Hihetetlen jobboldali sztárparádé: ők is itt lesznek majd a szombati CPAC Hungaryn!

Ismert, március 21-én ismét megrendezik a CPAC Hungary-t, az eseményt, amely a szervezők szerint összeszervezi a világ jobboldalát. Az Alapjogokért Központ hivatalos Facebook-oldalán sorra jelentik be a nagyobb neveket, akik személyes megjelenésükkel is tiszteletüket teszik majd a rendezvényen.

A felszólalók között lesz majd többek között Andrej Babiš, az ANO elnöke, Csehország miniszterelnöke, valamint a Patrióták Európáért alapítója, nemcsak hazájában, hanem egész Európában a szuverenista politika egyik legerősebb hangja. „Orbán Viktor szövetségeseként és barátjaként következetesen kiáll Magyarország mellett, és mindig a nemzetek Európáját védi Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben” – olvasható az oldalon.