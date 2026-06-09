Reagált a Fidesz a KEHI elnökének kirúgására: „Az egyetlen »bűne« az volt, hogy felderítette Magyar Péter zavaros ügyeit a Diákhitel Központ élén”

Magyar Péter felmentette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, aki a túlárazott szerződései ügyében is vizsgálódott
A politikai tisztogatás folytatódik.
„Ezzel valójában saját bűnösségét is beismerte a vitatható ügyletekben.”
A Fidesz felháborodással értesült a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) elnökének kirúgásáról, akinek az egyetlen „bűne” az volt, hogy felderítette Magyar Péter zavaros ügyeit a Diákhitel Központ élén – írja közleményében Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.
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A politikai tisztogatás folytatódik.
„A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI) 2021-ben vizsgálatot indított Magyar Péter ügyleteivel kapcsolatban, és elképesztő közpénzszórásra derült fény. Magyar Péter a Diákhitel Központ vezetőjeként rendszeresen túlárazott, felesleges kommunikációs és tanácsadói szerződéseket írt alá, sok esetben a saját ismerőseivel” – hangsúlyozza Havasi.
A közlemény szerint a Fidesz elítéli, hogy Magyar Péter a felelősség vállalása helyett inkább bosszút állt az igazságot kiderítő kormányhivatal vezetőjén. „Ezzel valójában saját bűnösségét is beismerte a vitatható ügyletekben.”
A Fidesz az eset kapcsán felszólítja a közjogi méltóságokat, az állami hivatalok vezetőit és minden jogtisztelő polgárt, hogy továbbra is álljanak ellen az alkotmányosságot és a jogállamiságot nem tisztelő magyarpéteri önkénynek!
– zárja a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Mint a Mandiner is beszámolt róla: Magyar Péter 2024 őszén a Partizánnak adott interjújában azt állította, azért rendelt el a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálatot az ő általa vezetett Diákhitel Központban, hogy ezzel figyelmeztessék föntről, hogy rendezze a megromlott kapcsolatát az akkori feleségével, Varga Judittal. Ezzel szemben az Átlátszó megszerezte a KEHI jelentését, ami cáfolja Magyar Péter szavait.
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Mint írják, a hivatal tanácsadó tevékenységet folytatott a Diákhitel Központ Zrt. működése és gazdálkodása tárgyában.
Fotó: Panyi Miklós Facebook-oldala