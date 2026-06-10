Orbán után Boris Johnson? – Magyar Péterék új frontot nyitottak az oktatásban

Kovács András elemzése szintén kiemelt érdeklődést váltott ki. Az írás apropóját Magyar Péter egyik balatoni fotója adta, amelyen Boris Johnson A Churchill-tényező című könyvét tartja a kezében.

Az elemzés azt vizsgálta, milyen politikai üzenete lehet annak, hogy a miniszterelnök a volt brit kormányfő könyvével jelenik meg a nyilvánosság előtt. A cikk részletesen felidézte Johnson pályafutását, a Brexitben játszott szerepét, a Partygate-botrányt, valamint a korábbi brit miniszterelnök Ukrajna melletti következetes kiállását.

Kovács András arra is emlékeztetett, hogy Johnson a Nyugat egyik leghatározottabban Ukrajna-párti politikusa volt, aki többször sürgette a fegyverszállítások felgyorsítását, és még miniszterelnöksége után is a keményebb fellépés mellett érvelt Oroszországgal szemben. Az elemzés szerint kérdéses, hogy Magyar Péter valóban politikai példaképként tekint-e rá, ugyanakkor a könyv tudatos szerepeltetése szükségszerűen felveti ezt a kérdést.