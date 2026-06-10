„Június 8-án elfogadta a Tanács a külföldi működőtőke-befektetések ellenőrzésének szigorításáról szóló új szabályozást. A reform célja egy egységesebb, hatékonyabb fellépés biztosítása az uniós kritikus gazdasági ágazatait érintő, harmadik országokból származó befolyásszerzési kísérletekkel szemben.

Az Európai Unió gazdasági versenyképessége hosszú ideje áll nemcsak elméleti, de gyakorlati viták kereszttüzében. A XX. század második felének sikerei után az Unió napjainkban (sajnos) nehezebb helyzetben van: a korábbi innovátorból mindinkább piaccá, tőkekihelyezőből pedig egyre inkább tőkefogadóvá válik, illetve vált. Ezzel egyidejűleg és részben ezért is, a szabályozási erejéből fakadó befolyása is meggyengült a világ más, nagy, hatalmi központjaihoz képest. Utóbbiak – akár keletről, akár nyugatról – egyre erőteljesebben lépnek fel, mind politikai, mind gazdasági téren, amely törekvések mintegy szükségszerűen Európa további gyengülését okozhatják. E törekvésekkel szemben az Uniónak tudatosan fel kell készülnie és fel kell lépnie: az első lépés ezen az úton az ilyen befolyásszerzési kísérletek létének tudatosítása, valamint az egyedi próbálkozások felismerése és szükség esetén megakadályozása.