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Gaál Szabolcs kormányzati ellenőrzési hivatal politikai tisztogatás diktatúra Magyar Péter

Magyar Péter felmentette a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét, aki a túlárazott szerződései ügyében is vizsgálódott

2026. június 09. 06:05

A politikai tisztogatás folytatódik.

2026. június 09. 06:05
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Magyar Péter miniszterelnök 

felmentette tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét

– derül ki a Magyar Közlönyben hétfő este megjelent miniszterelnöki határozatból. A hivatal elnökét a Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslatára, keddi hatállyal mentette fel a kormányfő.

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Mint a Mandiner is beszámolt róla: Magyar Péter a Partizánnak adott interjújában azt állította, azért rendelt el a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálatot az ő általa vezetett Diákhitel Központban, hogy ezzel figyelmeztessék föntről, hogy rendezze a megromlott kapcsolatát az akkori feleségével, Varga Judittal. Ezzel szemben az Átlátszó megszerezte a KEHI jelentését, ami cáfolja Magyar Péter szavait. 

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Idézőjel

A Tisza-kormány szimbolizmusa

A notórius hazudozó hazugsággal vádolja minden ellenfelét, és a tömeg neki hisz, mert nem az a lényeg, ki hazudik, hanem az, kinek hisznek.

(MTI)

Nyitókép: Soós Lajos / MTI

Összesen 83 komment

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antoniosalazar
2026. június 09. 07:51
kobi40 2026. június 09. 07:50 Kik nyomoznak MP köztörvényes ügyeiben? Senki. Mivel mindent lezártak. Még az Orbán kormány idején.
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0
1
kobi40
2026. június 09. 07:50
Kik nyomoznak MP köztörvényes ügyeiben? Még a helyükön vannak? Visszatért a Rákosi éra?! Korabeli (nem is) vicc: 1953-ban fejtágító falugyűlést tartanak. A beszéd után a szónok így szól: - Elvtársak, várom a kérdéseiket! - Nekem volna három kérdésem - jelentkezik Kovács bácsi. - Hová lett a hús, hová lett a kenyér és hová lett a bor? Egy hét múlva ismét falugyűlés, a szónok ismét kérdésekre vár. Jelentkezik Szabó bácsi. - Nekem csak egy kérdésem volna: Hová lett a Kovács?...
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0
antoniosalazar
2026. június 09. 07:42
gyzoltan-2 2026. június 09. 07:38 Grósz Judit, aki Grósz Károly lánya, Grósz Károly gyermekei Grósz Iván (1952–2008) Grósz Péter (1956-2019)
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0
1
antoniosalazar
2026. június 09. 07:39
gyzoltan-2 2026. június 09. 07:38 "felmentette tisztségéből Gaál Szabolcs Barnát, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökét" Vélem, hogy elég okot, elég támadási felületet hagyott hozzá, hogy indokolt legyen... MTI 2010. június 11. Gaál Szabolcs Barnát nevezte ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnökévé június 11-i hatállyal - derül ki a Magyar Közlöny legfrissebb számából. Kit váltott le Orbán 2010ben?
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0
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