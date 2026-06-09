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A nyugati világ drogpiacán olyan változások zajlanak, amelyek jelentőségét talán még a szakpolitikai döntéshozók sem érzékelik teljes mélységükben.
Miközben az Egyesült Államok lassan kilábalni látszik a fentanyl-válság legsúlyosabb szakaszából, új, a fentanylnál is erősebb szintetikus opioidok jelennek meg az illegális piacokon. Európában ezzel párhuzamosan robbanásszerűen növekszik a ketamin jelenléte. A két folyamat első látásra külön világ, valójában azonban ugyanannak a globális drogpiaci átalakulásnak a tünete.
A hagyományos drogok korszakát fokozatosan felváltja a szintetikus molekulák korszaka. A XX. század drogpiaca földrajzi alapú piac volt. A heroin Afganisztánból, a kokain Dél-Amerikából, a kannabisz különböző termesztő régiókból érkezett. A kínálatot természeti, mezőgazdasági és logisztikai korlátok határozták meg. A XXI. század közepére azonban a vegyészet egyre inkább leválasztja a drogpiacot a termőföldről.
Az Európai Unió Drogügynöksége (EUDA) jelenleg már több mint 1000 új pszichoaktív anyagot monitoroz, és csak 2024-ben 47 teljesen új vegyület jelent meg először az európai piacon. A hatóságok 2023-ban 41,4 tonna új pszichoaktív anyagot foglaltak le vagy azonosítottak, ami új rekordot jelentett.
A számok önmagukban is figyelemre méltóak, de a valódi jelentőségük abban rejlik, hogy a drogpiac innovációs ciklusa drámaian felgyorsult. Korábban évek vagy évtizedek alatt alakultak ki új fogyasztási trendek. Ma néhány hónap alatt jelennek meg új molekulák, amelyekre a jogszabályok, a toxikológiai laboratóriumok és az egészségügyi rendszerek gyakran csak késve tudnak reagálni.
Az Egyesült Államokban ennek a folyamatnak a leglátványosabb megnyilvánulása a nitazének és más új szintetikus opioidok megjelenése. A nitazéneket eredetileg az 1950-es években fejlesztették ki gyógyszerkutatási célokra, de soha nem kerültek forgalomba rendkívüli toxicitásuk miatt. Ma ezek az anyagok a globális illegális drogpiac egyik legveszélyesebb szereplőivé váltak. Egyes nitazén-származékok nem egyszerűen erősebbek a heroinnál, hanem a fentanylnál is többször hatékonyabbak lehetnek. Laboratóriumi vizsgálatok szerint bizonyos vegyületek akár negyvenszer nagyobb aktivitást mutathatnak a fentanylnál. A nitazének jelentősége nem csupán farmakológiai kérdés, mert a drogpiac gazdasági logikáját is megváltoztatják. Egy kilogramm rendkívül nagy hatékonyságú szintetikus opioid több százezer adag előállítására alkalmas. Szállítása egyszerűbb, elrejtése könnyebb, előállítása pedig nem igényel mákföldeket vagy bonyolult csempészútvonalakat. Az EUDA szerint éppen ezek a tulajdonságok – az alacsony költség, a könnyű szállíthatóság és a rendkívüli hatáserősség – teszik a szintetikus opioidokat a szervezett bűnözés számára vonzóvá.
Európa számára különösen aggasztó, hogy a nitazének már nem csupán amerikai problémát jelentenek. 2025-re legalább 21 uniós tagállamban azonosították jelenlétüket. A lefoglalt nitazénmennyiség egyetlen év alatt megháromszorozódott, miközben egyre gyakrabban jelennek meg hamis gyógyszerekben, például oxikodonként vagy benzodiazepinként értékesítve.
Az EU korai figyelmeztető rendszere szerint a szintetikus opioidokkal kapcsolatos mérgezések és halálesetek száma több országban növekvő tendenciát mutat. Különösen beszédes a balti államok példája. Észtországban 2023-ban a drog okozta halálesetek 52 százalékát, Lettországban pedig 66 százalékát nitazénekhez kötötték. A régióban történt az Európában lefoglalt nitazének 86 százaléka, ami arra utal, hogy a kontinens már nem csupán figyeli az amerikai opioidválságot, hanem annak előszobájában áll.
Eközben Európa másik oldalról egy eltérő, de ugyanilyen fontos átalakulást él át.
A legfrissebb európai szennyvízvizsgálatok szerint a ketamin jelenléte számos városban meredeken emelkedik, miközben az MDMA fogyasztása több helyen visszaesik.
Az EUDA és a SCORE kutatóhálózat 2026-os jelentése szerint a kontinens drogfogyasztási mintázata érzékelhetően átrendeződik: a kokain és a ketamin erősödik, míg az ecstasy alapú szerek veszítenek jelentőségükből. A ketamin terjedése sokkal többet mond a társadalomról, mint magáról a drogról. A stimulánsok – kokain, amfetamin, MDMA – alapvetően a teljesítmény, az energia és a társas aktivitás kultúrájához kapcsolódnak. A ketamin ezzel szemben disszociatív szer. Nem felpörgeti, hanem eltávolítja a fogyasztót a valóságtól. Nem fokozza, hanem felfüggeszti az élményt.
Ez a váltás sok szakértő szerint generációs és kulturális változásokat tükröz. A modern drogpiac egyre kevésbé a klasszikus „partidrogok” piacává válik, és egyre inkább a tudatállapot-módosítás rendkívül sokszínű eszköztárává. Különös paradoxon, hogy miközben a ketamin az illegális piacon terjed, a pszichiátriában az egyik legígéretesebb új terápiás eszközként jelenik meg. Depresszió és terápiára rezisztens hangulatzavarok kezelésében világszerte egyre nagyobb figyelmet kap. Ugyanaz a molekula tehát egyszerre gyógyszer és rekreációs drog, ami tovább bonyolítja a szabályozási és közegészségügyi kérdéseket.
A nitazének és a ketamin története végső soron ugyanarról szól. Arról, hogy a drogpiac egyre inkább a gyógyszerkutatás árnyékában fejlődik.
A jövő illegális szerei már nem egzotikus növényekből származnak, hanem tudományos publikációkból, szabadalmi adatbázisokból és vegyészeti laboratóriumokból. A globális drogkereskedelem innovációs sebessége ma sok tekintetben közelebb áll a technológiai szektoréhoz, mint a hagyományos szervezett bűnözés világához.
Ezért valószínű, hogy a következő évtized legfontosabb drogpolitikai kérdése nem a heroin, a kokain vagy akár a kannabisz lesz, hanem az, hogy a társadalmak képesek lesznek-e lépést tartani azzal a molekuláris innovációval, amely gyorsabban változtatja meg a drogpiacot, mint ahogyan a szabályozás, a tudomány vagy a közegészségügy alkalmazkodni tudna hozzá.
Nyitókép: Dibyangshu SARKAR / AFP