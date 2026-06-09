„Nézve a kormányban, a Tisza-frakcióban, a támogató holdudvarban előforduló milliárdosok számát, eltűnődve a szavazótábor többségének anyagi és életviteli biztonságán, felmerül a mélyen a lelkünkbe marcangoló kérdés: kit is kényszerített ebben az országban kritika nélküli lojalitásra az Orbán-rendszer?

Már a 2019-es önkormányzati választáson kiderült, hogy azokon a településeken, ahol a legtöbb támogatást, kedvezményt, juttatást igénybe vették, ott szavaztak legnagyobb számban a Fidesz jelöltjei ellen. Ez idén áprilisra országossá és tömeges méretűvé vált. Milyen lojalitáskényszer, milyen elnyomás, milyen diktatúra volt itt?