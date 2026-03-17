03. 17.
kedd
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Hihetetlen jobboldali sztárparádé: ők is itt lesznek majd a szombati CPAC Hungaryn!

2026. március 17. 18:58

Illusztris egy névsor, az egyszer biztos.

Ismert, március 21-én ismét megrendezik a CPAC Hungary-t, az eseményt, amely a szervezők szerint összeszervezi a világ jobboldalát. Az Alapjogokért Központ hivatalos Facebook-oldalán sorra jelentik be a nagyobb neveket, akik személyes megjelenésükkel is tiszteletüket teszik majd a rendezvényen. 

A felszólalók között lesz majd többek között Andrej Babiš, az ANO elnöke, Csehország miniszterelnöke, valamint a Patrióták Európáért alapítója, nemcsak hazájában, hanem egész Európában a szuverenista politika egyik legerősebb hangja. „Orbán Viktor szövetségeseként és barátjaként következetesen kiáll Magyarország mellett, és mindig a nemzetek Európáját védi Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben” – olvasható az oldalon.

Babiš mellett Mateusz Morawiecki is visszatér Budapestre, aki miniszterelnökként számtalanszor személyesen is kiállt hazánk mellett az európai baloldali elittel szemben. Az általa vezetett Lengyelországot – Magyarországhoz hasonlóan – Brüsszel össztűz alá vette, ma pedig Magyar Péter által mintának tekintett lengyel liberálisok nemcsak politikailag támadják, hanem személyében is üldözik, mert nem a brüsszeli elképzeléseket szolgálta, hanem a lengyelek érdekeit, a nemzet megmaradását és a keresztény értékeket védte.

„Eva Vlaardingerbroek, holland politikai kommentátor igazi #CPACHungary-veterán, markáns véleményére és kiállására a józan ész mellett mindig számíthatunk, legyen szó háborúról, migrációról vagy genderről!” – írják az Alapjogokért Facebook-oldalán. Hangsúlyozzák azt is: Európa talán legbefolyásosabb jobboldali véleményvezérét Magyarországhoz hasonlóan nem lehet megfélemlíteni: miután nálunk elmondott korábbi CPAC-beszédét letiltotta a YouTube, majd a baloldali brit kormány megtagadta tőle a belépést az Egyesült Királyság területére, mert „a jelenléte nem szolgálja a közjót”, március 21-én ismét színpadra lép Budapesten.

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
2026. március 17. 20:54
Jobb lenne Babist a nem aláírók listáján látni (is)... Orbán-Fico-Babis?
5m007h 0p3ra70r
2026. március 17. 20:36
»akyokushinkaimestere 2026. március 17. 20:31 Igen mert valaki attól jó politikus,hogy erős a hangja.😁🤦‍♂️Ha ezt Luciano Pavarotti tudta volna.🤦‍♂️😁« Neki erős hangja volt?
akyokushinkaimestere
2026. március 17. 20:31
hanem egész Európában a szuverenista politika egyik legerősebb hangja." Igen mert valaki attól jó politikus,hogy erős a hangja.😁🤦‍♂️Ha ezt Luciano Pavarotti tudta volna.🤦‍♂️😁
counter-revolution
2026. március 17. 20:00
Babiš nem jobboldali.
