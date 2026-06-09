Magyar Péter felmentette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, aki a túlárazott szerződései ügyében is vizsgálódott

Hazugságok, balhék és bukás: miért pózolt Magyar Péter a volt brit kormányfő könyvével?
Valós üzenetet látunk vagy a filmszínház újabb fejezetét? Kovács András írása.
A politikai tisztogatás folytatódik.
Magyar Péter miniszterelnök
felmentette tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét
– derül ki a Magyar Közlönyben hétfő este megjelent miniszterelnöki határozatból. A hivatal elnökét a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára, keddi hatállyal mentette fel a kormányfő.
Mint a Mandiner is beszámolt róla: Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában azt állította, azért rendelt el a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálatot az ő általa vezetett Diákhitel Központban, hogy ezzel figyelmeztessék föntről, hogy rendezze a megromlott kapcsolatát az akkori feleségével, Varga Judittal. Ezzel szemben az Átlátszó megszerezte a KEHI jelentését, ami cáfolja Magyar Péter szavait.
Kapcsolódó vélemény
A notórius hazudozó hazugsággal vádolja minden ellenfelét, és a tömeg neki hisz, mert nem az a lényeg, ki hazudik, hanem az, kinek hisznek.
(MTI)
Nyitókép: Soós Lajos / MTI