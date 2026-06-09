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havasi bertalan diákhitel központ kormányzati ellenőrzési hivatal fidesz Magyar Péter partizán

Reagált a Fidesz a KEHI elnökének kirúgására: „Az egyetlen »bűne« az volt, hogy felderítette Magyar Péter zavaros ügyeit a Diákhitel Központ élén”

2026. június 09. 09:50

„Ezzel valójában saját bűnösségét is beismerte a vitatható ügyletekben.”

2026. június 09. 09:50
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A Fidesz felháborodással értesült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen „bűne” az volt, hogy felderítette Magyar Péter zavaros ügyeit a Diákhitel Központ élén – írja közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

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„A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) 2021-ben vizsgálatot indított Magyar Péter ügyleteivel kapcsolatban, és elképesztő közpénzszórásra derült fény. Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként rendszeresen túlárazott, felesleges kommunikációs és tanácsadói szerződéseket írt alá, sok esetben a saját ismerőseivel” – hangsúlyozza Havasi.

A közlemény szerint a Fidesz elítéli, hogy Magyar Péter a felelősség vállalása helyett inkább bosszút állt az igazságot kiderítő kormányhivatal vezetőjén. „Ezzel valójában saját bűnösségét is beismerte a vitatható ügyletekben.”

A Fidesz az eset kapcsán felszólítja a közjogi méltóságokat, az állami hivatalok vezetőit és minden jogtisztelő polgárt, hogy továbbra is álljanak ellen az alkotmányosságot és a jogállamiságot nem tisztelő magyarpéteri önkénynek!

– zárja a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Mint a Mandiner is beszámolt róla: Magyar Péter 2024 őszén a Partizánnak adott interjújában azt állította, azért rendelt el a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálatot az ő általa vezetett Diákhitel Központban, hogy ezzel figyelmeztessék föntről, hogy rendezze a megromlott kapcsolatát az akkori feleségével, Varga Judittal. Ezzel szemben az Átlátszó megszerezte a KEHI jelentését, ami cáfolja Magyar Péter szavait. 

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Fotó: Panyi Miklós Facebook-oldala

Összesen 27 komment

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chief Bromden
2026. június 09. 10:28
Ez a Mandi olyan mint egy teniszpálya, tele magas labdákkal.:D
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makapaka2
2026. június 09. 10:27
Most ki foglalkozik Pöti sötét ügyleteivel?
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chief Bromden
2026. június 09. 10:24
Nem az egyetlen, talán az egyik. Hogy ellenőrizte a kormányzati szervek, intézmények munkáját, pénzeszközeik felhasználását, a közpénzek "átalakulását". Ki határozta meg, hol vizsgálódhat? Talán az aki a Diákhitel Központ munkáját?
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Héja
2026. június 09. 10:24
M.Péter egy hitvány kitartott. Most már különösen.
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