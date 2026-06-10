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Orbán után Boris Johnson? – Magyar Péterék új frontot nyitottak az oktatásban

2026. június 10. 05:39

Az sem maradt szó nélkül, hogy leváltották a miniszterelnök piszkos ügyeit feltáró tisztviselőt.

2026. június 10. 05:39
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Az egyházi iskolák jövőjéről szóló vita, Magyar Péter Boris Johnson-könyvével készült fotója, valamint a KEHI elnökének menesztése mozgatta meg leginkább olvasóinkat június 9-én.

Lannert Judit feltételhez kötné az egyházi iskolák fennmaradását

Nagy visszhangot váltott ki Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter nyilatkozata, amelyben arról beszélt, hogy az egyházi iskolák csak akkor számíthatnak a jelenlegi rendszer fennmaradására, ha részt vállalnak a hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók integrációjában. A Qubitnek adott interjújában hangsúlyozta: nem tartja elfogadhatónak, hogy egyes településeken párhuzamos állami és egyházi intézmények működjenek úgy, hogy az egyikben szinte kizárólag roma, a másikban pedig döntően nem roma diákok tanulnak.

A miniszter szerint a jövőben szakmai és finanszírozási feltételekhez köthetik az új intézmények létrehozását, és egyértelművé tette: az állam nem kíván „két iskolát fenntartani egy iskolányi gyerek számára”.

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Boris Johnson könyvével pózolt Magyar Péter

Kovács András elemzése szintén kiemelt érdeklődést váltott ki. Az írás apropóját Magyar Péter egyik balatoni fotója adta, amelyen Boris Johnson A Churchill-tényező című könyvét tartja a kezében.

Az elemzés azt vizsgálta, milyen politikai üzenete lehet annak, hogy a miniszterelnök a volt brit kormányfő könyvével jelenik meg a nyilvánosság előtt. A cikk részletesen felidézte Johnson pályafutását, a Brexitben játszott szerepét, a Partygate-botrányt, valamint a korábbi brit miniszterelnök Ukrajna melletti következetes kiállását.

Kovács András arra is emlékeztetett, hogy Johnson a Nyugat egyik leghatározottabban Ukrajna-párti politikusa volt, aki többször sürgette a fegyverszállítások felgyorsítását, és még miniszterelnöksége után is a keményebb fellépés mellett érvelt Oroszországgal szemben. Az elemzés szerint kérdéses, hogy Magyar Péter valóban politikai példaképként tekint-e rá, ugyanakkor a könyv tudatos szerepeltetése szükségszerűen felveti ezt a kérdést.

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A Fidesz reagált a KEHI elnökének menesztésére

A nap harmadik legtöbbet olvasott anyaga a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökének leváltásáról szólt. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményben bírálta a döntést, azt állítva, hogy Gaál Szabolcs Barna „egyetlen bűne” az volt, hogy feltárta Magyar Péter korábbi, a Diákhitel Központ vezetőjeként folytatott tevékenységével kapcsolatos ügyeket.

A kormánypárt szerint a KEHI 2021-es vizsgálata jelentős közpénzfelhasználási problémákat tárt fel, és úgy vélik, a hivatalvezető eltávolítása politikai bosszúként értelmezhető. A Fidesz közleménye szerint a lépés egyben azt is jelzi, hogy Magyar Péter nem a feltárt ügyekre adott érdemi választ, hanem az ellenőrzést végző intézmény vezetőjét távolította el. A párt felszólította az állami intézmények vezetőit és a közjogi méltóságokat, hogy továbbra is álljanak ki az alkotmányos működés mellett.

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Fotó: Christophe Ena / POOL / AFP

 

Összesen 1 komment

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orokkuruc-2
2026. június 10. 07:25
A Covid időszak írásórái sem okoztak ekkora kárt, mint ami várható. Végül is nem lehet mindenkinek olyan apja, mint én, minden gyerekemet én tanítottam meg írni-olvasni 4,5-5 éves korukban , 21 - 28 óra alatt.
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