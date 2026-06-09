Reagált a Fidesz a KEHI elnökének kirúgására: „Az egyetlen »bűne« az volt, hogy felderítette Magyar Péter zavaros ügyeit a Diákhitel Központ élén”

Mint a Mandiner is beszámolt róla: Magyar Péter 2024 őszén a Partizánnak adott interjújában azt állította, azért rendelt el a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálatot az ő általa vezetett Diákhitel Központban, hogy ezzel figyelmeztessék föntről, hogy rendezze a megromlott kapcsolatát az akkori feleségével, Varga Judittal. Ezzel szemben az Átlátszó megszerezte a KEHI jelentését, ami cáfolja Magyar Péter szavait.