicago Dyke March résztvevőit is kizárták, mert Dávid-csillagos szivárványzászlókat vittek magukkal, amelyeket a szervezők akkor „fenyegetőnek” neveztek.
Nyitókép: Menahem KAHANA / AFP