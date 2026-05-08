Itt a friss bejelentés: távozik a karlengető Tárkányi Zsolt, a Tisza Párt eddigi sajtófőnöke

Tiszás náci karlendítés: itt tart Tárkányi Zsolt botránya
A Tisza sajtófőnökének és képviselőjelöltjének karlendítése jókora közéleti hullámokat keltett.
A szabad sajtó ügye örökké kiemelt területe marad a munkájának, állítása szerint.
„Országgyűlési képviselői megbízásommal a Tisza Pártnál betöltött munkaviszonyom és a sajtókapcsolati vezetői megbízásom a mai nappal megszűnik” – közölte Tárkányi Zsolt, akit a debreceni központú Hajdú-Bihar 01 országgyűlési egyéni választókerületből került a parlamentbe. Azt nem tudni, hogy ki lesz az új sajtófőnök.
Tárkányi így zárta sajtófönöki pályáját: „Jó munkát kívánok minden magyar szerkesztőségnek! Azon fogok dolgozni, hogy ez a munka sokkal szabadabb lehessen, mint az elmúlt években volt.”
Egy Facebook-posztban is elköszönt Tárkányi, amelyben megjegyezte, a szabad sajtó ügye örökké kiemelt területe marad a munkájának.
Mint fogalmazott, „a fideszes maffiaállam által tönkretett, leuralt, megalázott magyar nyilvánosság és média viszonyai között kellett megmutatnunk, hogy mit is fogunk másképp csinálni kormányon. Ugyanakkor végig ott volt a kényszer, hogy az orosz típusú állami propaganda gépezetével szemben nem lehet egy megfelelően működő demokrácia viszonyait elbábozni a sajtókapcsolatokban (sem), mert akkor bedarál minket a gépezet.”
