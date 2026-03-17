Hihetetlen jobboldali sztárparádé: ők is itt lesznek majd a szombati CPAC Hungaryn!

Magyar Péter csúnyán lebukott: az első perctől színjáték volt, amit Ukrajnával tett
Az elemző szerint világosak az erőviszonyok és az ezzel kapcsolatos megfontolások a Tisza elnökének cselekedeteiben.
Illusztris egy névsor, az egyszer biztos.
Ismert, március 21-én ismét megrendezik a CPAC Hungary-t, az eseményt, amely a szervezők szerint összeszervezi a világ jobboldalát. Az Alapjogokért Központ hivatalos Facebook-oldalán sorra jelentik be a nagyobb neveket, akik személyes megjelenésükkel is tiszteletüket teszik majd a rendezvényen.
A felszólalók között lesz majd többek között Andrej Babiš, az ANO elnöke, Csehország miniszterelnöke, valamint a Patrióták Európáért alapítója, nemcsak hazájában, hanem egész Európában a szuverenista politika egyik legerősebb hangja. „Orbán Viktor szövetségeseként és barátjaként következetesen kiáll Magyarország mellett, és mindig a nemzetek Európáját védi Brüsszel nyomásgyakorlásával szemben” – olvasható az oldalon.
Babiš mellett Mateusz Morawiecki is visszatér Budapestre, aki miniszterelnökként számtalanszor személyesen is kiállt hazánk mellett az európai baloldali elittel szemben. Az általa vezetett Lengyelországot – Magyarországhoz hasonlóan – Brüsszel össztűz alá vette, ma pedig Magyar Péter által mintának tekintett lengyel liberálisok nemcsak politikailag támadják, hanem személyében is üldözik, mert nem a brüsszeli elképzeléseket szolgálta, hanem a lengyelek érdekeit, a nemzet megmaradását és a keresztény értékeket védte.
„Eva Vlaardingerbroek, holland politikai kommentátor igazi #CPACHungary-veterán, markáns véleményére és kiállására a józan ész mellett mindig számíthatunk, legyen szó háborúról, migrációról vagy genderről!” – írják az Alapjogokért Facebook-oldalán. Hangsúlyozzák azt is: Európa talán legbefolyásosabb jobboldali véleményvezérét Magyarországhoz hasonlóan nem lehet megfélemlíteni: miután nálunk elmondott korábbi CPAC-beszédét letiltotta a YouTube, majd a baloldali brit kormány megtagadta tőle a belépést az Egyesült Királyság területére, mert „a jelenléte nem szolgálja a közjót”, március 21-én ismét színpadra lép Budapesten.
