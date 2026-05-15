Ft
Ft
20°C
10°C
Ft
Ft
20°C
10°C
05. 15.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 15.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
lmbtqi Brüsszel antiszemitizmus zsidó pride

A sokszínűséget ünneplő Pride-on betiltanák a zsidó jelképeket

2026. május 15. 16:32

Újabb botrány rázta meg a brüsszeli felvonulást, amely elvileg a nyitottság és az elfogadás ünnepe lenne. A Pride szervezői megtiltották volna a zsidó résztvevőknek a Dávid-csillag és más zsidó jelképek használatát, ami komoly felháborodást váltott ki.

2026. május 15. 16:32
null

A brüsszeli Pride szervezői előbb olyan feltételeket szabtak a Mazal Pride nevű zsidó csoport számára, amelyek megtiltották volna a Dávid-csillag, valamint a „zsidó” szó használatát transzparenseken és jelképeken. Az ügy sokak szerint már az antiszemitizmus határát súrolja. Az esetről az Exxpress az Allgemeine Jüdische Wochenzeitung beszámolója alapján írt.

A vita azután került nyilvánosságra, hogy a „BaLaGan! LGBT+ Jews in and around Brussels” nevű Facebook-csoport egyik adminisztrátora ismertette a szervezők feltételeit. Bár hangsúlyozták, hogy a zsidó LMBTQI-tagok a queer közösség részét képezik, közben „biztonsági aggályokra” hivatkozva nem engedélyezték volna a látható zsidó szimbólumokat. A Mazal Pride erre élesen reagált. Mint fogalmaztak:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

 Az üzenet, amelyet végső soron kapunk, az, hogy a jelenlétünk csak addig elfogadható, amíg nem túl látható.

Hozzátették: 

Nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy identitásunk eltörlése lenne a megoldás.

Pride és a láthatóság kérdése

A döntés komoly felháborodást váltott ki a közösségi médiában is. Többen arra hívták fel a figyelmet, hogy különösen visszás egy olyan rendezvényen elrejteni a zsidó identitást, amely elvileg éppen a láthatóságot és az önazonosság vállalását hirdeti. Egy hozzászóló úgy fogalmazott: 

Milyen kedves tőlük, hogy külön egy új szekrényt hoztak létre, amelybe a zsidókat akarják bezárni.

A nyilvános nyomás hatására a Brussels Pride szervezői végül visszavonták a korlátozásokat, így a zsidó résztvevők mégis használhatnak vallási és kulturális szimbólumokat a szombati felvonuláson. A Mazal Pride jelezte, hogy mindenképpen részt vesznek az eseményen. Közlésük szerint:

 Ott leszünk. Zsidóként, queerként, szövetségesként és büszkébben, mint valaha.

Az Exxpress szerint ugyanakkor nem egyedi esetről van szó. A brit Keshet UK szervezet már 2025-ben arra hivatkozott, hogy „biztonsági okokból” nem tud zsidó blokkot szervezni a londoni Pride-on. Korábban, 2017-ben a Chicago Dyke March résztvevőit is kizárták, mert Dávid-csillagos szivárványzászlókat vittek magukkal, amelyeket a szervezők akkor „fenyegetőnek” neveztek.

Nyitókép: Menahem KAHANA / AFP

 

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Leskelődő
2026. május 15. 17:08
Ellenpróba: free Palestine feliratos szivárványos zászlót szabad vinni?
Válasz erre
1
0
hernadvolgyi-2
2026. május 15. 17:00
Majd Budapest befogadja őket.
Válasz erre
1
0
stormy
2026. május 15. 16:56
"A sokszínűséget ünneplő Pride-on betiltanák a zsidó jelképeket" az vicces mert a pedofilia meg a homosexualitás zsidó népszokás.
Válasz erre
3
1
nempolitizalok-0
2026. május 15. 16:54
Kemény. zsidó a 90%. Azok között több az aberrált.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!