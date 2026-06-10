Orbán után Boris Johnson? – Magyar Péterék új frontot nyitottak az oktatásban

Bejelentette Lannert Judit, egy feltétellel maradhatnak meg az egyházi iskolák
Máskülönben „nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.”
Az sem maradt szó nélkül, hogy leváltották a miniszterelnök piszkos ügyeit feltáró tisztviselőt.
Az egyházi iskolák jövőjéről szóló vita, Magyar Péter Boris Johnson-könyvével készült fotója, valamint a KEHI elnökének menesztése mozgatta meg leginkább olvasóinkat június 9-én.
Nagy visszhangot váltott ki Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter nyilatkozata, amelyben arról beszélt, hogy az egyházi iskolák csak akkor számíthatnak a jelenlegi rendszer fennmaradására, ha részt vállalnak a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók integrációjában. A Qubitnek adott interjújában hangsúlyozta: nem tartja elfogadhatónak, hogy egyes településeken párhuzamos állami és egyházi intézmények működjenek úgy, hogy az egyikben szinte kizárólag roma, a másikban pedig döntően nem roma diákok tanulnak.
A miniszter szerint a jövőben szakmai és finanszírozási feltételekhez köthetik az új intézmények létrehozását, és egyértelművé tette: az állam nem kíván „két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára”.
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Máskülönben „nem fogunk két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára.”
Kovács András elemzése szintén kiemelt érdeklődést váltott ki. Az írás apropóját Magyar Péter egyik balatoni fotója adta, amelyen Boris Johnson A Churchill-tényező című könyvét tartja a kezében.
Az elemzés azt vizsgálta, milyen politikai üzenete lehet annak, hogy a miniszterelnök a volt brit kormányfő könyvével jelenik meg a nyilvánosság előtt. A cikk részletesen felidézte Johnson pályafutását, a Brexitben játszott szerepét, a Partygate-botrányt, valamint a korábbi brit miniszterelnök Ukrajna melletti következetes kiállását.
Kovács András arra is emlékeztetett, hogy Johnson a Nyugat egyik leghatározottabban Ukrajna-párti politikusa volt, aki többször sürgette a fegyverszállítások felgyorsítását, és még miniszterelnöksége után is a keményebb fellépés mellett érvelt Oroszországgal szemben. Az elemzés szerint kérdéses, hogy Magyar Péter valóban politikai példaképként tekint-e rá, ugyanakkor a könyv tudatos szerepeltetése szükségszerűen felveti ezt a kérdést.
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Valós üzenetet látunk vagy a filmszínház újabb fejezetét? Kovács András írása.
A nap harmadik legtöbbet olvasott anyaga a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének leváltásáról szólt. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményben bírálta a döntést, azt állítva, hogy Gaál Szabolcs Barna „egyetlen bűne” az volt, hogy feltárta Magyar Péter korábbi, a Diákhitel Központ vezetőjeként folytatott tevékenységével kapcsolatos ügyeket.
A kormánypárt szerint a KEHI 2021-es vizsgálata jelentős közpénzfelhasználási problémákat tárt fel, és úgy vélik, a hivatalvezető eltávolítása politikai bosszúként értelmezhető. A Fidesz közleménye szerint a lépés egyben azt is jelzi, hogy Magyar Péter nem a feltárt ügyekre adott érdemi választ, hanem az ellenőrzést végző intézmény vezetőjét távolította el. A párt felszólította az állami intézmények vezetőit és a közjogi méltóságokat, hogy továbbra is álljanak ki az alkotmányos működés mellett.
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„Ezzel valójában saját bűnösségét is beismerte a vitatható ügyletekben.”
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Fotó: Christophe Ena / POOL / AFP