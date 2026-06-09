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A Tisza-kormány szimbolizmusa

2026. június 09. 05:50

A notórius hazudozó hazugsággal vádolja minden ellenfelét, és a tömeg neki hisz, mert nem az a lényeg, ki hazudik, hanem az, kinek hisznek.

2026. június 09. 05:50
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Gajdics Ottó
Gajdics Ottó
Magyar Nemzet

„Nézve a kormányban, a Tisza-frakcióban, a támogató holdudvarban előforduló milliárdosok számát, eltűnődve a szavazótábor többségének anyagi és életviteli biztonságán, felmerül a mélyen a lelkünkbe marcangoló kérdés: kit is kényszerített ebben az országban kritika nélküli lojalitásra az Orbán-rendszer? 

Már a 2019-es önkormányzati választáson kiderült, hogy azokon a településeken, ahol a legtöbb támogatást, kedvezményt, juttatást igénybe vették, ott szavaztak legnagyobb számban a Fidesz jelöltjei ellen. Ez idén áprilisra országossá és tömeges méretűvé vált. Milyen lojalitáskényszer, milyen elnyomás, milyen diktatúra volt itt?

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Soha nem felejtem el azt az okos, értelmes kislányt az egyik hídlezáráson még a kampány idején, aki kifejtette a riporternek, nem lehet itt diktatúra, hiszen akkor nem beszélgethetnének ők sem ott a tüntető tömegben, de ő úgy érzi, hogy hamarosan az lesz. Úgy érezték sokan, nem szabadok. Mások úgy érezték, elviselhetetlen a rendszerszintű korrupció, rengetegen még azt is érezték, hogy a legszegényebb ország lettünk. És a sok negatív érzés feldúlta a lelkeket, a cserben hagyott ész pedig magyarázatot keresett. És talált is, tálcán kínálták fel nekik a rossz közérzet terjesztői az Orbán-fóbiát, a NER-lovagok állítólagos gaztetteit. A haza sorsáról való gondolkodást felváltotta a vakhit.

A notórius hazudozó hazugsággal vádolja minden ellenfelét, és a tömeg neki hisz, mert nem az a lényeg, ki hazudik, hanem az, kinek hisznek. Így lesz az állampárti nómenklatúra vagyon- és hatalomátmentő, impexes, spontánprivatizátor és ügyesen helyezkedő kőgazdag posztkommunistáinak seregéből szabadságot hozó felmentőcsapat a Kádár-örökséget a magyarok elnyomására kihasználó Orbán-diktatúra szétverésére. Lehet ezt érteni? Elég nehéz.”

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Nyitókép: Bálint Szentgallay/AFP

 

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Összesen 4 komment

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redl1986
2026. június 09. 07:04
Lehet érteni, ottó. Csak nem azon szempontok és körülmények alapján, ahogy te hazudod. Ez az írásod, meg még száz ilyen, hány szavazatot hoz vissza a fidesznek....? A haszontalan élősködőktől előbb-utóbb minden szervezet megszabadul, de nálatok nem. Pont így van ez jól.
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