Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
06. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
gazdaság unió Mernyei Ákos Péter tanács eu európa

Erősödő európai önvédelmi reflex

2026. június 10. 06:17

Az Európai Unió egyre tudatosabban erősíti önvédelmét gazdasági téren is.

2026. június 10. 06:17
null
Mernyei Ákos Péter
Mernyei Ákos Péter
Ludovika

„Június 8-án elfogadta a Tanács a külföldi működőtőke-befektetések ellenőrzésének szigorításáról szóló új szabályozást. A reform célja egy egységesebb, hatékonyabb fellépés biztosítása az uniós kritikus gazdasági ágazatait érintő, harmadik országokból származó befolyásszerzési kísérletekkel szemben.

Az Európai Unió gazdasági versenyképessége hosszú ideje áll nemcsak elméleti, de gyakorlati viták kereszttüzében. A XX. század második felének sikerei után az Unió napjainkban (sajnos) nehezebb helyzetben van: a korábbi innovátorból mindinkább piaccá, tőkekihelyezőből pedig egyre inkább tőkefogadóvá válik, illetve vált. Ezzel egyidejűleg és részben ezért is, a szabályozási erejéből fakadó befolyása is meggyengült a világ más, nagy, hatalmi központjaihoz képest. Utóbbiak – akár keletről, akár nyugatról – egyre erőteljesebben lépnek fel, mind politikai, mind gazdasági téren, amely törekvések mintegy szükségszerűen Európa további gyengülését okozhatják. E törekvésekkel szemben az Uniónak tudatosan fel kell készülnie és fel kell lépnie: az első lépés ezen az úton az ilyen befolyásszerzési kísérletek létének tudatosítása, valamint az egyedi próbálkozások felismerése és szükség esetén megakadályozása.

A nagyhatalmi terjeszkedés végrehajtásának egyik eszköze a külföldi működő tőke (foreign direct investment, FDI) beáramlása, illetve beáramoltatása az Európai Unió területére. E folyamat, bár gazdaságilag előnyösnek tűnhet azáltal, hogy új beruházásokat hoz Európába, geopolitikai-stratégiai szinten több veszélyt is hordoz magában. Egy-egy szektorba beáramló túlzott mértékű külföldi működő tőke közvetlen gazdasági kárt is okozhat a honos európai iparnak, de az is előfordulhat, hogy ezek a befektetések valójában valós gazdasági tartalom nélküliek és kifejezetten az Unió meggyengítésére irányuló – gazdasági tevékenységgel leplezett – szándékot szolgálnak. Az FDI-beáramlás különböző formákban jelenhet meg: történhet új vállalkozás létesítésével az EU területén, de előfordulhat az is, hogy harmadik országbeli szereplők már működő európai vállalkozásokat vásárolnak fel, közvetlenül vagy EU-ban már jelen lévő jogalanyokon keresztül.

A veszélyt felismerve az Unió az elmúlt években több lépést is tett az FDI-beáramlás jogi szabályozása területén. 2019-ben rendelettel kezdte szabályozni az Unióba irányuló közvetlen külföldi tőkebefektetések átvilágítását, majd az FDI-ellenőrzést (»FDI screening«) a 2023-ban elfogadott gazdasági biztonsági stratégia (»European Economic Security Strategy«) is fontos eszközként jelölte meg. A 2025-ben kiadott, Európa gazdasági biztonságáról szóló bizottsági közlemény pedig kimondta, hogy e politika sikere az uniós szint és a tagállamok közötti együttműködés fokozottabb koordinációjától függ.”

Nyitókép forrása: ludovika.hu 

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szilvarozsa
2026. június 10. 06:52
"Az Európai Unió egyre tudatosabban erősíti önvédelmét gazdasági téren is." Igen. A mercosurral hazavágja a mezőgazdaságát, az orosz kapcsolatok megszakításával az iparát, a fekák betelepítésével a társadalmát, a buziimádattal a népességét, az oktatás lerohasztásával a jövőjét.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!